«Я понимаю, что счастье не в деньгах, но деньги ему во многом способствуют»

Грузия на 105-м месте в списке самых счастливых государств мира. В этом рейтинге ООН оцениваются основные показатели уровня жизни: продолжительность жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей социальных сетей, чего им не хватает для счастья?

Гоча: Чего мне не хватает для счастья? Я не буду говорить о личном, скажу, что я думаю о счастье как гражданин Грузии. Если бы в сегодняшней политической ситуации я чувствовал себя несчастным или на меня так влияло бы экономическое положение страны, я бы, наверное, уехал отсюда. Мои друзья не раз приглашали меня перебраться к ним за рубеж. Но в этой стране я чувствую себя очень комфортно и счастливо. В этом плане в моей жизни все в порядке. Единственное – не очень доволен правительством. Они не особо учитывают мнение народа и часто делают безрассудные шаги. Больше никаких серьезных претензий в адрес Грузии у меня нет.

Като: Жаль, что Грузия попала в этот список и находится почти на том же месте, что Габон и Нигерия. Я думаю, что для полного счастья в первую очередь необходим мир, стабильная политическая ситуация и завершение пандемии.

Артем: Я считаю, что для того, чтобы человек был счастлив, у него должны быть хорошие социальные условия. То есть главное, чтобы в стране был хороший экономический рост, хороший заработок. И второе, тоже очень важное для того, чтобы человек считал себя счастливым, – это хорошее образование. Образование, как среднее, так и высшее, должно быть качественным. Это два основных компонента, которые, по моему мнению, обуславливают счастье человека.

Бека: Наверное, на первом месте стоит финансовое благополучие. Если бы я был хорошо обеспечен, то и уровень моей жизни был соответственный. Я понимаю, что счастье не в деньгах, но деньги во многом ему способствуют. Что касается народа в целом, я считаю, что большинство из нас несчастно потому, что у них нет гарантий, что завтра будет лучше, чем сегодня. А народ думает так: сегодня у меня есть деньги, но будут ли они у меня завтра, на что я буду жить? Я тоже такой человек, конечно, я не несчастный, но с нормальной зарплатой мог бы путешествовать и не беспокоиться о бытовых проблемах, жизнь была бы интереснее.

Нелли: Для счастья мне и моей семье не хватает мира во всем мире. Я хотела бы, чтобы мы могли жить в спокойствии. Сегодня этого нет, напротив, когда я смотрю, что происходит в Украине, я становлюсь несчастной, я столько слез за всю свою жизнь не проливала. Я буду счастлива, если бы наши дети и внуки жили в мире. Что касается Грузии в целом, нашей стране много чего не хватает для счастья. Мы – грузинский народ – не едины в своем мнении, например, даже в отношении Украины. Я, как мирная гражданка Грузии, была бы очень счастлива, если бы мы были едины как сегодня украинский народ, чтобы мы шли к лучшему будущему.

Акакий: Для счастья мне не хватает стабильности, в основном я говорю о финансах. Денег не хватает, особенно в последнее время, после пандемии и на фоне трагедии, развивающейся в Украине. Два года назад я потерял работу и все это время пытался устроиться куда-нибудь. Потому повторю, мне для счастья нужна стабильность и, как мне кажется, всему народу тоже. Мне не кажется, что ситуация в государстве такова, что страна не соответствует тому, чтобы стремиться в ЕС. Этого не хватает всей Грузии и мне лично для счастья.