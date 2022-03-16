«Когда активно участвуешь в помощи, негатив и ненависть остаются за пределами всего этого…»

С момента начала войны из Грузии в Украину было отправлено 3000 тонн гуманитарной помощи, сообщает представитель посольства Украины в Грузии Андрей Касьянов. Большой вклад в сбор этой помощи вносят обычные жители. «Эхо Кавказа» поговорило с участницей этой программы, приехавшей из России.

Серго Брегвадзе (С.Б.): Давно ли вы находитесь в Грузии? И как вы участвуете в организации сбора гуманитарной помощи Украине?

Алена (А.): Я четыре года живу в Грузии. Во-первых, я блогер, во-вторых – активист. Как-то помогаю СМИ, пишу какие-то статьи, не как штатный сотрудник, но участвую в этом... Ко мне поступает вся информация (из пунктов сбора гуманитарной помощи), я больше как координатор: например, я получаю какую-то информацию, и, благодаря моему телеграмм-каналу с достаточно большим количеством подписчиков, я могу это координировать: куда нужно направить помощь, куда принести коробки, где нужны руки, где нужна машина.

С.Б.: Как открывались пункты сбора гуманитарной помощи и кто этим занимался?

Нужно отметить, что все эти три недели пункты работали повсеместно, многие открывали их в ресторанах, в магазинах, даже книжных

А.: Пункты сбора гуманитарной помощи начали открываться с первых дней войны – в Тбилиси, в Батуми и Кутаиси. Насколько мне известно, это все волонтерские истории. Первые, кто начал это делать, – украинцы, участвуют также белорусы, россияне, и, естественно, местные жители принимают активное участие в организации этих пунктов. Сейчас стали меньше принимать гуманитарную помощь в виде еды и одежды. В основном сейчас медикаменты. Нужно отметить, что все эти три недели пункты работали повсеместно, многие открывали их в ресторанах, в магазинах, даже книжных. После свозили все в три пункта, один из них был у парламента Грузии в Тбилиси. Главные организаторы всего этого – граждане Украины, то есть все эти договоренности по передаче гуманитарного груза осуществлялись через посольство Украины, естественно, при содействии МИДа Грузии.

С.Б.: А что конкретно сейчас собирают в этих пунктах?

А.: Люди приносят не деньги… есть списки, которые передаются из Украины, например, в данной ситуации необходимы медикаменты. Кроме лекарств идет сбор средств самообороны (защиты): бронежилеты, щитки, наколенники – все, что можно приобрести в Грузии, люди покупают и приносят. Одежда для детей и взрослых, естественно, теплая, поскольку в Украине сейчас очень холодно и многие остались без теплой одежды, а также средства гигиены, все, что возможно: от подгузников для детей до влажных салфеток, поскольку в условиях войны у многих просто нет возможности принимать душ и прочее.

С.Б.: Насколько активны жители Грузии в этом процессе?

Люди готовы делиться последним, чтобы помочь Украине. Люди в Украине получают помощь в коробках из-под грузинского вина – это, конечно, отдельный оттенок приобретает

А.: Максимальная активность, вообще, беспрецедентная поддержка. Я не представляю, как в остальных странах это происходит, но все были шокированы такой поддержкой. Люди фактически готовы делиться последним, что у них есть, чтобы помочь Украине. Кто чем может. Все в этом участвовали… Сложно было найти коробки, чтобы это упаковывать, но в какой-то момент производители вина начали привозить свои коробки из-под вина и начали упаковывать в них. Люди в Украине получают помощь в коробках из-под грузинского вина – это, конечно, отдельный оттенок приобретает.

С.Б.: А не приходилось ли вам в этом процессе сталкиваться с недоверием со стороны жителей Грузии? Вы, как гражданка России, сталкивались с какой-то агрессией в своем отношении?

Когда активно участвуешь в этой помощи, негатив и ненависть, которые могли быть и, возможно, есть, остаются за пределами всего этого. Поскольку ты заботишься о том, чтобы помогать Украине, а не участвовать в каких-то склоках

А.: Я хочу отметить, что вокруг меня… все люди, которых я знаю, русскоязычные, независимо от того белорусы они, россияне или украинцы. В том, что сейчас происходило, – сбор гуманитарной помощи, отправка денег в различные фонды поддержки Украины, у меня нет ни одного знакомого, а круг общения достаточно широкий, нет ни одного русскоязычного человека, который бы жил в Грузии и остался безучастным. Все максимально участвовали в сборе помощи, не спали ночами, собирали эти коробки. И когда активно участвуешь в этой помощи, негатив и ненависть, которые могли быть и, возможно, есть, остаются за пределами всего этого. Поскольку ты занимаешься чем-то другим, у тебя другие задачи, ты заботишься о том, чтобы помогать Украине, а не участвовать в каких-то склоках. В основном то, что я вижу, – разжигание ненависти, – это происходит в СМИ и в соцсетях. Я лично не сталкивалась с каким-то негативом, возможно, мне это еще предстоит, не могу загадывать. Конечно, подобное бывает, как рассказывали мне мои знакомые, но чтобы какие-то столкновения происходили в обществе, кроме соцсетей, я нигде такого не слышала и не видела.