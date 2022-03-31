Андрей Новак: «После восстановления экономика Украины только выиграет…»

ПРАГА---О том, как работает украинская экономика во время войны, о масштабах ее потерь и возможных будущих приобретениях, говорим с главой «Комитета экономистов Украины» Андреем Новаком.

– Как работает экономика, когда примерно на трети страны, наиболее густонаселенной и где сконцентрирована в основном промышленность, разворачиваются военные действия?

– Безусловно, в таких городах, как Харьков, Чернигов, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, экономика даже в выживших предприятиях сейчас не работает на Украину, поскольку физически находится не в зоне доступа. У нас по разным оценкам в этом году будет падение ВВП где-то в районе 25%. Общий ущерб по инфраструктуре пока по оценкам около триллиона долларов, – сегодня назвал эту цифру премьер-министр.

Безусловно, все эти прямые материальные потери мы будем возвращать частично из замороженных по всему миру российских активов, частично это будет помощь десятков стран цивилизованного мира, которые будут помогать фактически отстраивать Украину

Безусловно, все эти прямые материальные потери мы будем возвращать частично из замороженных по всему миру российских активов – и финансовых активов, и материальных, частично это будет помощь десятков стран цивилизованного мира, которые будут помогать фактически отстраивать Украину. Кроме того, сейчас украинское правительство сделало несколько шагов в поддержку украинской экономики, украинского бизнеса. Это беспроцентные кредиты на период военного положения на сумму до 60 миллионов гривен - их могут взять предприятия; снижены, причем довольно существенно, некоторые налоги, в частности, акциз на топливо, поскольку, невзирая на войну, Украина начала посевную кампанию; идет поддержка работодателей, если они принимают на работу вынужденных переселенцев. То есть это некоторые формы поддержки бизнеса и экономики, но, безусловно, главной поддержкой будет внешняя помощь. Кстати, она уже приходит, – только по линии международных финансовых организаций Украина на сегодня уже получила 4 миллиарда долларов, – и это не считая прямой финансовой помощи на вооружение.

– Что на финансовых рынках? Как работает вообще сейчас финансовая система?

Невзирая на войну, привлекает средства через государственные облигации. Скажем так, финансовое состояние украинских банков на сегодняшний день благополучное, они даже находятся в прибыли

– Финансовый рынок сейчас фактически на паузе, Национальный банк Украины зафиксировал курс в районе 29 гривен за американский доллар, торги не проводятся по ценным бумагам, но государство, невзирая на войну, привлекает средства через государственные облигации. Скажем так, финансовое состояние украинских банков на сегодняшний день благополучное, они даже находятся в прибыли, резервный фонд Национального банка пополняется, в том числе, благодаря внешней финансовой поддержке – МВФ, прежде всего, – ну и сам Национальный банк при необходимости перечисляет деньги правительству, в государственный бюджет. Например, на этой неделе 13,5 миллиардов гривен Национальный банк перечислил государственному бюджету.

– Была где-то осторожная цифра выпадения из бюджета за этот месяц – где-то порядка трех миллиардов долларов…

– Это существенно, но если учитывать внешнюю финансовую поддержку, которую Украина получает, то она фактически полностью компенсирует бюджетные недополучения, – даже внешняя поддержка чуть больше.

– Вы уже сказали про посевную…

– По состоянию на вчера уже засеяли 150 тысяч гектаров.

– Сколько площадей потеряно?

Понятно, что у оккупантов одна цель – это нанести максимальный вред украинцам и всему, что находится на территории Украины

– Прогноз пока такой осторожный у правительства: в этом году цель – засеять и обработать 70% площадей прошлого года. Это Западная Украина, Центральная, Одесская область, где пока спокойно, – там можно физически работать сельскохозяйственной технике на полях. В зонах боевых действий просто физически небезопасно выезжать в поле. Плюс проблема минирования территорий. Понятно, что у оккупантов одна цель – это нанести максимальный вред украинцам и всему, что находится на территории Украины.

– Если я правильно понимаю, одной из мишеней для российской армии являются нефтебазы, склады ГСМ. Это будет проблемой для посевной?

– Я думаю, что это не будет проблемой, потому что уже налажены линии поставок от наших западных партнеров, они работают в круглосуточном режиме, т.е. это максимум временные неудобства.

– Что с экспортом, – прежде всего, с главными его статьями – сельское хозяйство, металлургия, нефтехимия?

Практика 2014 года, аннексии Крыма и войны на части Донбасса показала, что частный бизнес даже в условиях войны все равно договаривается о возможности движения товаров и в одну, и в другую сторону

– Там, где есть возможность физической отгрузки продукции, – это сегодня, прежде всего, железнодорожный транспорт и те порты, которые под контролем Украины, прежде всего, Одесская область и Николаевская, – там экспорт осуществляется. Там, где временно нет физического доступа, как в портах Азовского моря, прежде всего, в Бердянском районе, который сейчас временно оккупирован, там, безусловно, украинский экспорт приостановлен. Но практика 2014 года, аннексии Крыма и войны на части Донбасса показала, что частный бизнес даже в условиях войны все равно договаривается о возможности движения товаров и в одну, и в другую сторону.

– Через Одессу и Николаев пока экспорт возможен? Порты, если я правильно понимаю, если не блокированы, то портовая логистика затруднена.

– По Одесской области в портах работа идет в прежнем режиме, с применением средств безопасности.

– Как все разрушенное будет восстанавливаться? Насколько много безвозвратных потерь в экономике?

– Ну, по словам и анонсам президента и премьер-министра Украины, отстраивать Украину мы будем очень быстро, очень масштабно, высокими темпами. Уже сейчас президент предлагает при каждом своем выступлении перед парламентами – вы знаете, он практически каждый день выступает перед парламентом какой-то страны, – сразу предлагает этим странам взять шефство над определенным городом или регионом Украины, или определенной сферой экономики. Я думаю, что так все это и будет происходить, будет даже определенная соревновательность между странами, и на выходе мы получим современную инфраструктуру, взаимен той советской, которая разрушена сейчас российскими войсками, и получим новые технологии, новые производства. То есть на после восстановления экономика Украины только выиграет.

– Может быть, это немного цинично звучит, но я как раз хотел об этом спросить: не является ли все это шансом на структурную перестройку экономики, во-первых, а, во-вторых, на деолигархизацию, декоррумпизацию?

Никаких олигархов мы сейчас к украинской власти не допустим, и тем более монополизации целых рынков, прежде всего, энергетических

– Да, это действительно так. Эта страшная беда, которой является война… Как по русской поговорке – нет худа без добра. В результате Украина и очистится внутренне, в том числе, в том вопросе, о котором вы вспомнили, – это олигархизация. Никаких олигархов мы сейчас к украинской власти не допустим, и тем более монополизации целых рынков, прежде всего, энергетических. Безусловно, те реформы, которые мы делали очень долго, тяжело, сейчас это будут новые правила игры, европейские, поскольку, несмотря на войну, Украина еще и активизировала процесс присоединения к ЕС, и вроде бы есть уже со стороны ЕС, как мы понимаем, политическое решение на то, чтобы принять Украину в полноправные члены ЕС. Это означает, что очень быстро мы имплементируем европейское законодательство – то, которое у нас пока далеко от европейских стандартов. Поэтому в результате и коррупции места уже не будет в Украине, – никто этого не допустит, прежде всего, украинское общество. Ну и политическое очищение, в том числе, от «русского мира» уже фактически произошло.

– Ну вот то, что вы говорите и про «русский мир», и про очищение, – это, например, и есть проблемы монополизации в энергетике, прежде всего, металлургии на востоке. Вот как там с этим можно будет бороться?

– Там никто бороться не будет, там просто будет приниматься решение Совета безопасности Украины, как сейчас этим механизмом активно пользуется украинская власть, будут национализированы предприятия, прежде всего, там, где есть или были российские собственники или физические или юридические лица из России. Безусловно, система энергетики, во всяком случае, управление энергетикой, будет изменена, и никаких монополий по облгазам, облэнерго уже никто в Украине не допустит.