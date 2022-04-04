Президент Грузии: «Буча – преступление против человечества»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала недавно опубликованные шокирующие кадры насилия и свидетельства казней мирных жителей в Украине.

«Трудно представить себе мир, в котором существуют зверства в Буче. Но он здесь. Мы живем в нём. Грузинское прошлое означает, что мы знаем, что представляет собой Буча – преступление против человечества, рана, на заживление которой требуется очень много времени. Украинское сопротивление не падет. Но это никогда не будет забыто», – написала Зурабишвили в Twitter.

Ранее сообщения об убийствах мирных жителей в Киевской области прокомментировали в МИД Грузии.

«Решительно осуждаем резню в Буче и бесчеловечность, направленную против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы опустошены сценами жестоких преступлений. Все, кто принимал участие в преступлениях этой войны, должны быть привлечены к ответственности. Мы выражаем искренние соболезнования украинскому народу. Мы стоим вместе с Украиной», – говорится в заявлении МИД Грузии.

Резню в Буче пока не прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.