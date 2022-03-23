Зима весной

В Тбилиси вот уже шестой день идет снег. Обильные осадки стали причиной проблем для жителей тбилисских окраин, жители которых не могут добраться до работы, школ и больниц. Столичная мэрия, ответственная за расчистку местных дорог от снега, просит помощи у самих жителей.

Такого сильного снегопада в Тбилиси не было с 1991 года, а с такой продолжительностью столь обильные осадки в последний раз выпадали здесь в 1881 году, сообщают в Управлении гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии. Сугробы в некоторых районах достигают отметки более чем в один метр. Отрезанными от остального мира оказались некоторые отдаленные поселения Тбилиси: Цхнети, Табахмела, Кикети, Квесети, Коджори. По ряду причин техника не может начать здесь работы по расчистке дорог, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Мы старались везде расчистить центральные дороги, остались «вторичные» улицы и переулки. На них тоже ведутся работы, но мы сталкиваемся с определенными проблемами – это автомобили, которые владельцы оставляют на улицах, из-за чего техника не может проехать. Я понимаю людей, проживающих там, куда мы еще не добрались. Друзья, речь идет о приблизительно 750 улицах и переулках. Если будет возможность помочь нам, мы будем очень благодарны. Я думаю, это не представляет проблемы, если жители расчистят снег возле своего дома, а для нас это будет большая помощь».

В Цавкиси, например, часть жителей не стали дожидаться, пока мэрия обратится к ним за помощью. Для расчистки «вторичных» дорог они нанимают спецтехнику, работе которой совершенно не мешают автомобили, заявил в интервью телекомпании «Формула» местный житель:

«Как начался снег, стало ясно, что у этого села нет хозяина. Все сидят в своих креслах, а мы хотим, чтобы хоть кто-то пришел и помог людям. Внутренние дороги не расчищены, тот, кто может себе позволить, нанимает трактор, который очищает территорию, то есть дороги расчищают сами местные жители. Никто из правительства к нам не пришел. Да и солью не посыпают дороги. Представители департамента дорог заявляют, что три тонны соли использовали, пусть покажут, где они ее рассыпают».

Впрочем, возможность воспользоваться услугами спецтехники есть не у всех, говорит еще одна жительница Цавкиси:

«Я нахожусь в селе Цавкиси, живу не в коттеджах, которые расположены возле центральной дороги. Люди, которые там проживают, еще как-то могут добраться до трассы, хотя бы пешком. Ни я, ни мои односельчане не могут добраться туда, поскольку тут очень много снега, а до основной дороги идти три километра. За эти шесть дней тут не появился ни один трактор, ни спецтехника, которая посыпает дороги солью. Мы не можем дойти до работы, а дети до школы. Мы полностью закрыты от внешнего мира. Надеемся на погоду, на то, что когда-то появится солнце и снег растает. Здесь снег выше меня. Я такого не видела ни в Гудаури, ни в Бакуриани».

Однако рассчитывать на хорошую погоду не стоит в ближайшие два дня, говорит начальник Управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Ниорадзе:

«Сегодня такая снежная и холодная погода наблюдается по Восточной Грузии, в Западной Грузии без осадков, но там дует сильный восточный ветер. Завтра сохранится холодная погода с туманом и осадками в Восточной Грузии, и в Западной начнутся осадки, но в низинах в виде дождя, снега там не будет, он выпадет только в горах и высокогорных районах. С 25 марта ветер поменяет направление на западное, и в Тбилиси с этого дня осадки прекратятся, температура начнет постепенно повышаться».

Весна доберется до столицы лишь 28 марта, говорит Светлана Ниорадзе, тогда в Тбилиси ожидается потепление.