До 2 тысяч граждан Грузии эвакуированы из Украины через третьи страны

До 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«За последние сутки при содействии посольства Грузии в Польше на родину вернулись около 80 граждан Грузии, а всего на этой неделе – 242 гражданина. Благодаря помощи посольства Грузии из Румынии на этой неделе вернулись 75 граждан Грузии», - проинформировали в МИД.

Одновременно продолжается эвакуация граждан Грузии с территории Украины в соседние государства. С этой целью, сегодня, 20 марта, будут выполнены дополнительные автобусные рейсы из Львова в Варшаву.

Генконсульство Грузии проводит эвакуацию соотечественников из Одессы. Оттуда люди едут вначале в Молдову, а затем в Румынию, с территории которой они отправляются в Грузию.

В период нахождения на территории третьих стран дипломатические представительства оказывают гражданам Грузии первичную помощь. МИД Грузию ежедневно публикует расписание рейсов, осуществляющихся для эвакуации граждан. Найти его можно на сайте ведомства.