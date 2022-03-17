После блокировок социальных сетей Facebook и Instagram на территории России они продолжают работать в Абхазии. О работе интернета и возможности ввода ограничений рассказал «Эху Кавказа» соучредитель Интернет-провайдера ООО «Система» Дмитрий Халбад.

В Российской Федерации по решению Роскомнадзора были заблокированы социальные сети Facebook и Instagram, но в Абхазии они работают в обычном режиме.

Представитель Интернет-провайдера ООО «Система» Дмитрий Халбад пояснил, что Абхазия не попадает под юрисдикцию Роскомнадзора, и российские провайдеры поставляют интернет в Абхазию без ограничений, согласно существующим договорам:

«Это в первую очередь связано с тем, что мы – не в юрисдикции Роскомнадзора, поэтому подобное требование Роскомнадзор нам и не мог направить.

– А провайдеры, которые работают в Абхазии, они ведь российские, это может как-то повлиять?

– Вы, наверное, к тому, что все мы закупаем трафик у российских операторов, если они нам заблокируют эти сервисы, то, соответственно, сервисы работать перестанут. Но пока, учитывая, что юридически они не имеют права это делать, они не применяют каких-либо ограничений. Если будет решение нашего регулятора, мы, естественно, исполним предписание. Но именно магистральные операторы Российской Федерации, согласно подписанным с нами соглашениям о поставке трафика нашим компаниям, должны его поставлять, не ограничивая никакие виды трафика, в том числе, Фейсбук и Инстаграм».

Халбад считает, что использование социальных сетей для распространения заведомо ложной информации и разжигания вражды на любой почве является неприемлемым. Но Абхазия не является для распространителей данного фейкового контента целевой группой. По этой причине с подобными фейками пользователи абхазского сегмента Фейсбука практически не сталкиваются. Его в большей степени беспокоит тот негатив со стороны пользователей, которого много внутри местного сегмента, потому что «люди перестали стесняться в выражениях и в поливании грязью друг друга». Но, говорит он, «если мы строим демократическое государство, ограничивать путем санкций наших оппонентов и вообще граждан Абхазии неправильно. Люди должны иметь возможность свободно выражать свои мысли».

Перспектива отключения ютуба и вообще интернета, по мнению специалиста, носит весьма негативный характер, он не считает такую практику правильной, потому что она лишает людей привычных возможностей развлекаться и получать важную информацию:

«Если ютуб перестанет работать, люди потеряют возможность выкладывать какие-то ролики, а другие – смотреть их. Это какой-то досуг, для многих он занимает большую часть свободного времени, которую они тратят на просмотр того или иного контента, находят что-то полезное, чему-то учатся, в этом много положительного. И отключать их от этого, конечно, плохо.

– Я вижу в Инстаграме очень много людей, которые продвигают свой бизнес. С вашей точки зрения, отключение Инстаграма может негативно сказаться на предпринимательской активности граждан Абхазии?

– На каком-то количестве граждан это скажется. Если вы говорите про рекламу своего бизнеса, которым они занимаются в Абхазии, возможно, да. Мне сложно об этом судить, наверное, какие-то профильные ведомства должны такую оценку давать».

Интернет-провайдеры в Абхазии сегодня не видят проблем со скоростью интернета, абхазские сети функционируют в обычном режиме. Были затруднения с сетью Телеграм, так как резко выросло количество запросов и трафик увеличился, поэтому сеть стала более тяжелой. Однако существенно это на ее работу не повлияло, и в данный момент затруднений нет, сказал Халбад.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия