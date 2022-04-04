«Брат» – анатомия путинского фашизма

Как известно, есть такое понятие – «знаковое событие». Это когда происходит нечто, показывающее направление и демонстрирующее назревающие изменения. Примерно как черная туча является предвестником грозы: пока еще молний не видно, но мы уже знаем, что они будут.

Иногда знаковыми становятся масштабные события, достояние истории, а иногда это что-то совсем мелкое и незначительное. Как, например, кино. Как, например, документальный фильм Ленни Рифеншталь «Триумф воли», наглядно показывавший, что ожидает мир в ближайшие годы.

Сегодня уже очевидно, что путинский режим перестал быть просто авторитарным, несговорчивым, упрямым и коррумпированным, каким был многие даже не годы, а десятилетия. Сегодня это уже откровенно фашистский режим, берущий страну под тотальный контроль, начинающий кровавые войны только потому, что «мне так хочется», и готовый расстреливать мирных граждан с завязанными руками.

Кстати, если кто не помнит: задолго до Бучи большим мастером по части коллективных расстрелов такого рода был большой друг Путина Башар Асад. Мало кто сейчас помнит шокирующее видео сотен расстрелянных молодых людей, которых пригнало к берегу реки в сирийском Алеппо. Тогда долго спорили, кто это сделал, но теперь уже точно ясно – нет, конечно, не Путин и не Россия, но их идейный друг, такой же серийный убийца… Неслучайно Москва поддерживает именно его – у них идейное родство.

Путь к фашизму был долгим и извилистым, и лично для меня во всей этой истории есть ключевой момент, когда все началось. Знаковое событие, которое предвещало резкий поворот целой страны, – им стали художественные фильмы «Брат» и «Брат-2». Считается, что талант априори не может быть носителем негативной идеи, а искусство, если оно действительное талантливое, не может призывать к насилию. Увы, это не всегда так: фильмы «Брат» и «Брат-2» очень интересные, и с точки зрения кинематографа это не то чтобы шедевры, но вполне себе талантливые и яркие работы.

1997 год, у власти пока Ельцин, Россия пока тесно сотрудничает с Западом и более или менее пытается держать свои агрессивные устремления в узде. Во всяком случае, не стремится глобально противопоставить себя всему остальному миру, а про возвращение Крыма говорят только совсем уж конечные маргиналы… Но с экрана явно потянуло холодком – если кто-то тогда внимательно посмотрел «Брат» и «Брат-2», безошибочно понял бы, куда все идет. Возможно, принял бы меры, и сегодня украинцам не пришлось бы раскапывать братские могилы.

«Брат» и «Брат-2» – это классический случай, когда талант и искусство находятся на службе абсолютного зла. Оба эти фильма, а также их феноменальная популярность в молодежной среде наглядно продемонстрировали наличие в России реваншистских и имперских настроений. В них сосредоточено все, что через несколько лет перейдет в кремлевские палаты, в концертные залы, на стадионы и партийные съезды. Каждый эпизод этих фильмов пронизан ощущением национального превосходства, упорно тиражируемым мнением о том, что «умом Россию не понять», о том, что «мы лучше всех» и «можем повторить» – совсем скоро все эти тезисы с экрана кинотеатра перекочуют в политический мейнстрим…

«Брат-2» – шаг вперед на этом направлении. Теперь это уже не просто «мы самые лучшие», но и «ОНИ – все сволочи»… Вряд ли можно найти в мире более антизападный, пропитанный презрением к Европе и Америке фильм, чем «Брат-2». Это в «Брате-2» мутный главный герой может зайти в ночной клуб в Чикаго и с каменным лицом под бурные аплодисменты зрительного зала покрошить в капусту десяток «пиндосов» и спокойно, без малейших угрызений совести продолжить свои дела. Ну, понятно – «ИМ» можно, «ОНИ» ведь особенные, если что, «могут повторить»…

Лысая чикагская путана в самолете говорит стюарду – «Ты чего, мальчик, не понял – мы же русские»… Имеется в виду – мы особенные, весь мир должен нас бояться, нам море по колено, да и вообще у меня в руках атомная бомба, держите меня крепче…

При этом что характерно: ни в «Брате», ни в «Брате-2» вы не увидите лакированной реальности. Вся убогость российского бытия показана в полный рост – грязные рынки, рэкетиры, бандиты, продажные менты, пьяницы, маргиналы. Но странным образом из всего этого параллельно произрастает четкое убеждение авторов фильма – мы лучше всех.

Почему и чем вы лучше всех – загадка всей мировой истории. Все вокруг гниет и разваливается, но – все равно лучше всех.

Оба фильма можно просто разобрать по фразам, и если собрать их вместе, получится новый российский «Майн кампф»… «Не брат ты мне, гнида черно…» – фраза, которая опередила эпоху. А помните, какими были кавказцы в автобусе, к которым обратился с этими словами главный герой картины, – мелкие, беззубые, уродливые хамы и в то же время трусливые и подобострастные… Таких в реальной жизни поискать надо.

А еще «Вы мне за Крым еще ответите», и это в далеком 1997 году – до появления «зеленых человечков» в аэропорту Симферополя еще много-много лет, но направление уже видно.

В истории мирового кинематографа вряд ли можно найти фильмы более вредные, чем «Брат» и «Брат-2». Пожалуй, только сериал «Бригада», на некоторое время заразивший молодежь с российских окраин криминальным менталитетом…

«Брат» и «Брат-2» можно считать знаковыми, символами наступающей новой эпохи. Все, на что сделал в скором будущем ставку Владимир Путин, – все сконцентрировано в двух этих работах: национальная спесь, ощущение обиды на весь мир, вера в собственную исключительность, причем вера, не основанная ни на каких практических соображениях…

«С нами бог» – часто говорят путинисты… Но на вопрос, «почему он вами, с чего вы так решили», - ответа нет. Просто с нами и все тут.

«Брат» и «Брат-2» – это библия путинского фашизма. Если вы ничего не знаете о современной России, посмотрите эти два фильма, и вам сразу все станет более или менее ясно. Мы воочию видим перевернутый с ног на голову путинский мир, в котором правда – это ложь, а добро – это когда кто-то может перестрелять весь ночной клуб, и ничего ему за это не будет.

Знаменитая фраза главного героя «Сила в правде» – стала идеальной ширмой для тех, кто в реальной жизни проповедует принцип «Кого нельзя купить за деньги – можно купить за большие деньги», тех, кто опутал весь мир паутиной коррупции, лжи и пропаганды.

От «Брата» до Бучи – путь неблизкий и извилистый, но вполне логичный и очевидный.

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