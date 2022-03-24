Обзор югоосетинской прессы

В 31-ю годовщину Ередской трагедии газета «Республика» публикует материал на тему расследований преступлений против этнических осетин в начале 90-х годов. Речь идет об убийстве 12 осетин, которых высадили из машины в селе Еред 18 марта 1991 года. Их обожженные тела со следами пыток были обнаружены только спустя два с половиной года в захоронении недалеко от села. На эту категорию преступлений не распространяется срок давности, поэтому родственники жертв все еще могут подать индивидуальные иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В той ситуации, которая складывается в отношении России за последний месяц, следует предположить, что истцы, обращаясь в суд, как граждане России, вряд ли смогут добиться результата, считает автор статьи Инга Кочиева. Еще одно вопиющее преступление - убийство 33 беженцев осетин, расстрелянных на объездной дороге близ села Зар в мае 1992 года. «Республика» цитирует Уполномоченного по правам человека при президенте РЮО Инала Тасоева: «Именно потому, что у этих заявлений нет срока давности, ЕСПЧ может бесконечно затягивать их рассмотрение. Многих из тех людей, кто подавал жалобы, уже нет в живых. В настоящее время на рассмотрении ЕСПЧ находится 600 индивидуальных жалоб граждан РЮО, поданных после войны в августе 2008 года, хотя изначально жалоб было больше трех тысяч», – сказал он. Таковы двойные стандарты западных институтов правосудия, политизирующие даже такие тяжелые преступления, как массовые убийства мирных жителей, заключает автор еженедельника.

Блогер Сармат Джуссоев критикует в Facebook кандидатов в президенты за молчание о том, что граждан Южной Осетии забрали в Украину. «И ни один из кандидатов в президенты не сказал: "Извините, но сам риск гибели такого количества людей - это уже катастрофа национального масштаба". Зачем идти в президенты, если вы не готовы отстаивать интересы нации? Да, эта должность иногда требует озвучивания таких вещей, которые могут не понравиться Москве и кому бы то ни было еще. И это ясно надо осознавать. Мне скажут, что успешный исход войны на Украине – это наш общий интерес. Даже если это так, то риски должны быть распределены пропорционально!» – пишет он. Впрочем, дискуссии в комментариях не последовало.

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«Квайса ждет социально-экономическая перезагрузка», пишет газета «Южная Осетия» в заголовке материала о подписании Меморандума о намерениях министром экономического развития Джамболатом Тадтаевым и председателем Русского национального комитета по черноморскому экономическому сотрудничеству Виктором Архиповым. «Несмотря на то, что Квайсинское рудоуправление не работает давно, там есть большие запасы. Изучив вопрос в Москве с коллегами, в их числе с Владимиром Медведевым – специалистом в области металлургии, мы подготовили предложения и озвучили их югоосетинской стороне. Наше предложение заинтересовало республику, и сегодня мы подписали меморандум. Документ подразумевает, что мы найдем инвесторов, займемся изучением, исследованием, подготовкой всей необходимой документации, а также строительством, оснащением современным оборудованием и технологиями и т.д.», – рассказал Архипов журналистам после подписания договора. Эту новость обсуждают и в сети. Экологических активистов насторожили планы по производству свинца и цинка. Пользователь Зураб Баззаев пишет: «Очень бы хотелось, чтобы органы власти ЮО, задействованные в экономическом развитии, занялись реальными делами. И сейчас, поизучав деятельность Русского национального комитета по черноморскому экономическому сотрудничеству, возникает вопрос – а кто вообще это такие? Посмотрел их недособранные сайты, нашел их контакты (сидят в какой-то комнате бизнес-центра), поизучал новости, связанные с этой конторой, и попытался найти хоть один проект, реализованный под эгидой организации. Друзья мои, вы случаем не забыли, что вашу деятельность отслеживают и недруги? Внутренняя реклама для неинтересующихся – это прекрасно, но вы планомерно переводите статус нашей республики в примитивный декор. Если неправ и мы имеем дело с серьезной организацией, – покажите хоть один проект».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия