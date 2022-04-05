«Метод»: психологический триллер в сухумском Русдраме

Премьера спектакля «Метод» в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера прошла 29, 30 и 31 марта. Психологический триллер рассказывает историю четырех соискателей на должность топ-менеджера в международной корпорации, которым для победы приходится проходить изощренные испытания. «Метод» сочетает в себе психологический триллер, детектив и производственную драму, он поднимает вопросы о достоинстве, праве выбора и о том, как важно не жертвовать человечностью для достижения целей. Спектакль поставили по известной пьесе каталонского драматурга и сценариста Жорди Галсеран-и-Феррера. «Метод Гренхольма» был написан в 2003 году и сразу же был воплощен на одном из театральных подмостков Барселоны. Пьеса молниеносно обрела популярность по всему миру, и вот несколько месяцев назад на «Метод Гренхольма» обратили внимание в Русдраме.

На роль режиссера-постановщика будущего спектакля был приглашен Марк Вдовин, актер Государственного академического театра имени Моссовета. Как это водится в Русдраме, выбор пьесы был сделан не самим Марком Вдовиным, а директором театра Ираклием Хинтба. Но, как отмечает начинающий режиссер, он влюбился в «Метод Гренхольма» через актеров и вместе им удалось поднять глобальные вопросы:

«Может показаться на первый взгляд, что в спектакле и лексика, и темы провокационные. Но мы максимально постарались этими (может, кому-то покажется узконаправленными) темами взять более общие темы. Насколько человек имеет право сегодня прожить свою жизнь так, как он этого хочет, чтобы его не считали ненормальным или больным? Мне кажется, что то пространство, которое у нас получилось, и вот это маленькое общество на сцене – это действительно модель того, что сегодня происходит в мире. Мы не говорим про технологии, это люди. Они действительно становятся более прагматичными, эгоистичными, думают только о том, как достичь своей цели. При этом они теряют очень многое. То есть спектакль про то, как человек готов поставить свою совесть и честь на кон. А вот другой вопрос: сработает ли ставка? И вот тут рушится судьба. И мне хочется, чтобы зритель ушел, задумавшись о том, а действительно ли это того стоит или надо наконец задуматься о каких-то других ценностях в жизни? О семье, любви и о том, что предательство – это плохо, что предательство не оправдано целью». В «Методе» всего четыре персонажа: одна роль женская и три мужские. Мерседес, Фернандо, Энрике и Карлос приходят на собеседование. Они претенденты на должность в крупной компании. Неожиданно выясняется, что для прохождения собеседования нужно выполнить ряд особых заданий, которые, согласно психологу Гренхольму, должны выявить всю подноготную каждого претендента и тем самым определить лучшего из них.

Герой Эмиля Петрова выиграл испытания, но стал ли он от этого победителем – открытый вопрос: «Мой герой – Фернандо, он приходит на собеседование в надежде получить высокую должность в одной из лучших компаний мира. Помимо него появляются еще три кандидата, и из них должен победить только один. Начинаются жесткие, провокационные испытания, и приходится держать маску на протяжении всего этого испытания, что и делает мой персонаж. Я думаю, что он не чувствует себя победителем. Да, он может сказать: «Я победил», но есть второй план, его внутренний, который ему говорит: «Нет, мой хороший, ты не победитель!» Вообще, вот в таком камерном формате в арт-фойе, где зрители находятся очень близко к нам, сложно выстроить «стену», чтобы существовать здесь и сейчас. Полтора часа мы все находимся на сцене, и нет никакой возможности никуда уйти. Сложно быть постоянно включенным, но, если не быть включенным, то ничего не получится в этом спектакле, это точно. Если хоть один раз хоть один актер выключится за эти полтора часа, то, считай, спектакль не удался».

«Метод» длится всего один час и сорок минут без антракта. За это время зрители проходят несколько эмоциональных стадий: первая часть спектакля кажется легкой, и весь зал смеется, но потом приходит осознание происходящего на сцене, и вторая часть проходит в сильном напряжении. Зрительница Галина Бондарева выразила свое восхищение работой труппы театра и необычным постановочным решением: «Видна работа всех актеров. За то время, что, казалось, у нас съела пандемия, по факту получилось «нет», за это время актеры настолько выросли, они так использовали это время! Ты не замечаешь, как проходит спектакль. Они тебя держат в напряжении, даже если в какой-то момент тебе кажется, что вот сейчас что-то пошло на спад, но тут очередной взрыв, ты «Ах!», и опять в этих тисках. Я шла на спектакль, а попала в жизнь. Я всю эту ситуацию прожила. Мне приходилось работать в разных компаниях и приходилось проходить отборы, но пройти нечто настолько жестокое я бы, наверное, не смогла. Я бы, правда, ушла. Вот эту жестокость мира я не принимаю, хотя понимаю, что она есть». Художник-сценограф спектакля Виталий Кацба рассказал, что оформил сцену в минималистичной манере. На площадке арт-фойе особенно развернуться негде, из декораций – стена, пол, четыре стула и кулер, больше никакого реквизита. Посреди стены – дверь, кажется, что она должна привести к желаемой должности в офисе, но в конце концов выясняется, что она глухая и никуда не ведет.