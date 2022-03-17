Премьер-министр Польши посетит Грузию с рабочим визитом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 17 марта, посетит Батуми с однодневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии, а также в посольстве Польши в Тбилиси.

В рамках визита состоится встреча Моравецкого с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Стороны проведут переговоры с глазу на глаз, а также в расширенном составе, после чего выступят с совместным заявлением.

По данным посольства Польши, премьер-министры обсудят действия международного сообщества против российской агрессии в Украине, а также итоги встречи Моравецкого с президентом Украины Владимиром Зеленским – польский премьер прилетит в Батуми после визита в Киев. Премьер Польши коснется вопроса присоединения Грузии к широкому спектру антироссийских санкций. До настоящего времени власти в Тбилиси отказывались вводить ограничительные меры против Москвы, напоминает СОВА.

Премьер-министры также обсудят вызовы, связанные с евроатлантическими устремлениями Тбилиси, в частности, недавнюю заявку Грузии на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, сообщается, что в Батуми Моравецкий и Гарибашвили откроют памятник бывшему президенту Польши Леху Качиньскому.