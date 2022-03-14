Кремлевский продавец кирпича

Наконец-то ЭТО случилось. Впавший в многолетнюю спячку Запад просыпается…

«Не злите Путина», «а что вы хотите, если изолировать Россию, то будет только хуже», «надо с Россией разговаривать, иначе мы загоним ее в тупик» – сколько раз мы все это слышали в ситуации, когда просто кто-то должен был в конце концов стукнуть кулаком по столу… Но европейцы и американцы десятилетиями не могли понять логику поведения крупного криминального авторитета, каковым, по сути, является Владимир Путин.

Они ведь не жили в стране, изрядная часть которой прошла через ГУЛАГ и принесла с собой соответствующие понятия, европейцев и американцев никогда никто не останавливал на улице с нехитрым предложением – «Купи кирпич»...

Путин десятилетиями, раз за разом продавал цивилизованному сообществу кирпич, и оно его неизменно покупало, надеясь, что хотя бы на этот раз он угомонится. 24 февраля 2022 года все изменилось – Запад наконец-то отказался покупать совершенно ненужный ему кирпич. И все сразу встало на свои места.

Удивительно, как много стереотипов рушит одно правильное решение, принятое вовремя. Одной из главных основ российской пропаганды является тщательно вбиваемое в мозги населения мнение о том, что европейцы и американцы – это изнеженные и испорченные хорошей жизнью слабаки. Что они не смогут ввести против России серьезные санкции, так как они обернутся для них потерями и неудобствами, которых они не перенесут.

Это представление основано на полном незнании психологии европейцев, а также сугубо советском представлении о том, что драка в ресторане и постоянное подчеркивание собственной крутизны – это и есть показатель мужества.

Они ведь не понимают, что европеец, если увидит перспективу драки в ресторане, – то, скорее всего, встанет и уйдет, предпочтет не вмешиваться. Однако в реальном деле они способны на чудеса мужества и смелости – могу сказать, что в качестве журналиста работал на нескольких войнах в регионе и видел, какие немыслимые вещи творили западные журналисты: пересекали линии фронтов, месяцами жили в лагерях боевиков, ездили на военные операции в бронетехнике и т.д.

Все они были спокойные, улыбчивые ребята, которые наверняка ни разу в жизни не дрались, но я не видел людей смелее и мужественнее них. Несомненно, десятилетия мирной, безмятежной жизни не прошли бесследно, но ген варваров все еще дремлет внутри европейцев и американцев.

Путин сейчас усиленно пытается его пробудить, и уверен, если он не остановится, то в итоге пробудит. Мы уже сейчас видим: инфляция в Европе растет, топливо дорожает, но никто не протестует – европейцы и американцы готовы платить свою долю за то, чтобы надеть на психа смирительную рубашку. Иначе и быть не могло.

Второй стереотип: «Россия – такой большой рынок, что они просто побоятся с него уйти»… Многие десятилетия так оно и было, в том числе и благодаря самогипнозу Запада, который убедил себя в том, что сотрудничество с Россией имеет огромное значение для европейского и американского бизнеса.

Но, как известно, стоит один раз сделать правильный шаг, как сразу становится понятно: то, чего мы долго боялись, – полная ерунда. Вдруг выяснилось, что для крупных международных корпораций Россия не такой уже ценный рынок, чтобы ради него стоило трястись от страха и покупать кирпичи раз за разом.

Международные гиганты уходят из России, но вдруг оказалось, что от этого никто из них не рухнул, не обанкротился, да что там, даже стоимость их акций на биржах не шелохнулась.

Впервые за 30 лет Запад наконец понял: его возможности настолько велики, а экономика настолько мощная, что потеря российского рынка – это так, комариный укус, незначительная неприятность… Аллилуйя, где же вы были раньше, вам понадобилось 30 лет и разрушенная Украина, чтобы понять, что страна третьего мира, даже с населением в 140 млн – ничто для корпораций, капитализация которых превышает общую стоимость всего российского бизнеса…

Санкции против России или разрушили, или в ближайшее время разрушат еще целый вагон стереотипов, созданных российской пропагандой уже для внутренней аудитории. Основополагающий из них – «русским санкции нипочем, они привыкли есть капусту и картошку»… Увы, или к счастью, те, кто это говорит, отстали от жизни лет так на 100. Никто никакую капусту с картошкой в России уже давно не ест – россияне, благодаря большим доходам от нефти и газа, приобщились к западной культуре потребления. И не надо говорить: «да это небольшой процент населения, в Москве в основном, а вся Россия в лаптях ходит».

Нет, дорогие мои, это далеко не маленький процент, и не только в Москве, и 90% россиян уже давно ни в каких лаптях не ходит – к хорошей жизни привыкаешь, и в какой-то момент жизнь без торговых центров, качественных продуктов, хороших машин и айфонов становится невыносимой. Наоборот: маленький процент населения – это маргиналы из небольших глухих городов, которые, образно говоря, едят капусту и картошку, а большинство как раз привыкло к высокому стандарту потребления, и отказаться от него будет, ох, как сложно.

Еще один из моих любимых стереотипов – ура, наконец-то нам объявили санкции, и теперь мы начнем все производить сами.

Звучит, конечно, очень духоподъемно, но кто же вам мешал 30 лет? И как вы намерены «все производить сами», если учитывать, что даже самый-самый российский товар при более детальном рассмотрении оказывается критически зависим от импорта?

Автомобили, которые состоят из иностранных комплектующих, молочные продукты, произведенные из импортного сухого молока, картофель, выращенный из иностранных саженцев, одежда, сшитая из импортной ткани, да что там, хваленая российская военная техника, нашпигованная импортной электроникой. Преодолеть это в условиях санкций, без доступа к технологиям, без денег… Что ж, попробуйте… Проще капусту с картошкой есть.

Еще один замечательный лозунг российской пропаганды – «переведем внешнюю торговлю на рубли». Ее суть заключается в том, что почему-то крупные и экономически сильные страны, вроде Китая, Индии и Ирана, будут продавать им свои товары за рубли, которые в последние недели превратились в рисованные листки резаной бумаги.

«Россия начинает торговлю с Индией на рубли и рупии» – с радостью сообщает российская пропаганда… Хотя, судя по всему, сами индусы об этом понятия не имеют. Равно как и Китай, разворот к которому пропаганда радужно описывает после каждого кризиса во взаимоотношениях с Западом. Только сам Китай не спешит ссориться с главными торговыми партнерами – США и ЕС – в угоду амбициям серийного убийцы, стоящего во главе страны, занимающей 11-е место в списке торговых партнеров.

Все мы сейчас живем в историческое время, и много пропагандистских стереотипов еще предстоит разрушить. Продолжение следует…

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