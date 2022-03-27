Абхазский ЦИК огласил результаты повторного голосования

В правящей партии «Грузинская мечта» отвергли идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Тот заявил, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. В частности, если бы Молдова и Грузия занялись возвращением своих территорий, оккупированных Москвой, сообщает SOVA.

«Не то чтобы секретарь Совета безопасности Украины, кто бы ни призывал нас, власти Грузии не намерены отступать от заявленной мирной политики. Так было раньше, так будет и в будущем», - заявил в ответ на призыв Данилова председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Берая.

Депутат добавил, что внутри страны, а также за рубежом есть субъекты, делающие все, чтобы «расширить географический ареал боевых действий и втянуть Грузию в войну». «Это было ожидаемо, что они не смогут долгое время скрывать свои намерения и задачи. Очень печально, что это было озвучено секретарем Совбеза Украины, что для нас неприемлемо и что нас шокирует. Я желаю украинскому народу мира, а Данилову – побольше дальновидности и рациональности».

Берая также добавил, что действия грузинских властей основаны на безопасности страны и ее граждан, защите их прав и благополучия. «И мы никогда не предпримем шагов, которые поставили бы все это под угрозу», - добавил он.

Другой депутат от «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе заявил, что сегодня в Грузии не может быть никаких оправданий для призывов к началу войны. По словам депутата, своим заявлением Данилов «обнажил» истинную мотивацию Киева, недовольного политикой Тбилиси.

«Я имею в виду, что истинная причина недовольства была связана не с санкциями и не заявлениями, а похоже, с тем, чтобы как-то втянуть Грузию в военную авантюру, и таким образом якобы помочь Украине. В действительности, надо сказать, никакой пользы Украине это не принесет, и это просто неправильно», - заявил Сарджвеладзе.

Депутат подчеркнул, что одно можно сказать точно: война не входит в интересы Грузии. Он также добавил, что оппозиция давно пыталась втянуть Тбилиси в конфликт, «и, к сожалению, у нее были сторонники в правительстве Украины».