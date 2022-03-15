Обзор грузинской прессы

«Новые указания Москвы и сокращение финансовой помощи Сухуми и Цхинвали», – в статье газеты «Резонанси» грузинские политологи обсуждают недавнее заявление замминистра экономики РФ Дмитрия Вольвача. 9 марта он призвал отколовшиеся регионы приступить к привлечению инвестиций, чтобы увеличить доходы собственного бюджета. Эта тема особенно болезненная для абхазов, считает экс-госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Пааты Закареишвили, ведь под «улучшением инвестиционного климата» Москва подразумевает снятие запрета на продажу земли:

«Это очень четкое указание. Земля в Абхазии считается государственной собственностью, и Россия годами не могла ее получить, ее продажа не допускается. Это последнее предупреждение Москвы – продавайте землю, иначе окажетесь в худшем положении. Абхазы занимаются туристическим бизнесом, и если будут правильно его вести, то обедневшие русские будут приезжать на отдых в Абхазию. Российские бизнесмены не хотят упускать такой шанс. Это уже четкий посыл: намерены ли абхазы включаться в российскую экономику в такое время, иначе угрожают, что они не смогут выплачивать зарплаты своим сотрудникам».

Впрочем, Тбилиси может воспользоваться этой ситуацией и начать диалог с абхазами, считает респондент издания, например, заключить взаимовыгодный договор, который будет подразумевать, что абхазская земля будет находиться в ведении местного руководства в течение 20 или 30 лет. Между тем глава Коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили считает, что сейчас самое время активизировать программы экономической поддержки, иначе стоит ожидать масштабной миграции абхазов и осетин в Россию, уверен эксперт.

Информационное интернет-издание batumelebi пообщалось с грузинским священником, проживающим в Украине. Нектариос Мчедлидзе вот уже четвертый год живет в городе Ровно, расположенном недалеко от границы с Беларусью. После начала войны священник занялся оказанием помощи людям, выезжающим из разбомбленных городов. Он рассказал о том, как реагирует церковь на происходящее в стране:

«Это продажная секта. (Епархии в Украине, которые находятся под руководством Российской церкви.) Вы, наверное, помните, что при объявлении военного положения везде убирали указатели, чтобы противник не мог добраться до локации. Но арестовано уже до десятка священнослужителей, которые расставляли для врага красные кресты, показывающие направление и тем самым подводя врага к военным базам, к комиссариатам, где стояли десятки молодых добровольцев, студентов. Эти юноши были подставлены под российские бомбы русскими священнослужителями… Все священники признали себя виновными в сотрудничестве с российской разведкой. Вот у таких аморальных людей что общего с христианством?»

Впрочем, многие русские церкви выступили против вторжения России и перешли в УПЦ, сообщил респондент издания.

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После акции против пророссийской организации «Альт-инфо» активистке из Марнеули Самире Байрамовой стали поступать угрозы. Накануне она нарисовала флаги Украины и Евросоюза на окнах пророссийской партии «Консервативное движение». Байрамова также повесила на фасаде здания баннер с надписью: «Россия – оккупант».

«Правительство и СГБ не видят никакой опасности, а я вижу… Что поделаешь, у нас нет государства, которое прислушивается к гражданам. Но это государство, эта страна держится на плечах народа, мы ее защищали и продолжим защищать», – написала активистка в Facebook.

В интервью информационному интернет-агентству netgazeti Байрамова сообщила, что пророссийские группы неоднократно угрожали ей смертью и в прошлом, но после данной акции угрозы возобновились.

В последнее время граждане массово выступают против открытия офисов пророссийского «Консервативного движения» в стране, продолжает издание. Партии уже пришлось закрыть свои представительства в Местия, Хуло и Шуахеви. Между тем представители этого политического объединения заявили, что планируют посетить Россию в полном составе в конце апреля. С кем они планируют провести встречи и какие вопросы будут обсуждать, они пока не уточняют.