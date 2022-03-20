Ситуация на дорогах Грузии – сводка на утро 20 марта

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Москву к «содержательным и честным переговорам» о мире и безопасности в Украине, назвав их «единственным шансом для России снизить ущерб от собственных ошибок».

«Пора встречаться, пора говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться», - сказал Владимир Зеленский в обращении в ночь на 19 марта.

Одновременно СМИ распространили в субботу комментарий советника руководителя Офиса украинского президента Михаила Подоляка. В интервью Bloomberg он сказал, что переговорный процесс с Россией может затянуться на несколько недель, несмотря на некоторые сдвиги.

Подоляк отметил, что ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий». «Процесс может затянуться, учитывая количество взаимоисключающих позиций…Мы не можем отдать ни одной территории», - приводит слова Михаила Подоляка агентство РБК-Украина.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля и продолжается уже 24-е сутки.

По информации Украинской службы Радио Свобода, российские войска сосредоточились сейчас на обстрелах в восточных и южных регионах Украины, а также проводят перегруппировку сил вблизи Киева. Во многих городах в ночь на 19 марта вновь звучали сигналы воздушной тревоги, при этом наиболее интенсивные обстрелы велись по Мариуполю, Николаеву, а также территориям, прилегающим к подконтрольным сепаратистам частям Луганской и Донецкой областей.

В Мариуполе, куда, как утверждают в Москве, уже вошли российские войска, сейчас идут бои за металлургический комбинат «Азовсталь».

Министерство обороны Украины опубликовало видео с последствиями обстрелов Чернигова, где, по сведениям украинских властей, уничтожается в основном гражданская инфраструктура.

Минобороны России заявило в субботу о первом боевом применении в Украине гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». При его использовании был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковской области, утверждают в Москве.

Российские власти не раз подчеркивали, что не атакуют в Украине гражданские объекты.