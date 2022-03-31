Поменяться местами, или Все смешалось

Недавно я посмотрел картину режиссера Джоэла Коэна «Трагедия Макбета». Джоэла Коэна, так же, как и его брата Итана Коэна, я очень люблю, и все их фильмы встречаю с радостью. Эти ребята ни меня, ни армию своих поклонников еще не разочаровывали. Выход каждого их фильма для меня является событием и предвкушением праздника. И надежды сбываются. Но вот когда я узнал, что один из братьев, Джоэл Коэн, решил обратиться к классике, да еще и шекспировской, я чуть напрягся.

Сейчас к классике обращаются, чтобы выпендриться. Последний фильм, который был поставлен в канонической манере, без выкрутасов и перегибов, был дзеффиреллевский «Гамлет» с Мелом Гибсоном в роли нерешительного датского принца. Больше в таком стиле ничего не припомню.

Создателям фильмов и постановщикам спектаклей ничего нового придумать не удается, и потому они начинают перелопачивать сюжет, переделывать отношения, обязательно вводят нетрадиционную линию, и натуралистические сцены часто становятся доминирующими. Это происходит и в театре, и на экране. Иногда, выходя их зала после просмотра спектакля или фильма, у меня остается гадкое чувство вуайериста с отклонениями.

Но об этом ниже. А сейчас именно про фильм Джоэла Коэна «Трагедия Макбета».

Фильм черно-белый, с театральными декорациями, и это скорее спектакль, чем художественный фильм. Такой арт-хаус в стиле нуар. У меня создалось впечатление, что Джоэл Коэн до съемок фильма пересматривал работы Козинцева и пропитался его духом. Не знаю, насколько широкую публику сможет заинтересовать эта картина, но шекспироведы и макбетолюбы, думаю, не без интереса ознакомятся с данной работой. Главное, что оригинальный текст не подвергся изменению, время, в котором жил и трудился лорд Макбет, сохранено, так что в этом смысле претензий никаких.

Главную роль противоречивого лорда Макбета сыграл Дензел Вашингтон. И вот тут у меня появился вопросик!

Дензел Вашингтон очень хороший актер, я с удовольствием смотрю все его фильмы, и даже если фильм проходной, то Вашингтон все равно умудряется играть там на уровне.

Но меньше всего я ожидал, что классического Макбета будет играть Дензел Вашингтон. Почему? Вы сами знаете почему. Потому что актер Вашингтон… как это сейчас говорится… Вашингтон – он темнокожий и олицетворять шотландского лорда XI века никак не может, если, конечно, следовать фактам. Если фактам не следовать, то лорда Макбета могла бы сыграть и Елена Воробей, и даже Джеки Чан.

Я очень осторожно пытаюсь говорить на эту тему, так как боюсь, меня могут обвинить в чем-то несовременном. Но, ребята, я самый толерантный в мире человек, для меня ни цвет кожи, ни национальность, ни пол, ни разные отклонения никогда не играли никакой роли. Но все-таки есть какие-то правила, которые, я считаю, ненарушаемые, если делать все по классике. Эти правила установили не мы, а сама природа.

Слава Всевышнему, что давно уже человеков не делят на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. И в неповседневной тоже. Давно канула пора, когда люди с небелой кожей подвергались всякого рода притеснениям, и это одно из лучших достижений человечества за последние 60 лет. Даже не достижение, а восстановление божественной справедливости, человечности и элементарной нормальности.

Но есть сегодня тенденция… да не сегодня, а уже какое-то количество лет, наверное, с начала данного века, стереть культурную грань между расами. Это, наверное, с одной стороны, разумно, добро и вечно. Хотя, мне кажется, что если так произойдет окончательно, то потеряется некая самобытность. Может быть, это дает человечеству какую-то гарантию безопасности в дальнейшем, не знаю. Если это так, то пусть оно так и будет, так как никогда не должно повториться то безобразие, которое называлось расовой дискриминацией, и с этим все согласны.

Но есть одно большое «Но!»

История – вещь такая, которая не позволяет корректировать себя, во всяком случае, так мне кажется. Если каждый будет перелопачивать историю на свой лад и вкус, то мы совсем потеряемся. Есть какие-то каноны, которые нерушимые, непеределываемые.

Король Шотландии Макбет, правивший страной с 1040 по 1057 год, никак не мог быть небелым. Тут уже идет, по-моему, мозговой штурм, и смысл его мне не очень понятен. Я человек с ортодоксальными взглядами, и для меня правое всегда остается правым, левое левым и рыжее рыжим. И если, скажем, в какой-то африканской стране, в местном театре захотят поставить «Ричарда III», «Генриха IV» или того же «Макбета» с местными актерами, они на это имеют полное право, и дай бог им здоровья.

Но фильм, который рассчитан на мирового зрителя и который поставлен по тексту, духу и по времени пьесы, должен как-то придерживаться законов, даже если это фильм черно-белый. Это мое очень личное мнение, и оно может не соответствовать мнению ни одной редакции. Смотрел я интересный для меня в театральном плане фильм Коэна, и половина внимания уходила на то, что я думал: почему? Почему Макбет и его убивец Макдуф не белые? И могло ли среди именитых и неименитых шотландцев одиннадцатого века оказаться столько афроамериканцев? А если, как говорится, пошла такая пьянка, почему нет среди них азиатов или коренных представителей американского континента?

В общем, вопросов много у меня накопилось во время просмотра. Но потом я нашел прекрасный выход, представил себе, что все это творится в альтернативной вселенной, где население в свое время не было рассредоточено по цвету кожи. И жить мне сразу стало лучше и веселее. Я перестал обращать внимание на, так сказать, «правду жизни», которой теперешние художники уже не придают значения, хотя легенький осадок все-таки у меня остался.

И вообще: чем меньше задаешься вопросами, тем проще становится жить на свете.

Теперь снова возвращаюсь в экранизации и постановке классических произведений.

Я понимаю, что современным людям искусства очень трудно как-то выделиться и заявить о себе, о своей оригинальности и самобытности. Очень сложно сказать что-то новое и свежее, потому что все уже сказано. И поэтому в классические пьесы начинают вносить внешние изменения, чтобы зритель был шокирован. Шоковая, так сказать, терапия.

Хорошим примером служат экранизации пьес того же старика нашего, Вильяма Шекспира. В 2010 году был выпущен фильм «Буря». Это произведение стоит, наверное, особняком в творчестве великого англичанина, так как для своего времени было довольно новаторским. Романтическая, я бы сказал, трагикомедия с элементами фэнтези. Шекспир этой пьесой обогнал свое время, и, может, поэтому она в свое время не была так популярна в Англии, так как зрители, наверное, не смогли оценить новые идеи гениального драматурга. Но сейчас эта пьеса очень популярна, лично я люблю ее и в часы редкого досуга, сидя у пылающего очага и наслаждаясь покоем, перечитываю. Очень неоднозначная и многоплановая пьеса. Шикарную постановку «Бури» я видел в театре Калягина Et Cetera в режиссуре великого Роберта Стуруа. Я сам, в свое время, учась в театральном институте, имел честь сыграть главного персонажа волшебника Просперо. И потому с неким трепетом я пошел смотреть фильм 2010 года. Я был несказанно удивлен, когда авторы картины все того же Просперо вдруг сделали женщиной, Просперой. Ее сыграла известная Хелен Миррен, сыграла добротно, вот только вопрос, а зачем это надо было делать? Неужели это как-то могло повлиять на сюжет или идею или сквозное действие?

Тогда надо было пойти до конца, и все женские персонажи отдать мужчинам и наоборот. Может, получилось бы занятно. А что, чудовище Калибан стал бы Калибаной, дочка Просперо Миранда – сыном Мирандом, принц Фердинанд – принцессой Фердинандой, а все моряки корабля – морячками. Никто уже на сюжет не обращал бы внимания, и все веселились и смеялись бы. Но режиссер, видимо, не решилась на такой шаг, хотя, уверен, она (режиссер женщина, Джули Теймор), может, и думала об этом. Кстати, фильм в прокате провалился и правильно сделал. Слабая получилась картина, не помогла даже перемена пола Просперо.

Но, опять-таки, если пьеса «Буря» логически имеет право на переделку, так как персонажи вымышленные, то «Макбет» все-таки историческая фигура и хотелось бы, чтобы…

А впрочем, может, я сейчас привередничаю. Какое время говорить, о том, кто может или не может играть того или иного исторического персонажа?

Ведь совсем еще недавно был британский спектакль с темнокожей Анной Карениной, и тогда много спорили, допустим ли был выбор актрисы небелой расы. Для меня это совершенный нонсенс, но для кого-то, может, и оправдано.

Кстати, в свое время Акира Куросава снял фильм «Кровавый трон» на сюжет «Макбета», но там действие было перенесено в Японию, и никто не задавался вопросом, почему известных персонажей играют японские актеры.

Не удивлюсь, если в ближайшем будущем могут снять фильм по книге «Гекльберри Финн», где Гека сыграет афроамериканский мальчик, а раба Джима какой-нибудь Тимоти Шаламе или Бред Питт.

Главное, ребята, чтобы не было войны, а все остальное приложится.

Хотя с войной как раз совсем нехорошо, но об этом в другой раз.

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