«Школа, где закаляли души смехом»

История здания нынешней средней школы №3 имени Юрия Воронова в Сухуме началась больше 120 лет назад. Эту постройку из красного и молочного кирпича можно смело назвать самой красивой из тех, в которых сегодня располагаются учебные заведения города. В начале прошлого века Сухум переживал свой расцвет. Этот маленький городок на берегу Черного моря загадочным образом приманивал людей. Кто-то проезжал мимо, но решил остаться тут на всегда, а кому-то так полюбился местный климат, что невозможно было удержаться от того, чтобы не возвращаться сюда каждое лето. В результате за достаточно короткий срок Сухум был застроен особняками, театрами, концертными площадками, кондитерскими и парками. Стремительное формирование городского пространства и культуры не могло не подтолкнуть развитие системы образования. Интерес к обучению был настолько большим, что мест в уже существующих в городе школах не хватало для всех желающих. Необходимо было создавать новые учебные заведения. Так, в Сухуме появилось здание, которое сегодня известно как средняя школа №3 имени Юрия Воронова. Майя Алексеевна Пагава работает директором этого учебного заведения уже около 27 лет. Она рассказала, что история началась с возведения училища на улице, которая в начале прошлого века называлась 3-й Подгорной:

«Здание было построено в 1900-м году по проекту сухумского архитектора инженера И. Н. Бегича. Здесь располагалось шестиклассное училище, которое в то время считалось лучшим учебным заведением города. В училище обучалось свыше шестисот учащихся, которых обучали тридцать преподавателей. Среди учеников можно было встретить десяти- и двадцатипятилетних юношей. С 1907 по 1915 год здесь учился Лаврентий Берия. При училище располагалось городское начальное училище. С 1912 года при училище были организованы двухгодичные педагогические или учительские курсы». Как пишет историк Анзор Агумаа в своей книге «Старый Сухум», в 1905 году училище было реорганизовано в Высшее начальное училище. Оно было многонациональным, здесь учились дети из абхазских, русских, грузинских, армянских и татарских семей. К тому же, по словам Майи Алексеевны, в 1905 году сюда на службу поступил Андрей Чочуа, который в будущем станет известным в стране ученым и просветителем. Он преподавал своим студентам историю, математику, естествознание и географию. И именно благодаря его инициативе в школе стали обучать еще абхазскому языку и родиноведению. Девять лет спустя Андрей Чочуа занял должность администратора-инспектора, на которой он проработал до 1921 года.

С приходом советской власти в Абхазию училище преобразовали в 1-ю единую русскую трудовую школу отдела народного образования ССР Абхазия. В советское время улица, на которой стоит здание школы, получила название 4-го Марта, а после смерти писателя Фазиля Искандера в 2016 году улицу переименовали в его честь. Ведь он не просто жил здесь, говорит Майя Пагава, но и закончил эту школу: «Улица Фазиля Искандера, он же здесь по соседству жил, он наш почетный ученик. Фазиль Искандер в первый класс пришел в нашу школу в 1936-м году. Очень многие его произведения перекликаются с его школьной жизнью. В фильме «Время счастливых находок» много кадров, связанных со школой. И ученик, который исполнял роль Сандро, был учеником нашей школы. Фазиль закончил школу на медаль и поступил на библиотечный факультет. Какое-то было мероприятие в Доме юношества, и они нам оставили табличку со словами: «Школа, где закаляли души смехом». Это фраза из произведения Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла», это впечатления его, шестиклассника, от преподавателя математики Харлампия».

Директор школы рассказала, что здание чудом пережило два пожара, от которых серьезно пострадали и его историческая часть, и возведенные позже пристройки: «Здание же разрушалось, первый пожар был в 1995-м году. Школу сожгли подростки, из библиотеки на балкон выходила дверь, они забрались в библиотеку, собрали книги, сожгли и нанесли такой урон школе. Этот первый пожар повредил все левое крыло и часть правого крыла. А второй пожар был в 2010 году, вся электрическая проводка пришла в негодность, мы многократно обращались с просьбами, но никак не получалось привести ее в порядок, поэтому второй пожар произошел из-за замыкания. В результате повреждена была правая часть пристройки. Мы говорим об исторической фасадной части здания, в 1960-е годы была сделана правая пристройка, а левая пристройка была сделана позже». Сейчас школа носит имя известного абхазского историка и археолога Юрия Воронова. Он тоже был выпускником этого учебного заведения, здесь учились и его дети. Убили Воронова в том же 1995-м году, когда школа в первый раз сгорела. В 1979 году произошло объединение двух расположенных рядом школ – 8-й и 3-й. Директором была назначена Ирина Тужба, а в 1995 года на этом посту ее сменила Майя Пагава. Пережив два пожара, школа долгое время находилась в ужасном состоянии. Несколько поколений учеников, каждый день созерцающих плесневеющие потолки, ободранные стены и холодные классные комнаты, мечтали о том, чтобы когда-нибудь их школа преобразилась. Ремонт начался в 2013 году, и только в сентябре 2017 года в коридорах здания снова появились дети. Сегодня здесь учатся 850 человек, работают 60 преподавателей, а занятия проходят в две смены. Школа долгое время была русской, но с 2017-го года здесь открыли абхазский сектор, в котором учатся 69 детей.