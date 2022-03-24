Обзор абхазской прессы

«Апсныпресс» сообщает, что правительство Абхазии готовит меры по поддержке бизнеса и граждан в новых экономических условиях. В число предложенных мер поддержки включены инструменты снижения или освобождения от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от этого вида налога.

Сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал, что ни одно правительство в мире в этой тяжелой ситуации, кроме Абхазии, не рассматривает отмену НДС, так как в ситуации, когда надо поддерживать граждан, обеспечить социальную защиту, НДС никто не отменяет. Это, по его словам, только ухудшит ситуацию, увеличит долю контрабанды в Абхазии, ударит по доходам бюджета, снизит возможности правительства оказывать помощь народу.

«Первое, что необходимо сделать сейчас, – это убрать все барьеры по экспорту: снизить таможенный сбор, снизить сбор за сертификат происхождения товара, снизить транспортный налог, снизить налог на прибыль экспортерам, снизить налог на дивиденды экспортерам и производителям товаров и услуг до 5-7%, обеспечить в виде депозита в Нацбанке автоматическую компенсацию по снижению кредитных ставок экспортерам и производителям товаров и услуг».

Он считает, что НДС надо вводить на все, что производится в Абхазии. Освободить можно только ввозимое оборудование для тех, кто открывает или расширяет производственные мощности.

Народные избранники Абхазии приняли поправки в Конституционный закон РА о выборах депутатов парламента, согласно которым стать депутатом в Абхазии теперь можно без высшего образования и стажа работы. Журналист Надежда Венедиктова в блоге на сайте «Асаркьа» высказала свое мнение об этом:

«Только-только начали забывать безграмотную чушь, которую публично несли некоторые кандидаты в депутаты парламента во время теледебатов, как уходящий состав парламента открытым текстом подал сигнал: «А че? Все нормалек!» Теперь с их благословения можно будет стать депутатом почти с чистого листа – без высшего образования и без стажа работы. Добро пожаловать, дорогие сограждане, в парламент в любом виде, здесь вас всему научат и приголубят, главное – не стесняться! Если мыслить логически, то следует предположить, что нынешние депутаты уверены – жизнь упростилась до крайности! Теперь не нужно понимать, что такое геополитика, как устроена экономика в эпоху глобализации, как нужно успешно конкурировать в международном разделении труда и так далее. Оказывается, все просто и не имеет значения. Уговариваешь родственников и соседей сначала подписаться на твое выдвижение, а потом проголосовать, красуешься на предвыборных плакатах и теледебатах, получаешь мандат депутата, выбиваешь себе иномарку за счет государственного бюджета, и все – ты в шоколаде! А писать законы – это мелочь, не стоящая внимания и трудов».

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Газета «Независимая Республика» попыталась выяснить, почему в Абхазии происходят частые веерные отключения света, которые приводят к огромному недовольству жителей страны. Чтобы получить ответы на вопросы, журналист издания Алина Тания обратилась в диспетчерскую службу СУЭС.

«У нас сложная работа, мы должны выслушать возмущения каждого гражданина», – сказал диспетчер (свое имя он просил не называть) и продолжил: «В день на телефон поступает более ста звонков. Из них 3% адекватно спрашивают, в чем причина, когда дадут свет, ведутся ли ремонтные работы и т.д., остальные 97% начинают с ругани и оскорблений».

Издание уточняет, что отключения света в городе связаны с большой нагрузкой на электросеть. Люди включают все: печки, кондиционеры, теплые полы и бесчисленное количество лампочек как внутри помещения, так и на заборах, садовых беседках. При этом задуматься, что надо экономить электричество, не всем жителям приходит в голову. Особую нагрузку на электросети добавляют майнинги.

Диспетчер пояснил специфику работы электриков: «Если, например, мастера работают в Новом районе, а поступил сигнал с района Кяласур, мы вынуждены закончить текущий ремонт и только потом приступить к следующему. Люди начинают звонить и жаловаться, что уже прошло достаточно времени, а мы не оказываем помощь. Поверьте, мы не сидим и не отдыхаем. Мы оперативно выезжаем на места аварий и делаем все возможное. В день бывает до 20 аварий. Когда погода ухудшается, таких ЧП увеличивается от 30 до 40. И нам приходится справляться с ними».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия