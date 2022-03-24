Звездочка светлая, звездочка ранняя...

Был такой знаменитый американский писатель-фантаст Клиффорд Саймак. Вообще-то его фамилия произносилась как Симак, но в СССР его сразу неправильно перевели, и так и остался он Саймаком.

Он считается одним из отцов-основателей современной американской фантастики. Я его люблю и много читал в свое время. Конечно, не все его вещи выдержали время, но ряд рассказов, повестей и романов читаются до сих пор с интересом. Помню, в «Библиотеке современной фантастики», в этой культовой 25-томной красно-серой антологии времен СССР, в восемнадцатом томе был помещен роман Саймака «Почти как люди». Я, по-моему, его знал наизусть, читал, наверное, раз десять. Там было все: и таинственные инопланетяне, желающие завоевать (купить) Землю, и главный герой, который в одиночку пытается бороться с ними, и прелестная героиня, с которой у Г.Г. случилась любовь, и одинокий добрый инопланетянин в виде лохматого добродушного пса, помогающий землянам… в общем, полный набор удовольствий и приключений, который на мою неокрепшую детскую психику произвел т.н. удар грома. И в конце хэппи энд! Очень заводная и оптимистичная фантастика, когда добро обязательно побеждает зло и мир воцаряется во всем мире силами симпатичных людей.

Много лет спустя мне попался толстый сборник рассказов Клиффорда Саймака «Прелесть». Я вообще люблю жанр рассказа, потому что по жизни я торопыга и хочу быстрее объять необъятное. Это не значит, что я не люблю толстые романы, но у рассказа – особая стать. Некоторые мои брательники рассказы не очень любят, они, мол, быстро заканчиваются, только успеешь разогнаться, а уже финал. Но я не такой, а другой. И люблю то, что быстро кончается, кроме жизни, естественно.

Пытаюсь шутить, и вы, конечно, это понимаете.

Так вот, попался мне ровно двадцать лет тому назад сборник Саймака, страниц на 1200. С удовольствием прочитал все рассказы, и особенно мне понравился один, который назывался «Достойный противник». Вы сейчас, может быть, удивитесь, с чего это я в такие темные времена начинаю говорить про легкое, т.с. чтиво. Но, дочитав до конца мой текст, поймете, что в том рассказе есть некая связь с тем, что нонеча творится.

Коротенько про сюжет: Земная галактическая федерация ведет космическую войну против «пятнашечников». Их так называют, так как никто не знает их настоящего имени. Земной космический флот терпит поражение за поражением. Целые армады флотилии попадают в плен к неприятелю. Землянам удалось захватить только один вражеский корабль и пленить одного пятнашечника. Никогда еще земной флот не переживал столь жестокого разгрома. Целые эскадры были развеяны в прах или бежали с поля брани и вернулись на базу в половинном составе. Странно было то, что выходившие из строя земные корабли внешне оставались абсолютно неповрежденными, экипажи не получали ни одной царапины, а если земные корабли брались в плен, они просто исчезали и все.

Земляне запросили перемирия. Перемирия, чтобы обменяться хотя бы пленными. Но с пятнашечниками никак не удавалось договориться, потому что они не понимали, что такое перемирие и зачем оно нужно. Наконец, с грехом пополам, договорились о переговорах, и пятнашечники захотели встретиться на одной пустынной планете. Земляне подумали, что это может быть ловушкой, но другого выхода у них не было, и они согласились.

Наконец пятнашечники прибыли и… и в итоге оказалось, что они, пятнашечники, не воевали, а игрались!.. И они думали, что земляне тоже играются с ними, такая у них была типа ролевая игра. То есть жители Земли воевали взаправду, а пятнашечники все это воспринимали как безобидную забаву. Безлюдную же планету для переговоров они выбрали потому, чтобы безопасно для окружающих можно было вернуть весь захваченный ими земной флот. И корабли моментально появились ниоткуда; все целые, невредимые, без единой царапки. И экипажи тоже живые, здоровые, накормленные и удивленные.

А потом сами пятнашечники начали с восторгом рассказывать землянам, где те во время битв допускали ошибки, показывали, как надо было им действовать, и в конце сказали, что они дадут землянам свое оружие «берушки», и далее земляне будут играть-воевать более аккуратно и более продуктивно.

– Ведь мы будем еще воевать? – спросил пятнашечник с беспокойством.

И земные генералы радостно согласились. Играть, так играть.

Почему я так долго рассказываю этот, на первый взгляд, нехитрый сюжет? А потому, что если бы большие злые дяди могли бы свои первобытные инстинкты порабощения удовлетворять с помощью игр – масштабных, виртуальных, придуманных, но бескровных, неразрушительных, безопасных для окружающей среды, для флоры, фауны и, самое главное, для вершины мироздания – человека, то насколько жизнь наша была бы радостней. И волки были бы сыты, и овцам жилось спокойнее.

Тогда, 20 лет тому назад, я этот рассказ прочитал совсем с другим настроем, мне понравился остроумный ход автора, который так гуманно разрулил ситуацию. Сегодня я перечитывал его, и мне было очень больно, что человечество пока еще не достигло такой гармонии, когда вся агрессия (а она, видимо, в человеке будет присутствовать до тех пор, пока существует сам человек), не могла бы выливаться и разряжаться подобными игровыми способами.

Кстати, есть такая игра, пейнтбол (paintball), командная игра с применением пневматических ружей, стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой краской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его. Группа людей делится на две команды, они бегают и стреляют друг в друга из ружей. Под конец игры подсчитывают, у кого больше «убитых». И все довольны, все смеются, все живы и все здоровы. Далее, наверное, идут обмывать победу или поражение, а все нехорошее в себе доистребляют на поле для игрушечного боя.

Рассказ Саймака – это пейнтбол, но в космическом размере. Наверное, рано или поздно, человечество, если конечно не сделает себе харакири, придет к таким масштабным играм, и все успокоятся.

Но, к сожалению, на сегодняшний день об этом можно только мечтать. Пока что большие злые дяди из-за спин пушечного мяса бряцают оружием, переходя от холодных войн к горячим. Сами большие злые дяди отсиживаются в теплых защищенных местах и практически никогда не страдают, ни морально, ни физически. Своих кровинушек, кстати, они тоже держат далеко от пуль и взрывов. Для пуль и взрывов у них есть люди, которых они людьми не считают.

Раз сегодня у меня такая фантастическая тема, вспомню еще один рассказ, тоже одного из отцов-основателей современной фантастики. Альфред Бестер, рассказ «Звездочка светлая, звездочка ранняя». Там есть мальчик, он гений желаний, все, что он пожелает, сбывается. Он еще сам не знает, на что он способен, и когда его припирают, прячется и, глядя на небо, на Венеру, мерцающую у западного горизонта, начинает шептать:

– Звездочка светлая, звездочка ранняя, сделай, чтобы сбылись мои желания. Звездочка яркая, первая зоренька, пусть все исполнится скоренько, скоренько. Благослови, господи, маму и папу, и меня, и всех моих друзей, и пусть я стану хорошим мальчиком, и пусть я всегда буду счастлив, и пускай все, кто ко мне пристает, уберутся куда-нибудь… далеко-далеко… и навсегда оставят меня в покое.

Его желания сбываются. Нехорошие люди убираются далеко-далеко и навсегда оставляют мальчика в покое.

И вот я тоже, выглядывая из окна и высматривая на небе Венеру, хочу начать шептать:

– Звездочка светлая, звездочка ранняя, сделай так, чтобы сбылись мои желания. Пусть будет мир во всем мире, пусть не будет голодных, убогих и сирых, пусть цветет музыка, растет живопись, ширится литература, крепнет кино и театр. А все, кто этому хочет помешать, уберутся куда-нибудь далеко-далеко… и навсегда оставят нас в покое.

Вот так.

На этой пафосной ноте разрешите откланяться, и пошел я нервничать дальше. Нервничать о том, что день грядущий нам готовит. Нам, значит, всему миру.

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