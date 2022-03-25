Состояние Жириновского тяжелое, спикер Госдумы опроверг сообщения о смерти политика

Власти Мариуполя сообщают, что российские военные насильно вывозят тысячи жителей города в "фильтрационные лагеря" в России. По информации мариупольского горсовета в основном вывозят жителей Левобережного района города (это восточные части Мариуполя).

"Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе", – говорится в сообщении.

Людей "в ультимативной форме" принуждают садиться в автобусы, отбирают паспорт и другие украинские документы, а затем отвозят в "фильтрационные лагеря", откуда распределяют в разные регионы России, утверждают городские власти. Всего в Россию, по сообщению горсовета, вывезены уже около 6 тысяч человек.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в тот же день заявило, что у них есть информация о создании фильтрационного лагеря в Докучаевске в Донецкой области (эта территория находится под контролем пророссийских сепаратистов). Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы, утверждают представители украинского Минобороны, а людьми в лагере "работают" сотрудники ФСБ РФ. Далее людей из лагеря, по данным ведомства, переправляют в РФ, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край, а затем – в экономически депрессивные районы РФ.

"В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости. Те, кто соглашается, получают документы, которые запрещают выезд из российских регионов в течение двух лет", – говорится в сообщении Минобороны Украины. Независимым образом эту информацию пока подтвердить не удалось.

Мариуполь, украинский город на азовском побережье, уже несколько недель находится в блокаде. Постоянные бомбардировки привели к масштабным разрушениям, не работает связь, тепло, электричество, наблюдается недостаток продовольствия. В городе гуманитарная катастрофа.

Захват Мариуполя означал бы для российской армии блокировку побережья Азовского моря и соединение военных сил на востоке Украины с войсками из Крыма – создание "сухопутного коридора".

Украинские власти пытаются согласовать гуманитарные коридоры для вывода людей в более безопасные части Украины, но при прохождении этих коридоров люди подвергаются постоянным обстрелам.

Российские военные объявили, что в одностороннем порядке открывают гуманитарный коридор в РФ. Государственные СМИ показывают людей, которых они называют беженцами из Мариуполя: на этих кадрах, как правило, люди рассказывают о якобы зверствах украинских военных. Люди, уехавшие в другие области Украины, а также журналисты, работавшие там, подобных данных не приводят.