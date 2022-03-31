Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Голоса

«Если Бибилов не является осетином, пусть говорит за себя»

Анатолий Бибилов

Президент Южной Осетии накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как они отнеслись к заявлению Анатолия Бибилова.

Что вы думаете об анонсированном вчера референдуме по присоединению Южной Осетии к России?

Анжела: Я даже не знаю, что сказать… Это, наверное, последнее, о чем я в данный момент думаю. Если бы вы меня спросили после 2008 года, то я бы была за и только за, а теперь не знаю, что ответить. Я не то чтобы не хочу об этом говорить, я не знаю, что ответить. Бывает же так, ты слышишь о чем-то и сразу приятно и радостно становится на душе, а от этого никаких абсолютно эмоций. Ноль эмоций и никаких ответов на этот вопрос. С одной стороны, хочется, с другой – нет. Мы и так маленький народ, тогда мы, наверное, вообще растеряем себя.

Embed
«Если Бибилов не является осетином, пусть говорит за себя»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:03:46 0:00
Скачать

Александр: Да здравствует независимая Осетия! Моя основная идея и цель. Вот этот лозунг отменяет все вопросы, которые были. Это не означает, что мы против того, чтобы быть с Россией. Нет. Наши старшие поколения, наши родители 30 лет проливали кровь за то, чтобы освободить нашу республику, и во имя чего все это было? Да, когда придет время, думаю, объединиться с Россией нужно будет. А на данном этапе нам нужно выстраивать нашу государственность и развиваться. Вперед, выстраивать свое будущее. Почему бы не рассматривать формат конфедерации или союзного государства с Россией? Логично, пошагово идти к этому, а не с бухты барахты, разом.

Елена: Я положительно об этом думаю, я не против.

Хох: Я не против референдума, а там народ пусть выбирает.

А вы бы как проголосовали?

– Я бы проголосовал против. Я думаю, это на данный момент не в тему, неактуально. Сейчас не время для этого, на носу президентские выборы, после этого уже будет ясно, какая будет дальнейшая политика. Поскольку это (референдум) предложил человек, который и пять лет назад это предлагал, и десять лет назад, но в итоге как мы где были, там и есть. Никаких сдвигов не было. Актуальная тема сегодня – развитие республики, а не якобы вхождение или невхождение в состав России. А если будут проводить референдум, я не против. Если большинство людей хотят воссоединиться с Россией, пускай воссоединяются.

Эмма: Это просто очередной предвыборный ход, он уже пять лет сидит на этом месте и до этого не предпринимал никаких действий, чтобы Осетия присоединилась к России. Еще мне не понравились его слова, что мы все разной национальности, но все мы россияне или русские… Если Бибилов не является осетином, пусть говорит за себя. Лично мы – осетины. Не знаю, мне это не понравилось. Возможно, это хорошая идея, возможно, экономика, город начнут развиваться хоть так. Но сейчас не время. Тем более, в связи с последними событиями, не в самое подходящее время он начал это делать.

Алина: Я бы хотела только как Южная Осетия в составе России. Отдельно Южная, отдельно Северная Осетия. Два раза проводили референдум, зачем нам третий раз проводить, не понимаю. Зачем нам третий референдум? По-моему, позиция Южной Осетии ясна. А вчерашний автопробег я считаю беспонтовым. Мне лично было тревожно. Я знала из-за чего автопробег, из-за чего сигналят, но мне лично непонятен был этот предварительный «кайф».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG