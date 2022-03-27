Избраны 33 парламентария из 35

Сегодня в Центральной избирательной комиссии Абхазии подвели итоги состоявшегося вчера второго тура парламентских выборов. Они признаны состоявшимися в 16 из 17 избирательных округов, где шло голосование.

В субботу, 26 марта, в Абхазии состоялся второй тур голосования по выборам депутатов Народного Собрания – парламента седьмого созыва. Повторное голосование проводилось в 17 избирательных округах, за депутатские мандаты боролось 34 кандидата, не дотянувших в первом туре две недели назад до 50 процентов плюс один голос. А в округе №18 в Гудауте на 14 мая были назначены повторные выборы.

Победитель определяется простым большинством голосов. Порог явки избирателей отсутствует; вне зависимости от того, сколько людей придет, выборы считаются состоявшимися. Кандидат, набравший больше голосов, чем его оппонент, считается победителем. Вот почему большинство СМИ, которые сообщали о предстоящем втором туре, упоминали, что будут избраны еще 17 депутатов, как и в первом. И ошиблись, потому что их оказалось 16: в одном из округов произошло почти невероятное – оба кандидата набрали одинаковое число голосов, и теперь там надо проводить выборы заново.

На состоявшейся сегодня в Центризбиркоме пресс-конференции председатель ЦИК Дмитрий Маршан отметил, что такого случая за все тридцать лет существования абхазского парламента не было. Начал же он с того, что явка избирателей оказалась вчера даже выше, чем в первом туре – около 54,5 процента по всей Абхазии. По предварительным данным Центризбиркома, сказал он, депутатами избраны следующие:

«Избирательный округ №1 (Новый район) – Гицба Инар Альбертович – 1287 голосов. Избирательный округ №2 (Новый район) Герхелия Астамур Баталович – 1024 голоса. Здесь хотелось бы отметить, что его отрыв от другого кандидата был один из самых минимальных – 20 голосов. Избирательный округ № 3 (Старый поселок) - Салакая Нарсоу Бесланович – 1215 голосов. Избирательный округ №4 (Северный) – Рштуни Эрик Сагателович – 1015 голосов. Здесь также был минимальный отрыв – 10 голосов. Избирательный округ №6 (Центральный) - Маршания Дмитрий Александрович – 1763 голоса. Здесь более 900 голосов была разница с оппонентом. Избирательный округ №7 (Библиотека) – Айба Рашида Азаретовна – 1213 голосов. Здесь также минимальный был разрыв – 12 голосов».

Особо Маршан остановился на округе №8, Маякском:

«Здесь никто не набрал простого большинства. До поздней ночи пересчитывали бюллетени на участке и наблюдатели, и доверенные лица, и сами кандидаты. И они признали, что ни один из них не набрал простого большинства. В итоге Губаз Леон Ревазович и Нармания Наур Геннадиевич набрали по 989 голосов. В этом округе никто не был избран. Там будут повторные выборы, в течение двух месяцев мы об этом объявим».

Далее председатель ЦИК сказал:

«Избирательный округ №13 (Гагрский городской) – Барциц Алхас Валикович – 2109 голосов. Отрыв более 1 100 голосов. Избирательный округ №15 (Отхарский) – Пилия Бадрик Игорьевич – 1130 голосов. Избирательный округ №20 (Аацынский) – Гулария Алиса Зауровна – 1451 голос. Избирательный округ №21 (Ново-Афонский) Пачулия Ахра Георгиевич – 928 голосов. Избирательный округ №22 (Эшерский) Авидзба Фазлибей Лизберович – 741 голос. Избирательный округ №28 (Гупский) Гогия Демур Русланович – 922 голоса. Избирательный округ №29 (Члоуский) – Акаба Алмас Даурович – 1038 голосов. Избирательный округ №32 (Очамчырский) – Джопуа Батал Зурабович – 1189 голосов. Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый) – Эмурхба Беслан Инверович – 1372 голоса. Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй) – Качарава Герман Вячеславович – 854 голоса».

Дмитрий Маршан сообщил также:

«Есть одна жалоба – от кандидата в депутаты Амирана Какалия Георгиевича, баллотировавшегося по округу № 7. Он обратил наше внимание на то, что не все бюллетени были подписаны его наблюдателями. Во время голосования по округу №7 такого обращения или жалоб от участковых комиссий или от окружной комиссии не поступало. Если смотреть с позиции закона, бюллетени считаются действительными, когда они подписаны членами участковых комиссий. Все бюллетени действительно были подписаны членами избирательных комиссий. Если же наблюдатели этот момент не зафиксировали и во время голосования у них претензий не было, то мы эту жалобу рассматривать не можем. Если есть вопросы к окружной или участковым комиссиям, то кандидат в депутаты может подать иск в суд».

В парламенте седьмого созыва стало на одну женщину больше, чем в предыдущем, за счет Рашиды Айба и Алисы Гулария. В законодательный орган не попали парламентарии шестого созыва – Рауль Лолуа, Натали Смыр, Батал Айба, Алмасхан Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия