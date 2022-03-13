Экс-министр обороны Грузии стал рядовым украинской армии

Несколько сотен человек задержаны в России на акциях против войны с Украиной. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Как сообщает телеграм-канал SOTA в Санкт-Петербурге на акции у Гостиного двора задержаны несколько журналистов с редакционными заданиями и опознавательными знаками. Их отправили в отделение полиции в город Кронштадт, примерно в 50 километрах от Петербурга.

В Москве полиция проводит задержания в центре города. Полицейские по громкой связи предупреждают, что прохожие находятся в зоне возможного проведения акции, не согласованной с органами исполнительной власти.

У памятника Станиславскому и и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке члены прокремлевского движения НОД пели песню «Катюша». Полиция ими не интересовалась, сообщает SOTA.

В Белгороде задержали жительницу города, которая стояла на площади с желтым тюльпаном. В Ижевске задержаны несколько человек, которые водили хоровод с песней «Пусть всегда будет солнце».

Поступают сообщения о десятках задержанных в Иркутске, Челябинске, Екатеринбурге и других городах.