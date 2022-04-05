Обзор грузинской прессы

Анатолий Бибилов планирует два референдума – о присоединении к РФ и к Северной Осетии. Бибилов пообещал местным жителям присоединиться к России в ближайшее время, по его словам, референдум может пройти после выборов, которые намечены на 10 апреля 2022 года, пишет информационное интернет-агентство netgazeti. В правящей «Грузинской мечте» призывают не обращать внимания на эти заявления. В разговоре с журналистами председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил:

«Все это имеет так называемую предвыборную цель. В Южной Осетии проходят т.н. выборы, и в такое время часто делаются подобные заявления. Чем больше мы будем обращать внимание на них, тем лучше будет для авторов этих заявлений. Абсолютно все они связаны с предвыборной кампанией Бибилова».

Часть грузинских политологов осуждают пассивность грузинских властей в этом вопросе. К примеру, Вахтанг Дзабирадзе считает, что подобные заявления Анатолий Бибилов не осмелился бы сделать без согласования с Кремлем. Таким образом Москва пытается создать иллюзию, будто «независимые государства» желают присоединиться к ней по собственной воле, считает политолог. В то же время российские власти могут использовать эту тему для разного рода шантажа Грузии, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, конфликтолог Паата Закареишвили, пишет информационное интернет-агентство interpressnews:

«Пройдет время, и они (представители «Грузинской мечты») скажут, ну и где референдум? Мы сделали все, чтобы он не состоялся, вот каков итог осторожной политики! И запишут на свой счет очки. Второй вариант – референдум действительно состоится, и осетины выразят желание присоединиться к России. Но на это потребуется не меньше года, поскольку вопрос должна будет обсудить Дума, а в Москве будут ждать для этого подходящего момента, чтобы использовать эту тему для шантажа Грузии».

Существует и третий вариант, продолжает Закареишвили, – после референдума РФ сразу присоединит Южную Осетию. Однако он маловероятен, поскольку, вероятнее всего, за этим последуют масштабные акции в Тбилиси, что наверняка завершится свержением пророссийской «Грузинской мечты», а это совершенно не выгодно Кремлю, считает эксперт.

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Позиция «Грузинской мечты» в отношении России и ухудшающееся социально-экономическое положение в государстве может стать причиной краха партии власти и смены премьер-министра, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. В таком случае президент Саломе Зурабишвили может быть наиболее приемлемым для Грузии премьером, считает респондент газеты «Квирис палитра»:

«Здесь будет важна позиция третьей силы – если будет прочная третья сила, которая пока не сформировалась, думаю, она сосредоточится на кандидатуре Зурабишвили. Я не говорю, что это обязательно произойдет в 2024 году, возможно, раньше. «Мечта» по-прежнему сохраняет свои позиции, потому пока нет необходимости в такой радикальной мере, как досрочные парламентские выборы. Однако мы не знаем, что будет завтра. Социальные проблемы становятся все более болезненными. В этом не полностью виновата «Мечта», происходит это и из-за пандемии, и из-за мирового кризиса, но ведь сейчас во власти находится эта партия».

Тем временем Саломе Зурабишвили сейчас проявляет большую активность в решении внешних вопросов, нежели правящая партия. Если она сосредоточится и на внутренних проблемах, это позволит ей заручиться большей поддержкой и на Западе, и в Грузии, что может стать решающим фактором для выдвижения ее кандидатуры в качестве премьера, считает Дзабирадзе.

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«В Москве я не был таким же человеком, таким же игроком, как раньше», – заявил капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия. В интервью одному греческому изданию спортсмен рассказал о том, как и почему принял решение покинуть московский ЦСКА, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge.

«Во-первых, я чувствовал, что моя семья находилась под угрозой, несмотря на то, что в Москве нет войны. Во время войны никогда не знаешь, что случится, все может измениться за секунды. Кто-то спросит, почему я вообще поехал выступать за Россию. ЦСКА предложил мне контракт, но я не соглашался на этот контракт до тех пор, пока они не добавили условие, что я могу играть за сборную Грузии в любое время. Для меня это очень важно. ЦСКА – один из топ-клубов Европы, и идея выиграть Евролигу была для меня очень привлекательной, это было одной из причин перехода. Теперь я понимаю, что этот переход был не столь хорошим шагом. Хотя все – президент, тренеры, партнеры по команде сделали все, чтобы мне было комфортно в клубе, я не был тем, кем являюсь в действительности. Я всегда старался сделать максимум, но эмоционально там я не был».

Сейчас Торнике Шенгелия играет за испанский клуб «Виртус Болонья».