Премьер-министр Грузии начал поездку по регионам страны с Аджарии

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом по регионам Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства. Как отмечается, в ходе поездки премьер должен будет лично убедиться, что предвыборные обещания партии «Грузинская мечта» выполняются. Турне началось с Аджарии.

«Во время предвыборной кампании я активно ездил по всем муниципалитетам, я лично побывал во всех муниципалитетах, встречался с населением и обещал реализовать много проектов, поэтому сегодня я начал ездить в регионы, чтобы лично увидеть прогресс», - заявил Гарибашвили.

Премьер считает, что темпы реализации обещанных проектов должны быть ускорены. Здесь он выделил строительство бульвара в курортном Кобулети: «Этот ареал будет благоустроен, и я думаю, что это будет новое направление в плане туризма. Благоустройство указанной территории очень важно для нашего населения».

Гарибашвили также посетил предприятие «Керки» в муниципалитете Кеда, где производят сухофрукты, тклапи, чурчхелу, цукаты и орехи.

Проект был реализован при поддержке государства. Общий объем инвестиций составил 750 тысяч долларов, сейчас там трудоустроено более 30 местных жителей.

В селе Дзенцмани Кедского муниципалитета премьер также посетил хозяйство фермера Мераба Сурманидзе, который в рамках государственной программы заложил виноградники с сортами Чхавери и Цоликаури.

Как отметил премьер, реализуемые государством сельскохозяйственные программы способствуют эффективному использованию сельскохозяйственных земель в Грузии и замещению импортной продукции грузинской.