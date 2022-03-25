Черные списки ОВГ, или «Абсурдные» обвинения журналистов

Журналисты Общественного вещателя выступают против цензуры, установленной руководством телеканала. По их утверждениям, служащим запрещают критиковать разные действия российских и белорусских властей, а также записывать респондентов с критическим мнением.

Последний раз в эфир Общественного вещателя Грузии передача «Новая неделя» вышла 28 декабря 2021 года. Журналисты и ведущие все еще числятся в штате, однако до сих пор не могут возобновить работу. В рамках своей программы они готовили репортажи на социальные, культурные и зачастую острые для Грузии темы. Руководство вещателя тогда пояснило, что решение связано с реорганизацией передачи и пообещало пролить свет на дальнейшую ее судьбу к концу февраля. Впрочем, этого не произошло, рассказывает ведущий Имеда Дарсалия, программу закрыли, по его утверждениям, из-за жесткой редакционной политики телекомпании. Руководство вещателя запрещает журналистам освещать многие темы, прямо заявил на пресс-конференции Дарсалия:

«Что касается тем… в случае с одним журналистом, который освещает международные темы… был заблокирован сюжет о преступлениях советского периода, из-за чего произошел конфликт в группе. Был заблокирован сюжет про акции в Белоруссии. Менеджмент телеканала не хотел пропускать критический репортаж в отношении режима Лукашенко, который «был катастрофой». Журналисту запретили писать что-либо плохое о России. Сказали, что как про Америку, так и про Россию не должны писать плохо, поскольку, цитирую: «часть наших зрителей пророссийские. И это только одна часть».

Кроме того, по утверждениям Дарсалия, существует черный список респондентов, представленный руководством телеканала журналистам. В него попали критически настроенные в отношении властей комментаторы: бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели, историк Лаша Бакрадзе, экс-дипломат, работавшая на разных должностях в МИД Грузии, Эка Акопия, кавказовед, профессор ТГУ Лела Джеджелава, бывший посол Грузии в США, соучредитель грузинского филиала НПО «Атлантический совет» Бату Кутелия и большинство экспертов фонда Рондели, среди которых и Зураб Батиашвили, с которым пообщалось «Эхо Кавказа»:

«Конечно, я понимал, что я в этом черном списке, поскольку последние 3-4 года мне не давали возможности появиться в эфире телекомпании «Имеди» и Общественного вещателя. Но «Имеди» – частная организация, которая приглашает, кого желает, а ОВГ финансируется налогоплательщиками, которые имеют право узнать другое мнение. Это еще раз указывает на то, насколько «высоко» стоит в Грузии свобода слова. И очень жаль, что Грузия находится в таком положении в плане свободы медиа».

И, действительно, налицо все признаки нарушения Конституции, заявил на пресс-конференции представитель грузинского офиса организации Transparency International Мамука Андгуладзе:

«Общественный вещатель – это СМИ, которое, согласно законодательству, Конституции, должно быть независимым, беспристрастным в своей работе. Оно должно создавать форум, где будет гарантирован плюрализм, распространение критического мнения и важной для общества информации. Потому ОВГ финансируется из госбюджета, чтобы у всех трудоустроенных там была бы возможность выполнять свои обязанности беспристрастно».

Это НПО планирует защищать интересы трех журналистов, которые открыто заявили о проблеме. О запланированных организацией действиях рассказала юрист НПО Теона Закарашвили:

«Мы защищаем интересы трех действующих сотрудников Общественного вещателя. Важно, чтобы были защищены права трудящихся и чтобы они могли свободно осуществлять свои обязанности. Мы начинаем защиту их интересов с обращения к Народному защитнику, в нем мы будем говорить о вмешательстве в их (журналистов) деятельность, представим доказательства. Думаем, этого будет достаточно, чтобы подтвердить факты дискриминации, попытки помешать их работе. Мы продолжим в правовом контексте защищать их до тех пор, пока не добьемся результатов».

Комментарий по теме в ближайшее время планируют сделать в офисе Народного защитника, а вот представители руководства Общественного вещателя отказываются комментировать скандал, разгорающийся вокруг телекомпании. В коротких ответах разным СМИ они называют сделанные заявления абсурдом.