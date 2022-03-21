В ожидании православной кадыровщины

Вольно или невольно, всякий раз, когда смотришь на Украину-2022, вспоминаешь Грузию-2008, что вполне естественно, так как, по сути, нынешняя война в Украине – это помноженная на десятки единиц война в Грузии. Как только вспоминаешь, – тут же напрашивается сравнение, которое явно в пользу сегодняшней Украины: в 2008 году российская армия разобралась с противником, по сути, за 2-3 дня, тогда как в Украине уже скоро месяц, а победа русского оружия еще даже не просматривается.

В Грузии за войной в Украине следят с особым вниманием – и не только потому, что считают украинцев дружественной и близкой нацией, которая в тяжелые моменты всегда протягивает руку помощи, но и потому, что совершенно очевидно: если падет Украина – следующие мы. Уж если далеко на краю европейского континента Борис Джонсон это понял, то нам, как говорится, сам бог велел.

Вероятно, случится это не сразу – Россия, даже в случае победы, выйдет из Украины изрядно потрепанной, с большими людскими, техническими и экономическими потерями, соответственно, ей понадобится некоторое время на то, чтобы прийти в себя, а уж потом политика «собирания земель русских» будет продолжена.

В этом контексте, а также с учетом опыта 2022 и 2008 годов неплохо было бы пофантазировать – а что если? И действительно: а что если?

В первую очередь не следует забывать, что Украина и Грузия – это разные весовые категории. Очень часто в Грузии можно услышать: «эх, вот украинцы молодцы, нам бы так»… С украинской стороны можно услышать аналогичное пожелание, помноженное на удивление: «А почему Грузия бездействует и не открывает второй фронт?»

Проблема в том, что нельзя смотреть на то, что делает страна с 45 млн населения и территорией 600 000 кв. км, и ожидать того же самого от страны с населением 3,7 млн и территорией 70 000 кв. км. К тому же 70 000 – это просто цифра, за которой ничего не стоит: реально населенная и пригодная для жизни в XXI веке территория еще меньше. Кто бывал в Грузии, тот знает: 90% страны расположены вдоль центральной магистрали – 10 км влево, 10 вправо и все, остальное – либо горы, либо море.

Украинцам с их масштабами этого не понять, как известно, одной из серьезнейших проблем российской армии в Украине является логистика – войска растягиваются на бескрайних просторах, представляя собой идеальную мишень для обороняющейся армии.

Для нас это нечто из области фантастики: с точки зрения логистики для наступающей армии Грузия – это просто рай. Если вы проедете здесь 50 километров, то оставите позади себя половину страны, в Украине же, проехав 50 километров, вы даже не сдвинулись с места.

В Украине с особой четкостью стала ясна тактика российской армии, которая обеспечивает ей успех на поле боя. Российская пехота – ерунда, слабаки, которые проиграли в Чечне и в первые два дня не могли продвинуться ни на метр в Грузии. В Украине от хваленых российских десантников с их разноцветными беретами и безграничной самовлюбленностью никакого толка.

Россия победила в Чечне тотальными ковровыми бомбардировками, в Грузии военных целей добилась только благодаря подавляющему преимуществу в воздухе. Но то – миллионная Чечня и 3,7-миллионная Грузия, а вот с 45-миллионной Украиной этот номер уже с трудом срабатывает.

Совершенно очевидно, что, несмотря на восхищение подвигом украинского народа, Грузии повторение этого опыта не светит: украинцев в 12 раз больше и, соответственно, шансов на победу у них во столько же раз больше. Будем честны и откровенны: то, что Украина с большим трудом, ценой огромных жертв может себе позволить, для Грузии – непозволительная, смертельно опасная роскошь.

Конечно, в случае российского вторжения сопротивление будет – как поется в украинской песне, «я не сдамся без боя», но при этом надо осознавать, что это будет бунт обреченных, как это неоднократно бывало в истории российско-грузинских отношений.

Сравнение с Украиной неблагоприятно и в случае возможной победы России. Украине готовили власть пророссийского Медведчука или Януковича, соответственно, никаких особых сюрпризов от них ждать не приходилось. В случае если Россия смогла бы взять под реальный контроль всю страну, то Украину бы ждало повторение системы, функционировавшей до 2014 года, – так что тут все понятно

А вот Грузию ждут куда более страшные и черные времена. Скорее всего, «Грузинская мечта» не окажет сопротивления, а немногочисленные добровольцы, которые решат не сдаваться без боя, будут быстро смяты наступающей армией.

Особых жертв и разрушений не будет, власть формально не сменится, но страна изменится до неузнаваемости. «ГМ» будет играть роль свадебных генералов, реальную же власть в реальной жизни получат самые реакционные круги духовенства и подчиненные им черносотенные группировки.

Если украинцев ожидает протухший партократический совок, то Грузия окунется в православно-воровскую разновидность кадыровщины – уничтожат, забьют до смерти, изгонят из страны всех, кто способен самостоятельно мыслить, всех, кто не готов лечь под союз попов и бандитов. Все, кто способен членораздельно выражаться и ходить на двух ногах, вынуждены будут покинуть страну.

На холмах Грузии ляжет мгла, темнее которой в нашей истории не было. Формальная власть в лице «Мечты» будет делать правильные заявления, после очередного убийства или погрома будет обещать «провести детальное расследование и наказать виновных по всей строгости закона», но это будут просто слова – к этому времени в Грузии не будет ни власти, ни закона…

Финал придет очень быстро: потерявшая цвет нации, весь ее интеллектуальный потенциал, отданная на откуп поповской бесовщине и бандитам, закрытая для инвесторов и лишившаяся притока иностранных экспатов Грузия через каких-нибудь 2-3 года опустится на дно самого глубоко ущелья.

Попы и бандиты хороши в погромах и вымогательстве, но они никчемны в управлении – весь бизнес покинет страну, и для большинства оставшегося населения единственным источником существования снова, как и в 90-е годы, будет банальный, тупой купи-продай… Средний класс исчезнет, не успев появиться…

Если кому-то кажется, что я преувеличиваю, посмотрите на физиономии, которые сегодня являются проводниками российских интересов, и скажите мне, что я ошибаюсь…

Чтобы этого не случилось, есть лишь один выход – Российская империя должна сломаться под Киевом и Мариуполем. Иначе – собирайте чемоданы и покупайте билеты… Заранее, пока есть возможность.

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