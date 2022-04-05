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Шалва Папуашвили встретился с Николом Пашиняном
Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече обсуждались дружественные отношения и сотрудничество между Грузией и Республикой Армения, передает Общественный вещатель Грузии.
На встрече также было отмечено, что, учитывая риски и вызовы безопасности в регионе, важно, чтобы отношения между государственными институтами двух стран были тесными.
Встреча состоялась в рамках официального визита председателя парламента Грузии в Армению. В состав грузинской делегации вошли: Гия Вольский, Созар Субари, Самвел Манукян, Сумбат Курегиани, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.
Другие новости дня
В ЕС объявили о мерах в рамках пятого пакета санкций против РФ
Еврокомиссия анонсировала во вторник содержание пятого пакета европейских санкций против Москвы, вводимых в связи с российским вторжением на украинскую территорию.
Новые меры предусматривают запрет на импорт российского угля, что станет первым ограничительным шагом в отношении прибыльного российского энергетического сектора.
Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина после того, что она назвала «ужасающими преступлениями» в Киевской области, а именно в связи с информацией о предполагаемых намеренных убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.
По словам фон дер Ляйен, дальнейшие санкции предусматривают запрет на импорт угля на сумму 4 миллиарда евро в год. Кроме того, ЕС уже начал работу по дополнительным мерам, которые могут включать, в том числе, импорт нефти.
Глава Еврокомиссии не упомянула поставки российского природного газа, которые составляет около 40% от общего объема на европейском рынке. Многие страны ЕС противятся сокращениям по газу, в том числе крупнейшая экономика ЕС – Германия.
До сих пор Брюссель не высказывал готовности вводить решения, которые затронули бы российский энергосектор, опасаясь рецессии экономики ЕС. Однако, недавние сообщения о возможных жестоких расправах над мирным населением усилили давление в пользу ужесточения санкционных мер.
США и Великобритания ранее объявили, что они прекратят импортировать российскую нефть. Отдельные страны заявили об усилиях по снижению энергетической зависимости от Москвы. К примеру, Польша со временем планирует блокировать импорт российского угля и нефти, а Литва заявила, что больше не использует российский природный газ.
Другие меры, которые предлагает исполнительный орган ЕС, включают санкции против большого числа физических лиц и четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ. «Эти четыре банка, которые мы сейчас полностью отрезаем от рынка, занимают 23% российского банковского сектора, поэтому мера еще больше ослабит финансовую систему России», - отметила 5 апреля Урсула фон дер Ляйен.
Если предложения единогласно поддержат все 27 государств-членов ЕС, то новый пакет санкций также запретит российским судам заходить в порты ЕС, за исключением поставок грузов первой необходимости – таких как сельхозпродукция, продовольствие, гуманитарная помощь и энергия.
Также предусмотрен дополнительный запрет на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро в следующих областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование.
Главы МИД стран НАТО обсудят наращивание поддержки Украине и Грузии
Увеличение поддержки со стороны НАТО партнерам – Украине, Грузии, а также Боснии и Герцеговине станет одной из тем встречи глав МИД Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он сказал, что ожидает от НАТО решения предпринять больше усилий для помощи странам, «уязвимым перед российскими угрозами и вмешательством».
Говоря о ситуации в Украине, Столтенберг заявил, что в ближайшие недели ожидаются попытки российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины «с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма».
«Так что война вошла в критическую фазу», – сказал Столтенберг, добавив, что страны НАТО планируют увеличить поставки вооружения Киеву.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдёт в Брюсселе 6-7 апреля. В ней примет участие и новый глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
Министр культуры Грузии: Украина стала заповедником для сбежавших криминалов
Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани призвала руководство Украины «не поддаваться» рассказам криминалов – так в правящей партии «Грузинская мечта» называют своих оппонентов в самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Некоторые представители ЕНД, которые были в правительстве Грузии в период президентства Михаила Саакашвили, в настоящее время работают в правительстве Украины. В «Грузинской мечте» считают, что именно эти люди способствуют созданию напряженности в отношениях между Киевом и Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
«Не наша вина в том, что еще в период моего пребывания на посту министра юстиции Украина превратилась в заповедник сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не поддавалось на рассказы криминалов», — заявила Цулукиани сегодня на брифинге.
Министр ответила на обвинения Киева. Украина подозревает правительство Грузии в покровительстве каналу контрабанды в Россию для обхода международных санкций.
Цулукиани обратилась к своей украинской коллеге – вице-премьеру Ирине Верещук, подчеркнув, что границы Грузии строго контролируются.
«Эти границы контролируются именно для того, чтобы любой санкционированный материал или товар, будь то военного или двойного назначения, не обходил строгий таможенный мониторинг на наших границах. Это реальность. Все остальное – грязная ложь», – подчеркнула Цулукиани.
Солдата-срочника из Вологодской области освободили из плена в Украине
21-летнего солдата-срочника из города Сокол Вологодской области Даниила Воробьева освободили из украинского плена, сейчас он находится в России. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на мать военнослужащего Любовь Воробьеву. Её сын находился в плену с 27 февраля.
Воробьева рассказала, Даниил сам ей позвонил. Никто из родственников с ним ещё не виделся. Где он точно сейчас находится - она не знает. По её словам, сейчас семья ждет, когда с ними свяжутся российские военные.
До плена Воробьев служил в Наро-Фоминске в 423-м Ямпольском мотострелковом полку. В армию он ушёл 1 июня 2021 года. Контракт Воробьев не подписывал. 12 февраля он сообщил матери, что на две недели уезжает на учения. Ранее Комитет солдатских матерей сообщал о том, что российских срочников принудительно переводили на контрактную службу и отправляли на границу с Украиной на учения.
27 февраля матери Даниила Воробьёва позвонили из Украины и сказали, что её сын находится в плену. Вечером того же дня она смогла поговорить с ним по видеосвязи. Воробьёв подтвердил ей, что с ним всё в порядке – "его кормят и не обижают".
- Ранее в Петербурге двух срочников вернули домой из Украины после жалоб их семей городскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Матери военнослужащих заявляли, что их сыновей принудили к заключению контрактов.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что солдат срочной службы все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены "диверсионной группой нацбатальона".
У 65 из 88 богатейших людей России сократилось состояние за год
Богатейшие российские бизнесмены за год потеряли 42 процента совокупного состояния, сократившегося в итоге на 353 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг самых богатых людей мира, составляемый 36 лет журналом Forbes. В этом году в список попало на 35 россиян меньше, чем в прошлом — 88 вместо 123.
Суммарное состояние вошедших в глобальный список Forbes россиян сократилось с 606 до 353 миллиардов долларов. Российская версия журнала отмечает, что состояния россиян сократились буквально за несколько дней — после начала войны в Украине и введения против России и некоторых российских бизнесменов санкций.
Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он обошел совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина $17,3 млрд и основателя Telegram Павла Дурова ($15,1 млрд), впервые попавшего в тройку богатейших людей России.
Forbes отмечает, что Лисин и его предприятие не попали в санкционные списки, но его состояние сократилось на 7,8 миллиарда долларов. Выросло оно только у 16 российских миллиардеров. Двое россиян впервые попали в список богатейших людей планеты — это совладелец "Фармстандарта" Егор Кульков (2 миллиарда) и основатель инвесткомпании Freedom Holding Тимур Турлов (2,4 миллиарда).
Не менее 60 силовиков и добровольцев из Чечни убиты в ходе войны в Украине
До 60 уроженцев Чечни – правоохранителей и добровольцев – убиты на войне в Украине. Власти республики официально признают смерть только двух силовиков.
«Не менее 60 уроженцев Чечни погибли в войне. Не все они имели отношение к правоохранительным структурам, больше половины из них были добровольцами», – рассказал Кавказ.Реалии источник в силовом ведомстве СКФО.
Власти делают все возможное, чтобы о похоронах убитых в Украине знали как можно меньше людей, рассказали редакции несколько человек из различных бюджетных организаций. По их словам, именно из-за этого общепринятая в Чечне традиция устраивать семь поминальных дней об умершем сокращена до одного. Собеседники указали на то, что число погибших может составлять больше, чем 60.
Кавказ.Реалии доподлинно известно о нескольких подобных похоронах, где речь идет о 18 убитых на войне:
- 1 - Автуры
- 4 – Шали
- 1 – Мескер-юрт
- 5 – Ачхой-Мартановский район
- 5 – Урус-Мартановский район
- 1 – Надтеречный район
- 1 – Веденский район
Информацию о других убитых редакции подтвердить пока не удалось.
Отметим, что прокадыровские телеграм-каналы публиковали видео об отправке в Украину добровольческих групп. Оппозиционное движение 1ADAT сообщало, что молодых чеченцев вынуждают записываться в ряды боевых группировок.
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что в ходе войны было убито двое бойцов из республики. Число раненных, согласно его же сообщениям в разные дни, составляет девять человек.
- Ранее представителями белорусской оппозиции сообщалось, что морги приграничного города Мозырь заполнены телами погибших "этнических чеченцев". Подтверждения этой информации из других источников на сегодня нет.
- Кавказ.Реалии известны имена 275 военных из числа уроженцев Юга и Северного Кавказа, гибель которых была официально подтверждена; число известных погибших военнослужащих из Дагестана достигло 86 человек.
- 4 апреля - 40-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В городе Буча под Киевом, откуда выведены российские войска, обнаружены многочисленные свидетельства военных преступлений – убийств мирных жителей, пыток, изнасилований, мародерства. Минобороны РФ утверждает, что все это "провокация и постановка". Фото и видео из Бучи вызвали взрыв негодования во всем мире.
МИД РФ о референдуме в Южной Осетии: «Дождемся сначала результатов выборов»
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России. Руденко считает, что говорить о реакции международного сообщества на возможное проведение референдума преждевременно.
«Давайте дождемся сначала результатов выборов, которые пройдут в Южной Осетии 10 апреля, будут президентские выборы. А потом будем говорить обо всем остальном: и о референдуме, о реакции международного сообщества, включая США. Раньше времени, наверное, не стоит об этом», – сказал он «Интерфаксу».
30 марта Бибилов заявил, что намерен в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России. В интервью РИА Новости он добавил, что в Южной Осетии могут пройти два референдума – о вхождении в состав России и объединении с Северной Осетией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.
В МИД Грузии заявили, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы. Представитель госдепа США Нед Прайс отметил, что США не будут признавать каких-либо решений РФ и южноосетинских властей по поводу будущего Южной Осетии.
Италия, Дания и Швеция объявили о высылке российских дипломатов
В Италии в Министерство иностранных дел страны вызвали посла России, чтобы объявить ему о высылке 30 российских дипломатов. Об этом сообщает агентство Nova.
О высылке 15 российских дипломатов также объявил МИД Дании. Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства.
Ранее о решении выслать из страны дипломатов России объявили Германия и Франция. Также 4 апреля решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией приняла Литва. Вильнюс отзывает своего посла в Москве, и предписывает российскому послу покинуть Литву. Следом за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия.
- Высылка российских дипломатов происходит на фоне вторжения России в Украину и сообщений о том, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ". Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных, и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
Владимир Зеленский: встречи с Путиным «может не быть»
Владимир Зеленский предположил, что его личной встречи с Владимиром Путиным "может и не быть", однако, даже после трагедии в Буче необходимо продолжать переговоры с Москвой. Об этом президент Украины заявил в интервью, которое вышло в эфир во вторник в рамках всеукраинского телемарафона. Ранее Зеленский неоднократно говорил о своей готовности к прямым переговорам с Путиным.
"Просто сказать – давайте ни про что сегодня не будем говорить – позиция самая лёгкая. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию", - цитируют Зеленского украинские СМИ.
Президент Украины назвал произошедшее в Буче "большой трагедией" и "геноцидом" и пообещал, что все военные преступники понесут наказание.
В интервью Зеленский также заявил, что Украина не верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения: "Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться", - сказал украинский президент .
По словам Зеленского, Украина бы вступила в НАТО, но Североатлантический союз на это не готов. К тому же, у Украины пока нет перечня стран, которые могут выступить гарантом безопасности. Поэтому, по его словам, Украина будет строить гарантии безопасности для себя, "которые могут защитить жизнь".
Ранее Зеленский не раз говорил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки в переговорах с Россией. По словам украинского президента, Киев ожидает от ведущих мировых держав, включая США, гарантий безопасности при заключении соглашения о деэскалации с Россией. Зеленский также называл ошибкой нежелание НАТО принимать в военный союз Украину.
- В городе Буча в Киевской области, недавно освобожденном от российских войск, были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных. Москва категорически отрицает причастность своих военных к преступлениям в Буче и других населенных пунктах на севере Украины.
В Абхазии принят закон об оформлении незарегистрированного оружия
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия внесли изменения в закон «Об оружии», принятый 30 декабря 2020 года.
Как пишет агентство «Апсныпресс», документ представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.
Сообщается, что внесенное в закон изменение предусматривает оформление незарегистрированного оружия.
«Лица, в фактическом владении которых находится боевое незарегистрированное оружие, должны представить его в Генеральный штаб Вооружённых сил Республики Абхазия с целью его учёта и оформления разрешительных документов на оружие», – сказано в документе, который поддержали 22 депутата.
Утратившими силу признаны постановления президиума Верховного Совета Абхазии «Об упорядочении хранения учёта и исполнения огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники» и «Об утверждении положения «О порядке оборота огнестрельного оружия».
На войну в Украину перебросили еще одну группу военных из Южной Осетии
На войну в Украину отправили еще 58 военнослужащих из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом сообщают югоосетинские оппозиционные ресурсы в соцсетях Telegram и Instagram. «Наскребли оставшихся», – говорится в сообщении.
Другого подтверждения информации пока нет.
Ранее именно эти ресурсы сообщили о том, что часть контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ вернулась из зоны боевых действий в Южную Осетию. Позже информацию подтвердили и в украинской разведке.
В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывали соотечественников не ехать в Украину.
По информации украинских военных, от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.
Отчет Европарламента: с 2020 года Грузия серьезно сдала с точки зрения основных демократических принципов
Европарламент опубликовал новый отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации, который охватывает 2020-2022 годы.
В отчете говорится, что «с 2020 года Грузия серьезно сдала с точки зрения основных демократических принципов и политических обязательств, взятых на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации», пишет СОВА.
«В условиях резкой поляризации демократические институты теряют свою суть, а правящая коалиция наращивает свою власть и ограничивает пространство для инакомыслия.
Верховенство закона значительно ухудшилось, о чем свидетельствуют громкие аресты оппозиционных лидеров, неэффективное расследование насильственных инцидентов в июне 2019 и июле 2021, а также решение об упразднении Службы Государственного инспектора.
Изменения в судебной системе с 2020 года препятствуют реализации Соглашения об ассоциации. В частности, поспешные и непрозрачные назначения судей, отказ от реформы назначения Генерального прокурора и поправки в Закон об общих судах. Несмотря на то, что Грузия остается региональным лидером в борьбе с коррупцией, антикоррупционные реформы в последние годы замедлились, эффективное расследование коррупции на высоком уровне и уголовное преследование остаются серьезной проблемой», – сказано в документе.
В отчете говорится, что Грузия выполняет основные требования безвизового режима и эффективно сотрудничает со структурами и государствами-членами ЕС в борьбе с преступностью.
В документе высоко оценивается сотрудничество в области внешней политики и безопасности, но отмечается, что «Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России после вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года».
В комментарии о медиа-среде отмечается, что ситуация со СМИ в стране значительно ухудшилась.
«Рабочая среда для журналистов в Грузии усложнилась из-за политического вмешательства и физических и словесных нападок на журналистов», – говорится в докладе.
В документе также сказано, что в последние годы были предприняты значительные шаги по борьбе с насилием в отношении женщин, хотя права сексуальных меньшинств и их дискриминация остаются серьезной проблемой
Заявление Киева о контрабанде подсанкционных товаров в РФ: СГБ Грузии требует доказательств
В Службе государственной безопасности Грузии (СГБ) призвали Украину предоставить доказательства того, что Россия «налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны».
«Украинская военная разведка распространила информацию, согласно которой грузинские спецслужбы якобы имеют тайные связи с соответствующими службами Российской Федерации с целью организации контрабанды товаров через территорию Грузии.
Это действие является особо тяжким уголовным преступлением в соответствии с законодательством Грузии. Мы призываем украинскую сторону немедленно предоставить нам доказательства этой информации в целях правового реагирования на них. Власти Грузии будут бескомпромиссными в любом возможном случае подобного преступления», – сказано в заявлении.
В СГБ говорят, что накануне прошла встреча с представителем посольства Украины в Грузии «в целях обмена информацией».
«В ходе встречи Служба государственной безопасности поинтересовалась основаниями для распространения этой информации и просила предоставить подробную информацию по этому поводу. Напоминаем украинской стороне, что взаимный обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В противном случае заявление будет считаться дезинформацией, крайне недружественным и провокационным шагом, который направлен на провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, вольно или невольно служащим интересам враждебных Грузии сил», – говорится в заявлении СГБ.
Накануне в грузинском Минфине заявили, что обвинение Киева – «беспочвенное и абсурдное».
Полиция Германии заявила о закрытии крупнейшего российского магазина в даркнете
Федеральная полиция Германии заявила о закрытии "Гидры" — крупнейшего российского магазина в даркнете. Через него шла торговля наркотиками, поддельными документами и нелегальными услугами. Годовой объём торговли на нём достигал, по верхним оценкам, нескольких миллиардов долларов. Немецкой полиции удалось изъять биткоины примерно на 23 миллиона евро.
"Гидра" работала с 2015 года, резкий рост популярности магазина начался в 2017 году. Немецкая полиция сообщает, что вела расследование деятельности площадки с августа 2021 года совместно с агентством по борьбе с киберпреступлениями и американскими властями. Об арестах или задержаниях не сообщается. Сайт магазина в сети Tor сейчас действительно недоступен, убедился корреспондент Радио Свобода.
По оценкам немецкой федеральной полиции, "Гидра" могла быть самой масштабной нелегальной торговой площадкой в мире. Ведомство оценило объём заключённых сделок на ней в 1,23 миллиарда евро только в 2020 году. На момент закрытия на рынке были зарегистрированы 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов клиентов.
- В 2021 году аналитики Clain подсчитали, что Россия оказалась самой крупной в мире юрисдикцией сектора теневых сделок криптовалютами. Большая часть операций приходилась на "Гидру", говорилось в отчёте. Только посредством высокорисковых бирж криптовалют через магазин прошли 772 миллиона долларов в 2020 году.
Активист провёл акцию «Буча-Москва» недалеко от Кремля
В Москве неизвестный активист провел арт-акцию "Буча-Москва" против военных преступлений российской армии в Украине. Об этом сообщает в телеграм-канале интернет-журнал "Холод".
На фотографиях, сделанных в центре Москвы – в Александровском саду у Кремля, на мосту у Храма Христа Спасителя, Никольской улице и на Старом Арбате, активист (судя по всему, один и тот же)лежит на земле лицом вниз, со связанными за спиной руками. Известно, что после ухода российских войск из города Буча под Киевом, там были обнаружены, в том числе, тела убитых со связанными руками.
Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
Власти России продолжают утверждать, что кадры с убитыми мирными жителями Бучи — инсценировка. Тем временем появляются все новые доказательства причастности к убийствам российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Бучу накануне заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид. Президент США Джо Байден призвал начать против президента России Владимира Путина судебное разбирательство по делу о военных преступлениях, совершенных российской армией.
- Более 40 стран мира ведут совместное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которые могла совершить Россия и российские войска с начала проведения "специальной операции" в Украине. Независимое расследование также ведёт Международный уголовный суд в Гааге.
Власти России сократят расходы на науку и культуру на 18 млрд рублей
Власти России сократят расходы на культуру и науку более чем на 18 миллиардов рублей. Так, расходы министерства образования и науки РФ будут снижены на 17 миллиардов рублей, Российского фонда фундаментальных исследований - на один миллиард 150 миллионов , Эрмитажа на 410 миллионов рублей. Об этом сообщается в отчете о ректорском совещании Санкт-Петербургского государственного университета.
Снижение бюджетных средств, выделяемых на культуру и науку, в документе объяснили "сложным макроэкономическим положением, обусловленным введением незаконных ограничений в отношении нашей страны со стороны недружественных стран". По этой причине власти России поручили распорядителям средств (в том числе СПбГУ) представить к 15 марта 2022 года предложения по сокращению государственных ассигнований не менее чем на 10 процентов от общего объема бюджетного обеспечения.
В отчете петербургского вуза также отмечается, что "некоторые главные распорядители бюджетных средств , в частности - Московский государственный университет, не представили предложений" - в итоге правительство России "инициировало в их отношении процедуру принудительной оптимизации в 10 процентов, без предоставления дополнительной поддержки".
Министерство финансов США в понедельник запретило Москве выплачивать государственный долг деньгами, замороженными на западных счетах в рамках санкций против России. Теперь ей придётся платить из резервов, не замороженных странами Запада, что, по словам представителя Минфина США, сократит финансирование других расходных статей российского бюджета, в том числе армии.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ США и страны Запада ввели против Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Киев рассчитывает на полную поддержку нового главы МИД Грузии в противодействии агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о смене руководства МИД Грузии. Украинский чиновник рассчитывает, что назначение Ильи Дарчиашвили позитивно скажется на позиции Тбилиси по противодействии агрессии РФ.
«С нетерпением жду совместной работы с Ильей Дарчиашвили, недавно назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии», – пишет Кулеба в Twitter.
Илья Дарчиашвили 4 апреля сменил на посту главы МИД Грузии Давида Залкалиани, которого назначили послом в США. Дарчиашвили ранее возглавлял администрации правительства Грузии, был послом Грузии в Польше, первым замглавы министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили несколько раз сказал, что страна не намерена вводить экономические санкции против РФ. Это стало одной из причин отзыва посла Украины Игоря Долгова из Тбилиси.
Накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. В Тбилиси это обвинение категорически отвергли.
США запретили России выплачивать госдолг из замороженных на Западе средств
Министерство финансов США в понедельник запретило России выплачивать государственный долг деньгами, замороженными на западных счетах в рамках санкций против России. Об этом 5 апреля сообщило агентство Reuters.
В понедельник, 4 апреля, наступил срок выплат Россией по облигациям на общую сумму 636 миллионов долларов. До запрета Вашингтона, Москва имела возможность заплатить с заблокированных счетов. Теперь ей придётся платить из резервов, которые не смогли ограничить власти США и европейских стран.
Новые ограничения введены в рамках усиления санкционного давления на Москву. "России придётся выбирать между истощением ценных долларовых резервов или дефолтом", — заявил представитель Минфина США. По его словам, выплаты по долгу помогут сократить финансирование других расходных статей российского бюджета, в том числе — армии.
- Согласно оценке издания The Bell, на западных счетах могли оказаться заблокированными до $380 миллиардов финансовых активов российского Центробанка. Министерство финансов России оценивает эту сумму в $300 миллиардов, это примерно половина российских валютных резервов до введения санкций. Нерезиденты на 1 января 2022 года владели примерно $20 миллиардами российских государственных еврооблигаций.
- 5 марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий выплачивать валютные долги кредиторам из "недружественных государств" российскими рублями. Если такая оплата не предусмотрена контрактом, а кредиторы на рубль не согласятся, это также будет означать дефолт.
Зеленский выступит по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН
Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит сегодня по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН. Заседание созвано по требованию России, которая обвиняет Украину в "провокации" и "постановке", касающейся возможных военных преступлений, совершенных в городе Буча под Киевом. Киев, напротив, настаивает на обсуждении действий российских войск в Украине.
Президент Украины, посетивший накануне Бучу, заявил, что в ряде других населенных пунктов Киевской, Сумской и Черниговской областей, откуда ушли российские войска, число жертв среди мирного населения может быть еще бóльшим. Среди таких мест Зеленский, в частности назвал Бородянку под Киевом. "Ничего подобного в этих местах не происходило со времен нацистской оккупации 80 лет назад", – отметил президент Украины.
В ходе ежедневного обращения к украинскому народу Зеленский заявил, что в интересах Киева провести открытое расследование убийства мирных жителей в Буче. По его словам, украинские следователи сделают все возможное, чтобы установить виновных в трагедии. "Это будет совместная работа с Европейским союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом", - сказал президент Украины.
Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Известно, что были обнаружены в том числе тела убитых со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
Москва категорически отрицает причастность своих военных к преступлениям в Буче и других населенных пунктах на севере Украины.
Бибилов: «На сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что после его заявления о проведении референдума по вхождению в состав РФ «Грузия может устроить провокации». При этом он добавил, что «на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим».
«В любом случае на любые провокации бывает абсолютно адекватный ответ – будь это дипломатические шаги или какие-то другие действия, которые, конечно, мы будем предпринимать в случае провокаций со стороны республики Грузия. Об этом умалчивать или как-то говорить с намеком не приходится. Будут приняты адекватные меры, пропорциональные, которые будут обеспечивать безопасность республики Южная Осетия, безопасность народа республики Южная Осетия. Но еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим, те провокации, которые есть, мы их решаем дипломатическим путем, путем постановки этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. То есть пока идет в любом случае диалог», – отметил Бибилов.
В интерью РИА Новости он также сказал, что вхождение Южной Осетии в состав РФ «не отразится на транзите в Грузию».
«На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий. Поэтому тут абсолютно никакой, скажем так, накладочки нет», – сказал он.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ может состояться после 10 апреля. По его словам, решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.
В МИД Грузии заявили, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы.
В Южной Осетии могут пройти два референдума – Бибилов
Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти самопровозглашенной республики Южная Осетия должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА Новости югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
Он пояснил, что существуют «определенные юридические шаги», которые необходимо предпринять. После того, как Верховный суд даст свой ответ, начнется подготовка и будет назначена дату референдума. Ранее сообщалось, что он может пройти после президентских выборов, которые намечены на 10 апреля.
При этом Анатолий Бибилов говорит, что в Южной Осетии могут пройти два референдума.
«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав России и прямое сразу же объединение Осетий – этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе России, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий и тогда уже должно быть два референдума», – добавил он.
4 апреля спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев заявил о создании инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав России, которая обратится с соответствующим заявлением в Центризбирком.
Накануне в Telegram-каналах также распространили комментарий экс-президента Эдуарда Кокойты. Он заявил, что «только слабые в политике люди могут говорить о том, что Южная Осетия должна войти в состав России».
«Осетия сделала свой выбор, а Россия признала ее государственность. Нужно учитывать мнение Российской Федерации, а не играть в популистские игры», – отметил Кокойты.
- Инициативу югоосетинского президента о проведении референдума по вхождению в состав России ранее поддержали отдельные члены Госдумы и Совета Федерации России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.
Спутниковые снимки показали гибель мирных жителей в Буче при российских военных
Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населённый пункт 30 марта. Об этом пишет The New York Times.
По данным газеты, видео и спутниковые снимки позволяют говорить о том, что тела убитых появились на улице более трёх недель назад. В это время Буча находилась под контролем российских военнослужащих.
На одном из видео, снятого членом местной администрации 2 апреля, видно множество тел на Яблунском переулке. Спутниковые снимки, предоставленные The New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта.
Некоторые из тел лежали рядом с предположительно ударной воронкой. Другие находились возле брошенных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки связаны за спиной белой тканью. Причины смерти неясны, пишет The New York Times.
На втором видео, снятом в Яблунском переулке, видны ещё три тела. Одно лежит рядом с велосипедом, другое возле брошенной машины. Анализ спутниковых снимков позволяет судить, что брошенная машина и тело появляются между 20 и 21 марта.
Россия все обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что события в пригороде Киева — очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных. По словам Небензи, у Москвы есть фактические доказательства того, что российская армия не имеет отношения к зверствам.
Россия настаивала на созыве 4 апреля Совбеза ООН из-за событий в Буче, но получила отказ от Великобритании как председательствующей страны. Небенза назвал этот шаг "беспрецедентным в практике Совбеза".
В свою очередь британское председательство решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник, 5 апреля.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ".
В России учителя должны рассказать детям о пользе импортозамещения
Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне так называемой "специальной военной операции" в Украине. В этот раз педагоги должны организовать для учащихся средних и старших классов занятия о пользе импортозамещения на фоне санкций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на учителей из нескольких регионов страны. Уроки должны пройти в рамках курса обществознания.
Как сказано в методическом пособии, уроки должны показать, как Россия справляется с санкционным давлением, а также дать представление "об основных направлениях антисанкционной политики" российских властей.
Материалы к "санкционному" уроку изданию передал подмосковный учитель. Урок нужно начинать с цитаты Владимира Путина о "беспрецедентном внешнем давлении" на Россию. Только после этого педагог должен рассказать, что санкции - это "ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия". Здесь же нужно уточнить, что имеется в виду "проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса". После этого процитировать премьера Михаила Мишустина, который назвал главными антисанкционными мерами "защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения".
В ходе урока ученики должны посмотреть видеоролик об импортозамещении, в котором сказано, что к 2022 году доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении , сельхозмашиностроении и станкостроении . В завершении урока ученики среднего звена должны перечислить меры в экономике для защиты от санкций, а старшеклассники – назвать ожидаемый эффект от них. Школьникам также предлагают ответить на вопрос, кто понесёт большие потери от санкций, и дают три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.
Опрошенные "Коммерсантом" экономисты указывают на ошибки авторов пособия и предупреждают, что российские школьники скоро сами увидят эффект санкций.
"Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары", - сказала экономист Наталья Зубаревич, отметив, что не читала методических пособий.
- С 24 февраля российские войска проводят так называемую "специальную операцию" на территории Украины. За это время страны ввели масштабные санкции против России, около 300 иностранных компаний отказались продолжать работу в стране на неопределенный срок.
Белый дом: Россия готовится к атакам на востоке и юге Украины
В данный момент Россия, скорее всего, изменяет цели, которые она намеревалась достичь в ходе войны в Украине, заявил в понедельник во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По данным Соединенных Штатов, Россия планирует перебросить десятки тысяч солдат на восток Украины и на юг страны, сосредоточив внимание на этих регионах. Наиболее вероятная цель - "окружить и сокрушить" украинскую военную группировку в этих регионах, - сказал Джейк Салливан, -"следом Россия может воспользоваться любым тактическим успехом, чтобы представить это как достижение и замаскировать предыдущие военные провалы".
По словам Салливана, следующий этап войны может оказаться затяжным, поскольку российские войска обладают численным преимуществом на востоке Украины и они намерены взять под свой контроль более значительные территории чем те, что находились под контролем сепаратистов до начала войны. На юге Россия, скорее всего, попытается удержать в своих руках Херсон. Одновременно, она будет продолжать наносить ракетные удары по всей территории Украины, включая Киев, Харьков, Львов, Одессу.
Джейк Салливан сообщил о том, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о выделении Украине новой военной помощи. Белый дом также ведет переговоры с союзниками о новых санкциях в отношении экспорта российских энергоносителей.
Свидетельства массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча во время его оккупации российской армии, появившиеся в последние дни после ухода из города российской армии, вызвали резкие заявления лидеров западных стран, сообщивших о готовности ввести новые санкции против России и готовности помочь в сборе данных для проведения суда над виновными в военных преступлениях. В понедельник президент США Джо Байден призвал привлечь к суду президента России Владимира Путина за военные преступления.
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