Ереван ответил на предложение Баку о подписании мирного соглашения

Армения обратилась в минскую группу ОБСЕ для организации переговоров о подписании мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Армения ответила на предложения Азербайджана и обратилась к сопредседателям минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и международной хартии о политических и гражданских правах», – отмечается в сообщении МИД.

Как пишет ТАСС, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам, что Баку передал Еревану предложение из пяти пунктов по нормализации отношений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что после военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года его кабмин готов открыть эру мира в регионе. Для этого Ереван намерен подписать мирный договор с Азербайджаном, а также нормализовать отношения с Турцией.

Несмотря на данные заявления, ситуация на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе остается напряженной. 8 марта на границе в результате обстрела погиб армянский военнослужащий, а в минувший четверг в Нагорном Карабахе получил ранение местный житель.