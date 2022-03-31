«Если Бибилов не является осетином, пусть говорит за себя»

Президент Южной Осетии накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как они отнеслись к заявлению Анатолия Бибилова.

– Что вы думаете об анонсированном вчера референдуме по присоединению Южной Осетии к России?

Анжела: Я даже не знаю, что сказать… Это, наверное, последнее, о чем я в данный момент думаю. Если бы вы меня спросили после 2008 года, то я бы была за и только за, а теперь не знаю, что ответить. Я не то чтобы не хочу об этом говорить, я не знаю, что ответить. Бывает же так, ты слышишь о чем-то и сразу приятно и радостно становится на душе, а от этого никаких абсолютно эмоций. Ноль эмоций и никаких ответов на этот вопрос. С одной стороны, хочется, с другой – нет. Мы и так маленький народ, тогда мы, наверное, вообще растеряем себя.

Александр: Да здравствует независимая Осетия! Моя основная идея и цель. Вот этот лозунг отменяет все вопросы, которые были. Это не означает, что мы против того, чтобы быть с Россией. Нет. Наши старшие поколения, наши родители 30 лет проливали кровь за то, чтобы освободить нашу республику, и во имя чего все это было? Да, когда придет время, думаю, объединиться с Россией нужно будет. А на данном этапе нам нужно выстраивать нашу государственность и развиваться. Вперед, выстраивать свое будущее. Почему бы не рассматривать формат конфедерации или союзного государства с Россией? Логично, пошагово идти к этому, а не с бухты барахты, разом.

Елена: Я положительно об этом думаю, я не против.

Хох: Я не против референдума, а там народ пусть выбирает.

– А вы бы как проголосовали?

– Я бы проголосовал против. Я думаю, это на данный момент не в тему, неактуально. Сейчас не время для этого, на носу президентские выборы, после этого уже будет ясно, какая будет дальнейшая политика. Поскольку это (референдум) предложил человек, который и пять лет назад это предлагал, и десять лет назад, но в итоге как мы где были, там и есть. Никаких сдвигов не было. Актуальная тема сегодня – развитие республики, а не якобы вхождение или невхождение в состав России. А если будут проводить референдум, я не против. Если большинство людей хотят воссоединиться с Россией, пускай воссоединяются.

Эмма: Это просто очередной предвыборный ход, он уже пять лет сидит на этом месте и до этого не предпринимал никаких действий, чтобы Осетия присоединилась к России. Еще мне не понравились его слова, что мы все разной национальности, но все мы россияне или русские… Если Бибилов не является осетином, пусть говорит за себя. Лично мы – осетины. Не знаю, мне это не понравилось. Возможно, это хорошая идея, возможно, экономика, город начнут развиваться хоть так. Но сейчас не время. Тем более, в связи с последними событиями, не в самое подходящее время он начал это делать.

Алина: Я бы хотела только как Южная Осетия в составе России. Отдельно Южная, отдельно Северная Осетия. Два раза проводили референдум, зачем нам третий раз проводить, не понимаю. Зачем нам третий референдум? По-моему, позиция Южной Осетии ясна. А вчерашний автопробег я считаю беспонтовым. Мне лично было тревожно. Я знала из-за чего автопробег, из-за чего сигналят, но мне лично непонятен был этот предварительный «кайф».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия