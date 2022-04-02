Премьер Грузии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан. Обращение Гарибашвили размещено на его странице в Facebook.

Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 1 апреля.

«Сердечно поздравляю всех наших сограждан-мусульман с наступлением Рамадана – месяца духовного очищения, прощения и доброты. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия, завершения месяца Рамадан с верой и миром», - говорится в заявлении.

Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.

Согласно исламской традиции, Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в «ночь предопределения» архангел Джабраил (Гавриил в христианской традиции) открыл ему первую суру Корана.

В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники, однако после окончания путешествия они должны поститься положенное время.

Также Рамадан – это время благочестивых дел, когда принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним. Рамадан завершается праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который в этом году будет отмечаться 2 мая.