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Бибилов: Южная Осетия предпримет юридические шаги для присоединения к России
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, объединение с Россией - это стратегическая цель республики.
«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. И по этому пути Южная Осетия будет двигаться», - цитирует Бибилова «Коммерсантъ».
«Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России», - отметил он.
В своем выступлении он напомнил о войне в Украине и сказал, что первые шаги по «возрождению русского мира» Россия сделала в 2008 году, когда после войны с Грузией признала независимость Южной Осетии.
- Подавляющее большинство стран мира считают Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически все население региона имеет российское гражданство.
- В украинском конфликте власти самопровозглашенной республики поддерживают Россию. Они официально признали независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российские журналисты сообщали и об участии бойцов из Южной Осетии в боевых действиях в Украине.
Другие новости дня
Путин запретил органам власти использовать иностранное ПО
Владимир Путин запретил органам государственной власти использовать иностранное программное обеспечение «на объектах критической информационной инфраструктуры».
Соответствующий указ, подписанный президентом России в среду, уже вступил в силу, однако сам запрет будет введен с начала 2025 года. До этого госорганам и госзаказчикам запрещено закупать иностранный софт без согласования с профильными ведомствами.
В указе также говорится, что правительство РФ в ближайшие полгода должно обеспечить создание научно-производственного объединения, которое займется разработкой отечественного программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры.
К таким объектам относятся, в частности, телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, которые используются госорганами в сферах обороны, промышленности, здравоохранения, транспорта, связи, финансов и энергетики.
Замгоссекретаря США: в Украине убиты более 10 тысяч российских военных
Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по оценкам Вашингтона, в ходе продолжающейся более месяца войны в Украине были убиты более 10 тысяч российских военных.
В интервью телеканалу Настоящее Время Нуланд назвала российские потери «невероятными», отметив, что, несмотря на это, «Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия».
Нуланд не сказала о конкретных источниках своей оценки. Ранее источники в американской разведке называли похожие цифры. У Минобороны России кардинально иные данные. В последний раз оно сообщало о потерях 25 марта и тогда подтвердило гибель 1351 военнослужащего. Оценка Генштаба Украины - более 17 тысяч убитых российских военных.
Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно. Известны имена по крайней мере сотен погибших российских военных.
В интервью Настоящему Времени Нуланд заявила, что решение российского Минобороны отказаться от наступления на Киев и Чернигов - результат упорной обороны украинской армии. В то же время она отметила, что российские войска перегруппируются и попытаются продолжить наступление, возможно в других регионах Украины.
Минобороны России заявило в среду, что «на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск» с целью активизации действий «на приоритетных направлениях», прежде всего в Донбассе, фактически подтвердив тем самым утверждения украинской стороны и США.
«Никто не имеет права осуждать их» – в Южную Осетию вернулась часть военных РФ
По информации югоосетинских Telegram-каналов, часть контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ вернулась из зоны боевых действий. Речь идёт, предположительно, о жителях Южной Осетии. Обстоятельства возвращения военных пока неизвестны.
Экс-президент самопровозглашенной республики, оппозиционер Эдуард Кокойты написал в Telegram-канале, что все «обеспокоены ситуацией вокруг воинов, которые вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий».
«Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займёмся самым серьезным образом», – написал он.
Ранее Кокойты говорил, что у военных, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия».
Сегодня политик просит всех «сохранять спокойствие и воздерживаться от протестных акций».
«Это может только навредить нашим воинам и осложнить обстановку, которая и так напряженная. Мы никому не дадим в обиду наших ребят и будем бороться за каждого из них. Нужно помнить, что сотни наших бойцов сейчас находятся в зоне боевой операции и героически выполняют свой долг. Нельзя допустить, чтобы какие-либо обстоятельства подрывали их боевой дух», – отмечает Кокойты.
Он уверен, что те ребята, которые вернулись домой, «при обеспечении должной организации их участия смогут вновь отправиться в зону спецоперации и помочь завершить освобождение Донбасса».
«Но подчеркну, что организация их участия должна быть максимально ответственной. Мы обязаны беречь каждую жизнь», – добавил Кокойты.
В Telegram-канале БОНВАЕРНОН вначале сообщили, что «парней из Украины высадили на таможне» и призвали самостоятельно добираться до Цхинвали. Позже появилась информация, что военных ждет военная техника на южной стороне Рокского тоннеля. В соцсети опубликовали фотографии военных, снятые, предположительно, у североосетинского пункта пропуска «Нижний зарамаг».
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- С военными пообщался югоосетинский президент Анатолий Бибилов и заявил, что «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
- В Цхинвали по инициативе Бибилова начался сбор гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в российской «специальной операции», а также жителям «ЛНР» и «ДНР».
Мединский: Украина согласилась с «принципиальными требованиями» РФ
На переговорах в Стамбуле 29 марта Украина "по сути" согласилась с "принципиальными требованиями" России. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах о мире, помощник президента России Владимир Мединский.
По словам Мединского, украинская сторона впервые заявила о готовности договариваться с Россией. В предложенных ею принципах мирного урегулирования, в частности, содержится отказ от вступления в НАТО, размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также от проведения военных учений без согласия государств-гарантов, включая Россию.
"Если все эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована" - заявил Мединский. Он отметил, что между сторонами остаются разногласия, в частности, по вопросу Крыма и Донбасса.
Хотя Мединский утверждает, что украинские предложения удовлетворяют требования России, сами эти требования были сформулированы иначе. Перед началом российского вторжения в Украину президент Владимир Путин назвал его целями "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, а также признание ею аннексии Крыма и независимости так называемых народных республик Донбасса. Среди переданных в Стамбуле украинских предложений нет ни демилитаризации (нейтральный статус ей не равнозначен), ни "денацификации", а от территорий Украина отказываться не намерена, предлагая лишь зафиксировать статус кво в Крыму на 15 лет и вести в это время переговоры о его статусе - что ранее Москва называла неприемлемым.
Владимир Путин пока не комментировал украинские предложения.
Члены украинской делегации и президент страны Владимир Зеленский, комментируя итоги раунда переговоров в Стамбуле, сделали акцент на том, что Украина - в случае принятия её предложений - получит гарантии безопасности, в том числе в случае вооружённого нападения на неё. Также они подчеркнули, что Украина не отказывается от территорий, и заявили, что подписание любых соглашений возможно только после отвода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля.
Зареме Мусаевой продлили арест до 27 апреля
Зареме Мусаевой, которую насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, продлили арест до 27 апреля, сообщает "Комитет против пыток".
Старопромысловский районный суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения в СИЗО. По информации "Комитета против пыток", Мусаева проходит освидетельствование в больничном стационаре, поэтому не принимала участие в заседании.
Десятого февраля Верховный суд Чечни отказался изменить Мусаевой меру пресечения на домашний арест, несмотря на ее состояние здоровья.
"Я никуда убегать не собираюсь, у меня нет сил, мне очень тяжело. Если можно, дайте домашний арест, пожалуйста. У меня грыжа межпозвоночная есть, одна вообще 10 миллиметров. Само состояние очень слабое, не могу ходить", − сказала Мусаева. На заседании суда она присутствовала по видеосвязи. "Если можете дать мне домашний арест, я никуда не убегу. Состояние мое очень плохое, я тихо умираю", − добавила она.
20 января в Нижнем Новгороде в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой пришли неизвестные. Они представились полицейскими и заявили, что Сайди и его жену вызывают на допрос в Чечню. Судью из-за его статуса не тронули, но Зарему Мусаеву силой увезли в Чечню, несмотря на то, что женщина болела ковидом и у нее был диабет. Полиция приехала лишь через три часа.
В прокуратуре у правозащитников заявление не приняли, а по телефону ФСБ "Новой газете" заявили, что "такого не может быть". Аналогичным образом тогда прокомментировал похищение женщины и Песков: он заявил, что это "какая-то фантастическая история", в которую в Кремле не верят.
Кадыров утверждает, что после доставления в Грозный Зарема Мусаева "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза". Сразу по приезде в Чечню на Мусаеву завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК). Второго февраля женщину арестовали на два месяца.
В суде 8 февраля, где рассматривался административный протокол в ее отношении, как рассказали правозащитники, Мусаева находилась без сознания. "Зарема рассказала, что в суде по административному делу, когда судья попросил ее представиться, она назвала свое имя и фамилию и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике", − сообщили в "Комитете против пыток". Сейчас Мусаева находится под арестом уже в качестве фигурантки уголовного дела.
Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы РФ Делягина
Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата российской Государственной думы Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
«По представлению генерального прокурора в отношении гражданина Российской Федерации Михаила Делягина было возбуждено уголовное дело по статьям 101.2 «Открытые призывы к развязыванию агрессивной войны», 214.2.3 «Терроризм с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия», 283.2.1 и 283.2.2 «Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды» Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении Делягина избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола», – говорится в сообщении.
Кроме того, азербайджанская сторона «обратилась в соответствующие структуры ряда дружественных государств с просьбой о немедленном задержании обвиняемого в случае, если он окажется на территории этих стран».
Как пишет ТАСС, уголовное дело в отношении российского депутата было возбуждено после того, как в эфире федерального телеканала «Россия-1» он заявил о возможности нанесения ВС РФ ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, Делягин провел опрос аналогичного содержания на своем канале в Telegram.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, призвал Делягина контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана, который является государством-партнером.
Представитель Кремля также подчеркнул, что «это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации». Он указал на необходимость воздерживаться от подобной риторики в условиях, когда «Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующими своих обязательств».
Журналисты нашли элитную виллу главы Чечни Рамзана Кадырова в ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров владеет элитной виллой в Дубае. Она находится на знаменитом насыпном острове в виде пальмы, под номером 21 она входит в состав пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.
Средняя стоимость аренды окрестных вилл составляет около трех тысяч долларов в сутки (цена недвижимости при покупке в собственность не сообщается). Вилла Кадырова - одна из двух самых больших в этом отеле, следует из расследования "Украинской правды".
Источники издания сообщают, что на территории элитного дома постоянно проживают 3-4 охранника чеченского главы, а за зданием присматривает Турко Даудов, представитель Кадырова в арабских и мусульманских странах. Здесь также появляются и фотографируются приближенные чиновника: к примеру, старший офицер подразделения "СОБР Терек" Заур Таймасханов, депутат Госдумы Адам Делимханов и высокопоставленные чиновники ОАЭ.
Журналисты обратили внимание, что вилла чиновника первого ранга попадала на фото приближенных и самого Кадырова с 2014 года - некоторые видеозаписи, сделанные там, были даже опубликованы телеканалом "Грозный".
Со ссылкой на публичные онлайн радары отмечается, что в 2021-2022 годах Кадыров летал на своем частном самолете Airbus ACJ319 в Объединенные Арабские Эмираты не менее 14 раз, последний из визитов состоялся 26 февраля. Также были опубликованы снимки частного самолета Кадырова изнутри. Дизайн воздушного судна, стоимостью 80 миллионов долларов, разработала одна из самых дорогих компаний мира - британская Winch Design.
Согласно декларации о доходах, которую обязаны подавать все чиновники России, в 2020 году Кадыров официально заработал 381,1 млн рублей. Он стал самым богатым главой региона - его доход превышает суммарный заработок десяти губернаторов, следующих в списке за ним.
- Самолет Airbus ACJ319, которым обычно пользуется глава Чечни, сменил регистрацию, но продолжил летать в Чечню и за границу, несмотря на закрытое авиасообщение.
- На самолет Airbus A319 с бортовым номером VQ-BVQ обратили внимание СМИ еще в 2018 году. Тогда певец Тимати опубликовал фотографию салона и сообщил, что он принадлежит его "брату", подразумевая Кадырова, но вскоре публикацию удалил, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Двух петербургских срочников вернули из Украины после жалоб матерей
В Санкт-Петербурге двух солдат-срочников вернули домой с войны в Украине после жалоб их семей городскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Матери военнослужащих заявляли, что их сыновей принудили к заключению контрактов. Об этом сообщает "Ротонда".
По информации издания, всего к Агапитовой обратились родственники семи молодых людей, проходящих срочную службу. Среди военнослужащих, вернувшихся с территории Украины, есть сын Марии Ивановой, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть солдат в российские воинские части, где они и должны проходить службу.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
- С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что срочников все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены "диверсионной группой нацбатальона".
ФСБ России отчиталось о задержании 60 сторонников М.К.У.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о том, что задержала 60 сторонников радикальной группировки М.К.У в 23 регионах России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство не раскрыло имена задержанных. Сообщается, что в их домах провели обыски. Были изъято гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие. ФСБ сообщает о том, что у задержанных была обнаружена переписка с предполагаемым создателем М.К.У. Егором Красновым и инструкции по "вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность".
В декабре 2021 года ФСБ отчиталось о задержании 106 членов М.К.У. в 37 городах России.
- ФСБ публикует информацию о задержании предполагаемых сторонников радикальной группировки М.К.У. с начала 2021 года. По версии ведомства, они готовят теракты и вооруженные нападения на территории России. ФСБ утверждает, что М.К.У. была основана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, и контролируется украинскими спецслужбами. В России в отношении него возбуждено дело о соучастии в убийстве. Он объявлен в международный розыск. Украинская журналистка Екатерина Сергацкова, которая специализируется на украинских ультраправых группировках, утверждает, что до 2021 года ничего не слышала об М.К.У.
- Представители "Этнического национального движения", которое объединяет русских националистов, в разговоре с журналистами заявляли, что М.К.У. - это "группа подростков, увлечённых насилием", которые никак не связаны с Украиной и не являются какой-то организацией или сетью.
- "Коммерсантъ" расшифровывает аббревиатуру М.К.У., как "Маньяки. Культ убийц". "Медиазона" даёт расшифровку "Молодёжь, которая улыбается". Группировка, как утверждается, придерживается идеологии расового превосходства, её члены пропагандируют ненависть к людям других национальностей или ведущим антисоциальный образ жизни.
Верховный суд РФ отказался отменить реальный срок Навальному по делу «Ив Роше»
Верховный суд России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на решение о замене изначально назначенного ему условного наказания реальным по так называемому делу "Ив Роше". Такое же решение суд принял по жалобе оппозиционера на отправку его в СИЗО по возвращении с лечения в Германии в начале 2021 года.
Алексей Навальный и его брат Олег были осуждены за мошенничество и легализацию преступных средств по делу "Ив Роше" в 2014 году. По версии следствия, братья убедили французского производителя косметики заключить невыгодный контракт. Оба они вину отрицают и называют дело политически мотивированным.
В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что дело против братьев Навальных в России нарушило их право на справедливое разбирательство и было основано на "широком и непредсказуемом" толковании российского законодательства. Европейский суд не стал отвечать на вопрос, было ли связано дело с политикой.
Алексей Навальный был приговорён по делу "Ив Роше" к условному заключению. Оно было заменено на реальное в 2021 году, когда политик прилетел в Москву после лечения в Берлине, после того как он был отравлен.
Навальный был арестован сразу по прилёте, перед этим с требованием заменить ему условный срок на реальный в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказания. ЕСПЧ в феврале 2021 года потребовал немедленно освободить оппозиционера, это решение исполнено не было.
В марте политик был признан виновным в мошенничестве и оскорблении судьи, ему будет назначен длительный срок в колонии строгого режима. Он и его сторонники не сомневаются, что это дело так же связано исключительно с политикой.
С 2020 года в грузинских клиниках бесплатно обслужили 2440 жителей Абхазии и Южной Осетии
С 2020 года по март 2022-го включительно бесплатное медобслуживание в грузинских клиниках получили 2440 жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет агентство «Интепрессньюс» со ссылкой на Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.
В частности, в 2020 году «Государственной программой реферального обслуживания» воспользовались 892 пациента, в 2021 году – 1248, в январе-марте 2022-го – более трехсот.
Кроме того, по информации грузинского ведомства, в грузинские клиники за медицинской помощью обратились 862 жителя самопровозглашенных республик с диагнозом «коронавирус». В 2020 году медобслуживание получили 262 ковид-пациента из Абхазии и Южной Осетии, в 2021 году – 600.
Как сообщается на официальном сайте грузинского ведомства, госпрограмма «предназначена для жителей Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, не имеющих грузинского паспорта или удостоверения личности». Ведущие клиники предоставляют пациентам медицинские услуги бесплатно, сказано в сообщении.
В Грузию с начала войны в Украине въехали 35 тысяч граждан РФ, выехали – 20 тысяч
В Грузию со дня российского вторжения в Украину, случившегося 24 февраля, по 20 марта включительно въехали 35 028 российских граждан, выехали из страны – 20 733.
Статистические данные МВД Грузии предоставило информагентству «Интерпрессньюс».
В ведомстве указывают, что cредняя статистическая погрешность данных составляет +/– 2,4%.
Ранее власти Грузии назвали дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси.
17 марта в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что с конца февраля в Грузию въехали 30 439 граждан России, часть из них (17 801) покинула страну.
По словам Гомелаури, на фоне проблем с авиасообщением граждане РФ, жители Северного Кавказа, въезжают в Грузию из Турции через ТПП «Сарпи» и возвращаются в Россию транзитом через пункт пропуска «Дарьял» (Верхний Ларс).
Samsung убрала букву Z из названий своих смартфонов в странах Балтии
Samsung убрала из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы маркировку Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.
Изменения пока произошли только на официальных сайтах компании в Латвии, Литве и Эстонии. На это обратили внимание несколько изданий. Официальных заявлений руководства Samsung по поводу ребрендинга не было.
С 2020 года этой буквой маркировались серии складных телефонов Samsung - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
В начале марта Samsung приостановила поставки своих продуктов в Россию.
На днях власти Германии заявили, что запретят демонстрацию буквы Z как символа поддержки российского вторжения в Украину. Представитель министерства внутренних дел ФРГ, отметил, что действия России являются преступлением, и люди, которые это оправдывают, также могут быть привлечены к ответственности.
От использования этой буквы в своем логотипе временно отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance.
Югоосетинские выборы: Ибрагим Гассеев решил поддержать Александра Плиева
Снятый с предвыборной гонки экс-министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагим Гассеев решил поддержать на президентских выборах вице-спикера парламента Александра Плиева. Об этом говорится в обращении Гассеева, опубликованном в соцсетях.
«Вы знаете, что беспредельное вмешательство административного ресурса действующей власти в процедуру регистрации меня, как кандидата в президенты, не позволяет мне дальнейшее участие в избирательной кампании.
Мы обязательно призовем к ответу всех причастных к порче подписных листов и иным махинациям, но сегодняшнее положение дел в Республике не терпит отлагательств. Мы должны жестко противостоять беззаконию и разорвать, наконец, этот порочный круг.
Таким образом, мной лично и моей командой принято решение поддержать кандидата в президенты Александра Плиева.
Сегодня Александр Михайлович тот человек, вокруг которого должны сплотиться здоровые общественно-политические силы. Времени на раскачку больше нет.
Врач от Бога, за плечами которого десятки спасенных жизней. Именно Александр Михайлович наравне с коллегами находился на передовой борьбы с пандемией коронавируса. При этом не допуская пробелов и в многолетней политической деятельности.
Знайте, что очередная ошибка просто недопустима!» – говорится в обращении Гассеева.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до выборов, которые должны пройти 10 апреля, лишь пять кандидатов. Все чаще звучат заявления о нелегитимности выборов.
Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов
Вчерашние взрывы в Белгородской области произошли из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, однако, что эта информация официально не подтверждена. "Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации", -написал губернатор в телеграме. По его данным, жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушенных жилых и нежилых построек нет.
Взрывы в районе села Красный Октябрь, которое находится в 35 километрах от Белгорода и примерно в 20 км от границы с Украиной, произошли вечером 29 марта.
По данным ТАСС, взрывы произошли во временном военном городке, на территорию которого "попал снаряд", как утверждалось, с украинской стороны. Источники РИА "Новости" в экстренных службах рассказали, что, по предварительной информации, причиной взрывов стал человеческий фактор. В результате происшествия, по их данным, ранения получили четверо военнослужащих.
На прошлой неделе в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, был введён режим чрезвычайной ситуации. После того, как, по словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд и есть пострадавшие. Других подтверждений этой информации нет.
В Украинский парламент внесён законопроект о запрете Русской православной церкви
В Верховную раду внесён законопроект о запрете на территории Украины Русской православной церкви Московского патриархата и входящих в неё церквей. Это означает, в частности, запрет самой массовой в стране Украинской православной церкви московского патриархата. Карточка документа выложена на сайте парламента.
Законопроект, ещё не поставленный в график голосования, предусматривает, что вся собственность органов церковной власти и управления РПЦ и УПЦ в стране в течение 48 часов со дня принятия закона национализируется. Церковь лишится и памятников архитектуры, находящихся в её пользовании, например, Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской Лавры. Приходам, монастырям и семинариям предложено дать 14 дней, на то, чтобы выбрать себе новую церковь "на основании законодательства о свободе совести".
Самая массовая на территории Украины Украинская православная церковь имеет широкую автономию в составе РПЦ, но регулярно критикуется за связи с Москвой. Её предстоятель, митрополит Онуфрий, постоянный член Синода РПЦ. При этом устройство православной церкви не подразумевает вертикали власти и прямого подчинения, патриарха Кирилла нельзя назвать "главой церкви", приходы подчинены епископам, среди которых предстоятель считается "первым по чести".
С конца февраля ряд епархий и приходов РПЦ на территории Украины и в западных странах резко критикуют фактическое игнорирование Кириллом войны в Украине. По меньшей мере, 15 из 53 епархий УПЦ и десятки приходов в мире перестали поминать Кирилла на богослужениях. От митрополита Онуфрия всё чаще требуют объявить автокефалию — полную церковную независимость УПЦ.
В мае в РПЦ запланирован архиерейский собор, в котором будут участвовать архиепископы и митрополиты церкви, ряд церковных экспертов призывает поднять на нём вопрос о независимости УПЦ или об отречении Кирилла.
Представитель УПЦ в интервью Украинской службе Радио Свобода ранее заявлял, что верные УПЦ — "это тоже украинцы". "Нам нужно объединиться, чтобы защитить нашу страну, а уже после войны мы будем решать, каждая конфессия в отдельности, как ей жить дальше", — цитирует редакция слова представителя церкви.
Запад предостерёг от потери бдительности в отношениях с Москвой
Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии предостерегли страны Запада от утраты бдительности в отношении России – после того как Москва объявила о решении снизить военную активность вблизи Киева и Чернигова.
"Согласовано, что решимость западных стран не должна ослабевать, пока не прекратится ужас, который обрушился на Украину", - приводит заявление западных политиков офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.
"Голос Америки" отмечает, что во вторник президент США Джо Байден побеседовал по телефону с лидерами четырех европейских государств. Его разговор с Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, германским канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги был посвящён ситуации в Украине. Стороны обсудили, в том числе, ход украино-российских переговоров в Стамбуле и дальнейшие меры Запада по сдерживанию российской агрессии.
Заявление Москвы о сокращении активности армии РФ у Киева и Чернигова был сделано после завершения украино-российской встречи в Турции 29 марта. Джонсон и Байден выразили скептицизм. "Британский премьер подчеркнул, что оценки режиму Путина надо давать исходя из реальных действий, а не слов. Путин прокручивает нож в открытой ране Украины, пытаясь вынудить страну и её союзников капитулировать", - говорится в сообщении офиса Джонсона.
Джо Байден также заявил, что не поверит в то, о чём говорит Россия, пока не увидит результата её действий. И Байден, и Джонсон подчеркнули, что Запад должен оставаться сплочённым и решительным в отношениях с Москвой.
Разговор Байдена и европейских лидеров состоялся через два дня после возвращения президента США из турне по Европе.
Кирилл Серебренников уехал из России во Францию
Режиссёр Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом во вторник сообщил киновед Жоэль Шапрон. Он опубликовал в фейсбуке фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.
На нём режиссер одет в футболку с надписью: "Я выключаю телевизор". "А в голове: "Я включаю культуру". Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!" — написал Шапрон.
28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты и отменил условный срок Кириллу Серебренникову и снял с него судимость по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд принял во внимание истечение половины установленного приговором испытательного срока, полный объем уплаты штрафа и возмещения ущерба.
За последний месяц Россию покинули многие деятели искусств, несогласные с российским вторжением в Украину.
В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по делу "Седьмой студии", признав виновным в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал.
Зеленский: «Компромиссов по территориальной целостности не будет»
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной раунд российско-украинских переговоров, который прошел в Стамбуле, заявил, что Киев готов продолжать переговорный процесс и нацелен на его результативность. Однако никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины "быть не может и не будет. Это четкие принципы, четкое видение возможного результата," - сказал Зеленский в видеобращении.
В целом, по его мнению, от российской стороны на переговорах прозвучали позитивные сигналы. Однако верить заявлениям о сокращении активности российской армии на киевском и черниговском направлениях пока не стоит. "Эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов, а украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны в Донбассе, что доверять можно только конкретному результату," - сказал Зеленский.
Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии также предостерегли страны Запада от утраты бдительности в отношении России – после того как Москва объявила о решении снизить военную активность вблизи Киева и Чернигова. Президент США Джо Байден заявил, что не поверит в то, о чём говорит Россия, пока не увидит результата её действий. Байден подчеркнул, что Запад должен оставаться сплочённым и решительным в отношениях с Москвой.
- 24 февраля началось военное вторжение России в Украину. По состоянию на 29 марта масштабные боевые действия Москва ведёт только в Донбассе, в частности, продолжая вместе с подконтрольными сепаратистами штурм Мариуполя – стратегически важного порта. Ряд военных экспертов отмечал, что взятие города может позволить российской армии высвободить достаточные силы для окружения украинской группировки в Донбассе.
Россия остановила прокачку газа по трубопроводу «Ямал – Европа»
Россия прекратила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа" через компрессорную станцию Мальнов на польско-германской границе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Днем 29 марта потоки газа в восточном направлении в Польшу и Германию по этому трубопроводу через станцию "Мальнов" составляли более одного миллиона четырёхсот пятидесяти кВтч/ч, но затем снизились до нуля. Что стало причиной остановки прокачки газа, не уточняется.
Поставки по другим газопроводам, включая "Северный поток – 1" продолжаются.
Долгосрочный контракт на поставку газа через Польшу у "Газпрома" отсутствует. "Газпром" бронирует эти транзитные мощности на месячных или суточных аукционах, иногда полностью отказываясь от его загрузки.
28 марта, по данным ТАСС, "Газпром" впервые за две недели заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на полные сутки 29 марта. Затем был сделан еще один резерв мощностей прокачки газа на 30 марта.
- Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта перевести на рубли расчеты за газ с "недружественными государствами". Страны "группы семи" (G7) - США, Франция, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Япония- уже заявили, что не станут покупать у России газ за рубли. Позднее к этому заявлению присоединился и весь Евросоюз. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа покупать газ за рубли поставки прекратятся.
ВСУ: РФ отправила на войну 2 тысячи военных из Абхазии и Южной Осетии
Военные с двух баз в самопровозглашенных республиках – Южной Осетии и Абхазии – были переброшены на войну в Украину. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины.
По информации украинских военных, от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.
Ранее в СМИ сообщалось, что численность российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии составляет примерно по 3700 военнослужащих.
Батальонно-тактическая группа – временное формирование, обладающее оперативной гибкостью. Создается для ведения боя в мотострелковых и танковых бригадах на основе одного батальона и приданных ему подразделений артиллерии, ПВО, инженерных и обеспечения.
Как пишет Би-би-си, летом 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в составе российской армии насчитывается 168 БТГ.
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- Югоосетинский президент Анатолий Бибилов опубликовал видео грузовиков и автобусов с людьми в военной форме и флагами Южной Осетии. Он сообщил, что пообщался с военными – «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
- Позже в соцсетях появилось видео техники с югоосетинскими флагами, которую якобы заметили в Мелитополе.
- Южная Осетия в 2014 году первой признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик на территории Украины.
- Абхазский президент Аслан Бжания подписал указы о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» 26 февраля текущего года.
Кадыров заявил, что потерял «близких людей» на войне в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей на войне в Украине.
«Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: «Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим», – сказал Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что в ходе боев в Мариуполе получил ранение один из возможных организаторов убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, офицер МВД Чечни Руслан Геремеев. Раненого Геремеева в госпитале навестил глава Чечни.
Кадыров ранее лишь однажды, 1 марта сообщал о гибели уроженцев Чечни. «Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени», – сказал он тогда.
25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 военнослужащего в ходе военных действий в Украине. 3825 военных получили ранения. Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне с Украиной около 17 тысяч своих военных (данные включают и погибших, и раненых). Заявления противоборствующих сторон плохо поддаются проверке во время активной фазы военных действий.
VPN-сервисы бесплатно предоставят доступ к блокированным в России СМИ
Команды трех VPN-сервисов заявили о том, что предоставят бесплатный доступ для россиян к заблокированным в России СМИ и социальным сетям. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта «Роскомсвобода».
Сервисы Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN поддержали петицию, запущенную ранее проектом, которую подписали почти 65 тысяч человек. Так Amnezia VPN предоставит доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального, социальным сетям фейсбук, инстаграм, твиттер, а также сайтам таких СМИ как BBC News, Associated Press, Радио Свобода, Euronews, TJournal, «Медуза», «Медиазона», «ОВД-Инфо» и другим.
Ранее международная «Агора» опубликовала доклад, в котором отметила значительное усиление цензуры в России с начала войны в Украине. Уже с 26 февраля Роскомнадзор начал рассылать в СМИ уведомления об удалении информации о боевых действиях. Затем начались массовые блокировки. Сейчас, по данным авторов доклада, заблокировано 811 информационных ресурсов - это СМИ, фейсбук, твиттер, инстаграм. Компания Meta, которая владеет фейсбуком, признали экстремистской организацией.
- После российского вторжения в Украину 24 февраля российские власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, «Медузы» и так далее. Телеканал «Дождь» после блокировки объявил о приостановке работы, радио «Эхо Москвы» закрылось. Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону о так называемых фейках о действиях российской армии.
Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
В ходе своего визита в Брюссель председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел свою первую встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, на которой уделил особое внимание российской военной агрессии в Украине и многолетнему тесному сотрудничеству НАТО-Грузия.
Как сообщает Общественный вещатель, разговор также коснулся важности мира и стабильности в регионе и конкретных шагов, которые необходимо предпринять в этом направлении.
«Грузия была и остается верным партнером НАТО. Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с НАТО и стоим плечом к плечу в вопросах безопасности. Важно, чтобы это партнерство активно продолжалось в этот кризисный период, как с точки зрения коммуникации, так и встреч», - заявил после встречи Папуашвили.
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