Военный из Южной Осетии погиб на войне в Украине

На переговорах с украинской стороной "серьезно обсуждается" нейтральный статус Украины. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова на переговорах достигнут определенный прогресс, хотя "по очевидным причинам" он медленный. В то же время министр повторил требования Москвы, которые выдвигались ещё до начала вторжения на территорию Украины – "демилитаризация", официальный статус русского языка и свобода слова.

Лавров обвинил США, чью позицию он считает решающей для успеха переговоров, в "незаинтересованности" в таком успехе.

В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предлагает "австрийский" или "шведский" вариант нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией и флотом. Эти вопросы, по словам Мединского, обсуждаются на уровне министерств обороны обеих стран.

Мединский сказал, что нейтральный статус у Украины есть и сейчас. "Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины", — подчеркнул он.

Мединский отметил, что ключевыми темами для России среди прочих остаются признание статуса аннексированного Крыма и республик Донбасса, а также статуса русского языка.

Представитель украинской делегации Михаил Подоляк, комментируя заявления Мединского об "австрийском" или "шведскиом" вариант нейтралитета, сообщил, что Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с Россией, поэтому модель может быть только "украинской" и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.

"Мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о "шведской" или "австрийской" модели нейтралитета", — сообщил Подоляк "Украинской правде".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и России на переговорах об урегулировании вооружённого конфликта стали "более реалистичными". "Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский в своем видеообращении в телеграме, отметив, что это "тяжело, но важно".

Делегации России Украины провели уже четыре раунда переговоров, последний проходил в видеоформате.

Власти Украины неоднократно отвергали возможность признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.

В понедельник Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев добивается его встречи с президентом Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что такая встреча "концептуально" возможна.