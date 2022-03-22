Обзор грузинской прессы

В случае победы в Украине президент РФ Владимир Путин не остановится на достигнутом, свою агрессию Россия продолжит на других направлениях, в первую очередь на Грузию и Молдову, считают многие эксперты и политики. Такого мнения придерживается британский премьер Борис Джонсон, на одной из последних конференций он заявил, что победа Путина станет началом новой фазы запугивания и сработает как «зеленый свет для автократов в масштабе всего мира», пишет газета «Резонанси». Так чего стоит ожидать Грузии после войны в Украине? С таким вопросом издание обратилось к экс-госминистру по вопросам примирения и гражданского равноправия Паате Закареишвили:

«Сегодня Грузия не подает голоса, не говорит, что мы оккупированы, что Россия не выполняет условия подписанного договора. А мы должны поставить два требования – вывести войска с наших территорий и отозвать т.н. признание Абхазии и ЮО… Я думаю, Россия не пойдет на провокации в Грузии в случае поражения в Украине. Сегодня «Грузинская мечта» – идеальное правительство для России».

Иного мнения придерживается аналитик Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили:

«Не стоит исключать провокаций, поскольку нельзя утверждать, что господин Путин адекватен. Но сомневаюсь, что у него будет желание и возможность осуществить такой шаг, если он будет вынужден покинуть Украину. В случае же победы Москва, вероятнее всего, потребует от Тбилиси, Молдовы и Азербайджана вступления в Евразийский союз».

Впрочем, оба эксперта сходятся во мнении, что победой России в войне можно считать лишь признание Украиной новых статусов Крыма, Донецка и Луганска, чего не произойдет, считают респонденты издания.

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Газета «Квирис палитра» пообщалась с грузинкой из Харькова, которая вот уже во второй раз в своей жизни оказалась в эпицентре войны. В 12-летнем возрасте из-за разгоревшегося в вооруженного конфликта Тамте Векуа пришлось покинуть родной дом в Абхазии, вместе с матерью она переехала в Харьков и с тех пор жила там, рассказывает респондент издания. И вот буквально несколько дней назад ей пришлось вновь пережить похожее.

«Я уехала из Харькова на машине с двумя детьми, за рулем сидел друг моего мужа, он – лицо с ограниченными возможностями и не может передвигаться самостоятельно. В общем мы проехали 3 000 километров. Дорогу, которую мы преодолели, можно спокойно назвать дорогой в ад. Мы выезжали под дождем из пуль, как появлялась возможность выдохнуть, осматривали друг друга, не ранен ли кто. Не верьте, что они (российские военные) стреляют и бомбят только военные объекты. Они вели прицельный огонь по эвакуирующимся мирным гражданам. Это были ужасные пять дней для меня и тысяч людей».

Тамта не рассказывает, когда отправилась из Харькова, однако говорит, что вернется в город, ставший для нее родным, сразу по окончании войны, пишет «Квирис палитра».

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Футболист казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия находится на родине и вместе с другими членами сборной готовится к предстоящим товарищеским матчам, пишет информационное интернет-агентство sportall. Впрочем, в казанский клуб, скорее всего, он не вернется, уверены многие спортивные комментаторы. В российских СМИ между тем говорят, что в Грузии на Кварацхелия оказывают давление из-за продолжающейся войны в Украине. В частности, так высказались на «Матч ТВ», а «Спорт-Экспресс» опубликовал фото грузинского футболиста, на котором он запечатлен с тремя чемоданами: «Кварацхелия едет играть за сборную, но как-то много берет чемоданов... Это что, бегство из «Рубина»?!» – пишет издание. Ситуацию прокомментировала даже депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я бы не вешала ярлыки. Нынешняя ситуация не поддается здравому анализу. Каждый человек беспокоится за своих близких. Я не имею права осуждать его. В его стране могут быть неприятности из-за того, что он останется играть в России. Желание должно исходить от него. Может, надо переехать полностью, но никто не знает, какие могут быть последствия», – цитирует Журову sportall.

Между тем в грузинских спортивных кругах считают, что такая возможность у Кварацхелия есть, ведь УЕФА разрешила легионерам российских и украинских клубов приостановить контракты с ними на срок до 30 июня, кроме того, сейчас к спортсмену особый интерес проявляют в итальянском «Наполи», пишет издание. Впрочем, в самом «Наполи» это не подтверждают.