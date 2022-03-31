На западе Грузии из-за обвала почвы повреждены 12 домов

Из-за провала почвы повреждены 12 домов в Чиатурском районе Грузии (регион Имерети). Жителям поврежденных домов в селе Итхвиси пришлось срочно покинуть их, сообщает Общественный вещатель. На месте начала работу группа геологов, которая должна установить причину происшествия.

«Те 12 семей, которым больше всего угрожает опасность, уже вывезены из их домов в арендованное жилье в селе и в городе Чиатура. Группа геологов работает и изучит положение, насколько проживание тут безопасно. Если какой-либо семье будет грозить опасность, государство примет меры», - заявил губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.

Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании «Georgian Manganese», которая занимается добычей марганца в Чиатура.

В самой компании заверили, что активно включены в изучение причин случившегося. В компании утверждают, что не занимаются работами по добыче на территории, где произошел провал почвы. Компания ведет свою деятельность в Чиатура с 2007 года, а разные геологические процессы в пострадавшем селе возникли еще в 2000-х годах, подчеркнуто в заявлении.

«Именно исходя из безопасности, компания вообще не производила работы по добыче руды на этой территории. Эта проблема может быть вызвана работами по добыче полезных ископаемых в 80-90-х годах, которые сопровождались разными геологическими процессами, что является предметом для дополнительного изучения», - сказано в заявлении компании. Компания выражает заинтересованность в публикации заключения причин происшествия в селе Итхвиси.