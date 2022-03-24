Тбилисские «Трубы» продали с седьмой попытки

В Тбилиси с седьмого раза удалось продать самое экстравагантное сооружение в городе – «трубы» на территории центрального парка Рике, пишет агентство «Новости-Грузия».

Над проектом шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. В «трубах» должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Здания из стекла и бетона, облицованные нержавеющей сталью, напоминают перископ, который, по идее архитекторов, объединяет современный стиль парка Рике и историческую часть Тбилиси. Однако законченное строение так никогда и не было использовано по назначению.

В итоге «трубы» в парке Рике решено было продать. Правительство выручило за них 10 миллионов 20 тысяч лари (около 3, 2 млн долларов), сообщает Национальное агентство госимущества.

Агентство BM.ge сообщает, что «Трубы» приобрела компания Global Victory Trust, зарегистрированная в Люксембурге. Её менеджеры – гражданин России Игорь Дядченко и гражданин Австрии Марк-Майло Люб.

Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет (36 месяцев).

При этом оплата приватизационной суммы должна быть осуществлена в срок не более чем в два месяца после завершения электронного аукциона.

Согласно инвестиционным условиям, на территории будет организован музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.

Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.

В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года — тогда объект оценивался в 95 миллионов лари (почти 32 млн долларов). В шестой раз, 22 февраля 2022 года цена «труб» снизилась до 10 миллионов лари.