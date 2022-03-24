В Абхазии произошло ДТП с участием бронетехники

В городе Гудаута в самопровозглашенной республике Абхазия произошло ДТП с участием военной техники. По данным местных СМИ, в автомобиле, на который наехала бронемашина, находились два человека – мужчина и его беременная супруга. В результате аварии никто не пострадал.

«В данное время командир роты и мои офицеры находятся рядом с ними. Мы предложили организовать госпитализацию в Сочи или в нашу Республиканскую больницу, либо в сухумский роддом, но она отказалась. Конечно, женщина перенервничала, но жалоб и заявлений с их стороны нет», - сказал журналистам подполковник абхазской армии, командир части Омар Парцхалия.

По его словам, военнослужащие возвращались с плановых учений. Колонна с техникой двигалась в сопровождении спецтранспорта ГАИ. Причины ДТП предстоит определить правоохранительным органам.

«Мы солдат не сажаем за руль военной техники. Управляют ими контрактники с опытом вождения», - сказал он.

Офицер при этом призвал население Абхазии соблюдать осторожность и скоростной режим во время передвижения на дорогах и, в особенности, уступать движущейся по дороге колонне военной техники.

Местные СМИ также сообщают, что в четверг, 24 марта, в Гудауте проводились плановые ротно-тактические учения с боевой стрельбой первого отдельного мотострелкового батальона.