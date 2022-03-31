Обзор абхазской прессы

Об итогах парламентских выборов пишет Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа». Она предполагает, что новый парламент вряд ли будет откровенно слабее прежнего.

«Печально, что не прошли люди, реально зарекомендовавшие себя профессионалами, – но поскольку за последние десятилетия мы часто видели, что даже власть их не ценит, то почему население должно быть умнее власти? Состав парламента обновился почти радикально, что вроде бы свидетельствует о запросе общества на перемены, но, судя по персоналиям, этот запрос невнятен и больше напоминает туманную формулировку «За все хорошее против всего плохого». Чему удивляться, если ни одна из так называемых партий до сих пор не имеет четкой программы действий и даже ничего не заимствует из нескольких программ развития Абхазии, разработанных в последнее десятилетие!» – пишет Венедиктова.

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Республиканская детская больница – это единственное в Абхазии медучреждение, где есть экстренная детская хирургия, пишет «Абхазия-информ». Минздрав и руководство больницы организовали закуп нового оборудования для хирургического отделения больницы на сумму 1 100 000 рублей.

Как уточнил агентству главный врач больницы Игорь Джопуа, по кадрам нехватка есть, работает один детский реаниматолог и один анестезиолог, который совмещает работу в Республиканской больнице. Проблема детского реаниматолога не решается практически уже 20 лет.

«У нас есть нехватка по узким специализациям. Нет нейрохирургов, гематологов и др. Пока сами стараемся выкручиваться. У нас педиатры и этими вопросами занимаются тоже», – заметил главврач.

В больнице работает 138 человек. Главврач отметил, что из-за нехватки специалистов и высокотехнологичного оборудования многие дети с родителями вынуждены выезжать за пределы Абхазии. Он рассказал, что в эти дни в Абхазии находится профессор травмотолог-ортопед из Еревана Овсеп Данелян, который проводит операции в Республиканской детской больнице. Он приезжает в Сухум по приглашению благотворительного фонда «Ашана».

«Он один приезжает, а все остальное мы организуем – анестезиолога, хирургов, медсестер нашей больницы. Они вместе с ним оперируют тех, кого можно оперировать на месте без выезда в Ереван или в Россию. В основном это дети с ДЦП», – сказал Игорь Джопуа.

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«Апсныпресс» публикует интервью с помощником секретаря Совета безопасности РА по вопросам образования и молодежной политики Саидом Бейя. Он считает, что развитие системы образования напрямую зависит от экономического развития самого государства.

«Основная масса педагогов начала работать еще до Отечественной войны. Период, когда необходимо было готовить новые кадры, осложнился послевоенной ситуацией, и время было упущено. В результате плавного перехода от одного поколения учителей к другому не произошло. Кроме того, очень многие в послевоенное время работали в школах, потому что там платили хоть какие-то деньги, а сейчас все изменилось, особенно в районах, где развивается туризм. Случайные люди уйдут только в условиях здоровой конкуренции, когда на одно учительское место будут претендовать два и более человека. С одной стороны, очень важно поставить ясные цели и задачи перед учителем еще в самом начале его педагогической деятельности. С другой, не стоит рассчитывать на то, что в школу сразу придет первоклассный учитель», – сказал Саид Бейя.

Он уточнил, что учитель не выдерживает в обществе конкуренцию в престижности профессии, а престиж часто связывают с окладом.

«Учитель начальной школы с окладом в 8-9 тысяч рублей не может вызвать у молодежи желание стать педагогом. В любом случае, необходимо четкое понимание того, как необходимо менять систему. Импровизация в данном случае неуместна», – сказал Саид Бейя. Он планирует провести несколько исследований в области молодежной политики и образования с целью проработки конкретных предложений по выявленным проблемам в ходе исследования.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия