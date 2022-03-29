«У меня страх, что я не смогу лекарство найти»

Жители Абхазии жалуются на исчезновение лекарственных препаратов. Кроме того, даже если медикаменты есть в продаже, то цены на них подскочили вдвое.

– Вы или ваши знакомые ощущаете какой-либо дефицит лекарств в Абхазии?

Алла Порцхол-оглы: Да, лично я недавно столкнулась с этой проблемой. Я принимаю гормон щитовидной железы «L-Тироксин» и постоянно пью его. Я по телевизору услышала, что начался дефицит каких-то лекарств. Быстро позвонила в аптеку, сказали, что там нет уже несколько дней этого препарата. Я позвонила в Сухум, зять ехал из Гагры, по дороге спрашивал, и нигде не было. По счастливой случайности в другой нашей очамчырской аптеке я смогла купить его. Сказали, что есть его импортозамещение. Мы пьем германский «L-Тироксин». Но российский уже выпустили, в прошлый раз его завозили. Надеюсь, что его привезут, и люди не будут испытывать дефицит в этом препарате. Он очень важен, без него невозможно жить!

Инесса Зауровна Камлия, заместитель главного врача Республиканской детской больницы, детский хирург: Лично я употребляю «L-Тироксин». Я пошла его покупать не потому, чтобы закупиться впрок, наперед, просто у меня этот препарат заканчивался. Я пошла его купить, но не нахожу его ни в одной аптеке. Потом в итоге я его нашла. Тот человек, который постоянно принимает какие-то препараты, он все равно купит не на один день, а хотя бы на месяц. А за месяц может поменяться все что угодно. Есть такое, что у нас какой-то препарат вообще снимают с реестра, и с производства он уходит. Но взамен ему всегда приходит какой-то другой препарат. Поэтому закупаться на несколько лет вперед нет вообще смысла. Даже если не будет европейских, западных препаратов, у нас есть Турция рядом. Это искусственно созданный ажиотаж.

Людмила: Я закупила свое лекарство. После прошлых санкций мое лекарство исчезло. Я без него около трех лет прожила аналогами, но аналоги мне не помогли. У меня состояние усугубилось, и прошлось обратиться в лечебные учреждения. И сейчас я была довольна, что я нашла лекарство, уже не аналог. Это дорогостоящее лекарство. У меня страх, что я снова не смогу его найти, поэтому меня это очень беспокоит.

– О каком препарате идет речь?

Людмила: «Форадил Комби», он для дыхательной системы. Это швейцарский препарат, но не все аптеки его получают. И я заметила, что его достаточно быстро разбирают.

Ованес: Да, наверное, все-таки есть какая-то нехватка, потому что некоторые препараты раньше было легко найти практически везде. Например, вчера с супругой искали в аптеках один американский витамин, и его во многих аптеках не было. Но потом нашли в одной аптеке, но оказалось, что он подорожал там в два раза. Если он раньше стоил 1200 рублей, сейчас он стоит 2200 рублей.

Майя: На сегодняшний день дефицита лекарств пока не ощущаем, но очень ощутимо, конечно, возросли цены на лекарства. Это началось с началом пандемии COVID-19. Ощутима, конечно, разница цен в наших аптеках в два-три раза. Очень, конечно, переживают, что пропадут препараты, выпускаемые за рубежом. Поэтому мы сначала решили купить запасом, но купить запасом не так легко, потому что, во-первых, каждый препарат имеет срок годности. Нет гарантии, что ты его пропьешь в назначенный срок. Во-вторых, купить несколько пачек, а если несколько препаратов, то это обходится очень дорого. Для людей, которые принимают препараты систематически, это, конечно, большая проблема.

Женщина: Лекарства тут же взлетели в цене. Причем это те же лекарства, которые просто были в аптеке. И стоят они столько, сколько должны стоить. Почему цены тут же взлетели? Просто из желания владельцев аптек получать больше прибыли в страхе, что скоро прибыль уменьшится. Вчера, например, я купила семь одноразовых пеленок по 45 рублей. Я была просто в шоке. Получилось почти 400 рублей. То есть надо просто иметь совесть! Нужно помнить, что мы все вообще-то люди!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия