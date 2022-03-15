«Цветы в искусстве» – масштабная экспозиция в сухумском ЦВЗ

Выставка «Цветы в искусстве» работает с 7 по 17 марта в Центральном выставочном зале в Сухуме. Здесь перед зрителями разворачивается экспозиция из 82 картин, самая ранняя из которых была написана в далеком 1933 году. В Сухуме главной точкой притяжения для всех любителей искусства бесспорно является Выставочный зал. Кураторы этой площадки очень ответственно подходят к своей работе и постоянно придумывают новые способы взглянуть на уже привычное. В этот раз выставку они посвятили весне, а точнее цветам: собрали 82 работы, каждая из которых изображает эти чудесные растения во всем их многообразии. Привычные формы сочетаются с иносказательной фигуративностью изображенных объектов, а экспозиционная палитра соединяет, кажется, все известные цвета: от темно-бордового до неоново-желтого.

Если вы из тех, кто любит рассматривать и погружаться в произведения искусства, то лучше всего ходить на выставки в ЦВЗ не в день их открытия. Вернисаж не даст действительно увидеть работы, восприятие будет затуманено шумной толпой. А вот если прийти на следующий после открытия день, вам удастся насладиться каждой картиной в тишине пустых залов, а заодно и познакомиться с кем-то из художников. Они часто заглядывают сюда в течение дня, пообщаться между собой и понаблюдать за тем, какие реакции их работы вызывают у зрителя. К тому же если особенно повезет, то можно встретить куратора площадки Эльвиру Арсалия. Она всегда с удовольствием идет на контакт со зрителями и делится интересными фактами о работах. Говоря о «Цветах в искусстве», она первым делом поясняет, как появилась идея этой выставки и что послужило ее основой: «Я думала, такое вот время тоже сложное… и искусство, и культура же все равно существуют в контексте всего, что происходит. Но меня убедили две работы – картины Заура Ачба и Сергея Габелия, которые написаны в сложный 1993 год, но при этом это очень хорошие жизнеутверждающие цветочные натюрморты. И я думаю, что искусство и творчество – это очень важная часть жизни, которая не должна останавливаться. Поэтому нужно было создать фон для хорошего настроения, чтобы люди могли прийти посмотреть на эти работы и как-то порадоваться. А сама выставка получилась большой и ретроспективной. На той стене вы видите работы Бориса Петрова. Они 1933 года. Выставка непростая. Если уходить от ее праздности и предназначенности к 8 марта (а это же очень условно), экспозиция интересна сама по себе как такой пласт, потому что здесь много разных наблюдений. Вы можете сравнить, как художники строят композицию в разное время, на какие темы ссылаются».

Затем куратор площадки сразу же ведет к «Сирени» и «Орхидее», которые были написаны 90 лет назад: «Борис Петров был одним из тех художников, который в 1930-е годы приехал в Абхазию. Это был период, когда здесь работал Василий Контарев, позже уже были Орелкин, Сегаль, Европина. Это были художники, которые занимались и педагогической, и творческой, и выставочной деятельностью. Это было самым началом формирования профессиональной художественной среды в Абхазии. И Борис Петров был одним из них. Этот цветочный натюрморт он написал в 1933 году. И «Сирень» тоже примерно в 1933 или 1934 году. Если в целом посмотреть, то в 1930-40-е годы сирень очень часто появляется на полотнах. Этот цветок рисовал и Петров-Водкин, и Дейнека. Но если вы понаблюдаете, то вы заметите, что в наше время сирени практически нет. Как нет гортензии, ирисов и калл. И в процессе создания экспозиции мы обсуждали (хотя это напрямую не связано с творчеством художников), что исчезновение этих цветов из города повлияло на то, что современные художники перестали их рисовать».

Гуляя по выставке, понимаешь, что тема цветов интересовала художников независимо от их поколения. Будь то мастера начала прошлого века или наши современники. Сухум – богатейший на растительность город. Весной здесь за каждым углом тебя поджидают новые формы и ароматы, и, конечно, это не может не захватывать внимания художников.

Эльвира Арсалия делает несколько шагов влево и снова останавливается: «Если посмотреть, то можно найти тему цветов в каждом десятилетии. Вот картины Евгения Котлярова. Эти работы датируются концом 1980-х годов, и особо интересны «Цветы для Брака». Имеется в виду художник Жорж Брак. Вот такое посвящение и стало афишей для нашей выставки. А эта работа Заура Аджба. Он погиб за пару недель до победы, был участником войны, но, несмотря на это, ему удавалось писать в этот период. Эта картина как раз 1993 года. Может быть, весна 1993 года. У него вообще очень мало цветочных натюрмортов, у него больше пейзажей и автопортретов. У нас его называли абхазским Ван Гогом. У художника была мечта: увидеть работы нидерландского мастера. И в 1990 году он попал на выставку Ван Гога, уехав в творческую командировку в Австрию. И под таким влиянием Заур Аджба писал. Эта работа «Букет», которую оставила нам семья художника после того, как лет 10 назад здесь была выставка его памяти, представляет собой очень жизнеутверждающий прозрачный цветочный натюрморт».

На выставке «Цветы в искусстве» зрителям представлены работы, написанные 48 художниками. Чтобы собрать воедино такое масштабное экспозиционное полотно, Центральный выставочный зал обратился за помощью в фонды Национальной картинной галереи, к частным коллекционерам и к самим художникам и их семьям. В результате, при всей кажущейся простоте темы выставка получилась действительно глубокой и сложной. Она позволяет не просто полюбоваться искусно выписанными нарциссами, тюльпанами и розами, но еще и проследить, как менялось отношение художников к этим растениям и к палитре для их изображения на протяжении последних ста лет.