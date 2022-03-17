Обзор абхазской прессы

Агентство «Апсныпресс» информирует, что омбудсмен Асида Шакрыл представила предварительные итоги мониторинга выборов в депутаты парламента РА. Она отметила, что участковые комиссии работали в соответствии с нормами избирательного права. В целом были обеспечены важные принципы демократических выборов.

«Граждане были обеспечены правом выбора. Исключение составляют некоторые жители Галского района, которые не имеют паспортов», – сказала Асида Шакрыл.

Омбудсмен считает, что и при парламентских выборах в бюллетенях должна быть графа «против всех».

Уполномоченная рассказала о случаях влияния кандидатов на результаты выборов: «Ни для кого не секрет, что кандидаты всячески стараются повлиять на результаты выборов. В народе постоянно говорят об этом. У меня даже сложилось впечатление, что все политические силы в процессе предвыборной кампании по умолчанию закрывают на это глаза. Нам поступает много информации о том, что кандидаты использовали разные формы подкупа избирателей: давали деньги или продукты питания, ремонтировали дороги, помещения, устанавливали трансформаторы. Некоторые граждане не видят в этом нарушение закона и говорят: «Пусть хотя бы во время выборов сделают что-то полезное». Но тем самым мы дискредитируем принципы и нормы демократических выборов».

Асида Шакрыл обратила внимание на то, что 11 из 23 участков, которые аппарат уполномоченного по правам человека мониторил, оказались труднодоступными для людей с инвалидностью и пожилых людей. На многих участках помещения для голосования не соответствовали элементарным комфортным условиям.

«Если мы не будем серьезно реагировать на подобные нарушения, то судьба демократии в Абхазии может быть нехорошей. Нужно в законодательстве прописать нормы реагирования на подобные нарушения», – отметила Асида Шакрыл.

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Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу прошедших парламентских выборов. По его словам, люди делятся на несколько основных категорий по своему мировоззрению. Первая категория – это люди, голосующие по своим убеждениям и не поддающиеся давлению ни в какой форме, за исключением аргументов права и логики. Вторая категория – голосующие за родственников и знакомых, невзирая на соответствие своего кандидата нужным критериям. Но есть и те, кто голосуют, как скажет начальство, или те, кого они считают «начальством» на улице. Следующая категория – это люди, кого можно привезти к участку, и они голосуют так, как им скажут те, кто их вывел из дому. Но есть и те, кто не голосует, потому как не хотят никого «обидеть», или голосуют исходя из того, «кому первым пообещали», а также за мелкие личные бонусы, осуществляющие подвоз избирателей в пользу своего кандидата в день выборов, или голосующие из страха перед кем-либо.

Астамур Какалия подчеркнул, что до тех пор, пока первая категория не достигнет хотя бы четверти избирателей, республика будет утопать «в грязи, коррупции, убожестве, анархии, хаосе и пустой демагогии».

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Редактор газеты «Независимая Республика» Юрий Кураскуа пишет о проблеме роста потребления электроэнергии майнерами в Абхазии. Он напомнил, что беда увеличилась в разы, когда в 2020 году руководство страны официально разрешило устанавливать майнинги.

«Первыми лицами было сказано, что это неплохой бизнес, который пополнит наш государственный бюджет. Имея государственные учреждения, институты стратегических исследований, специалистов, ни тогда, ни сейчас не было проведено достаточно серьезных исследований, чтобы знать – разрешать или нет добычу криптовалюты в нашей неокрепшей республике. Мы против, но бросились «зарабатывать большие деньги, лежа на диване», через майнинги, причем, не стесняясь воровать электроэнергию у государства. О том, чтобы, как говорят, «для очистки совести», хоть немного заплатить по тарифу за свою деятельность, никто и не подумал. В итоге, взбунтовались не чиновники, не общество, а сами «электросети и сопутствующие агрегаты» по всей республике. Они постепенно стали приходить в негодность. Сегодняшнее «латание дыр» ни к чему не приведет и не даст положительного результата в дальнейшем. Мы живем в XXI веке, 30 лет прошло после войны. В наше время быть без света не только некомфортно, но даже неприлично. Майнинги отбросили наше развитие за короткий период на десятки лет назад. Делать существенные прорывы, проводить реформы в стране, когда «дают свет», перспектива малопривлекательная для чиновников, общества, инвесторов», – написал Юрий Кураскуа.

Редактор газеты подчеркнул, что ждать, когда наполнится водохранилище ГЭС, занятие неинтересное и непервостепенное в государственном строительстве.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия