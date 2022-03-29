Современное искусство Абхазии «В тени больших деревьев»

Выставка «В тени больших деревьев» открылась в новом пространстве культурной площадки СКЛАД в Сухуме 25 марта. На экспозиции представлены работы девяти молодых абхазских художников, среди которых есть и фотография, и коллаж, и инсталляция. Для Сухума слово «СКЛАД» имеет особый смысл. Оно связано с чем-то новым и порой непонятным, но как минимум стоящим обсуждения и как максимум увлекательным и провоцирующим на желание узнать больше. В декабре прошлого года, после двух с половиной лет затишья, культурная площадка СКЛАД вновь открылась. Команда кураторов активно работает над программой, еженедельно устраивая кинопоказы, встречи с именитыми художниками, лекции и мастер-классы, и все для того, чтобы дать представление о разноплановости современной актуальной культуры. 25 марта СКЛАД представил зрителям первую выставку в своем новом помещении на территории когда-то известного, а ныне заброшенного завода «Сухумприбор». Она получила название «В тени больших деревьев».

Эта экспозиция стала итогом лаборатории с молодыми абхазскими художниками, целью которой было размышление о том, что значит жить «в тени больших деревьев», то есть внутри больших нарративов (социальных, политических, общественных, возрастных, гендерных и всевозможных прочих). Давление родительских ценностей, война, неизбежная миграция – как уживаться зумерам и даже миллениалам с таким жизненным контекстом?

Кураторами выставки выступили сооснователь СКЛАДа Асида Бутба и поэт и художник Антон Очиров. Асида Бутба рассказала:

«В тени больших деревьев» – это часть кураторской рамки, которую мы задали нашим друзьям-товарищам: художникам и художницам, которых мы пригласили для участия в лаборатории. Мы очень давно хотели поработать в лабораторном формате. СКЛАД существует с 2015 года, и, в принципе, в какой-то момент мы поняли, что упираемся в потолок: очень тяжело делать местные выставки интересными, потому что в Абхазии практика очень у всех похожая. Когда мы пять лет назад думали, что нужно делать выставки, в которых был бы, например, какой-то критический дискурс или анализировалась окружающая реальность, оказывалось, что людей, которые этим занимаются, практически нет, а язык и какая-то платформа у всех очень похожи. Как зрителя меня это интересует, но мне не хочется заниматься таким красивым искусством. Через эту лабораторию мы с Антоном поставили себе задачу сокращения разрыва между художественной практикой и реальностью. Мы поддерживаем художников в их достаточно смелых фантазиях, то есть мы работаем как направляющие и стимулируем думать через какую-то тему. Например, Костя Грецов пришел с очень критичной идеей абхазского алфавита, который насыпан в стеклянную колбу. Лаконичная, концептуальная работа. В принципе, из лаборатории он вышел с ней же».

В выставке приняли участие девять художников: Салина Абаза, Тамрико Басария, Константин Грецов, Сабина Кварчелия, Рита Пандария, Сабина Харджелия, Давид Чакаберия, Арсений Чакмач, Амра Чичибая. Выставка «В тени больших деревьев» получилась пусть и небольшой, но достаточно разнообразной – здесь много форматов: и рисунок масляной пастелью, и фотография, и коллаж, и видео, и инсталляция.

Сокуратор выставки Антон Очиров отметил, что у Абхазии есть абсолютно индивидуальный и востребованный среди мирового художественного сообщества опыт. Именно это отражается «В тени больших деревьев». Антон Очиров подробно рассказал об одной из работ:

«Язык художественный внутри Абхазии для того, чтобы люди могли говорить с помощью искусства о том, что их действительно волнует. И в этом смысле работа Давид Чакаберия и Тамрико Басария (они сделали ее в паре) очень интересна, они показывают, как для художника реальность тесно связана с пограничным существованием внутри Галского района. Они собирали из осколков зеркал контур человека, отвезли его в село Приморское (неподалеку от города Гал) и на морском берегу сняли видео-арт. Ребята сопроводили его очень поэтизированным, немного абстрактным комментарием, который повествует об одиночестве, о страхе, о преодолении страха, о собирании собственного и коллективного «я», и получилась очень красивая работа». За несколько лет своего существования СКЛАД грамотно выстроил творчески-привлекательную и безопасную для высказываний среду с пусть и не очень большим, но преданным кругом постоянных посетителей.

Диана Нармания не пропускает ни одного события на СКЛАДе и считает его значимым элементом города: «Чудесная, свободная площадка, которая всегда рада новым лицам и новым художникам, всегда поддерживает любые инициативы, связанные с искусством. Я считаю, что это замечательно и что совершенно точно было необходимо такое место в Сухуме. Я очень рада, что это состоялось и все так прекрасно получается. Мне очень понравились работы Сабины Кварчелия и Риты Пандария. Это мои знакомые, которые занимаются искусством, и у них есть возможность выставляться в моем родном городе, который я очень люблю. Мне кажется, это чудесно». Выставка «В тени больших деревьев» открыта для посещения со вторника по субботу вплоть до 22 апреля.