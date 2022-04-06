Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» публикует материал о лаборатории Лугара. В заголовке материала автор призывает: «Убить демона!» «В настоящее время правительство Грузии старается дистанцироваться от западной политики всеобщих санкций против России. Торговое эмбарго не наложено, границы не закрыты, банки принимают платежи из России, по мере возможности предотвращается отправка наемников, официально не делается никаких резких заявлений. Однако у этой политики, подвергаемой критике со стороны как Украины, так и коллективного Запада, есть свои веские основания», – пишет газета и перечисляет их. При этом автор считает, что у России есть веские основания нанести удары по Грузии. «Неудивительно, что в ответ на критику со стороны грузинской оппозиции в бездействии из Дома правительства отвечают: «Вы снова хотите увидеть русские танки в пригородах Тбилиси?!» И, как нам кажется, эти опасения не напрасны, тем более поводов для Москвы более чем достаточно. Во-первых, биолаборатория США имени сенатора Лугара», – заключает с уверенностью газета. Кроме того, автор текста утверждает, что в свое время телеканал ПИК (Первый Информационный) закрылся именно из-за того, что «руководству «ПИК» было сообщено, что в один прекрасный день в здание телецентра может залететь управляемая авиационная ракета. Опыт войны августа 2008 года, когда авиаракетами была уничтожена телевышка в г. Гори, не оставлял сомнений в таком исходе», – заключает «Республика» и не рассматривает других вариантов развития ситуации в отношении лаборатории Лугара.

Блогер Алан Парастаев комментирует инициативу Анатолия Бибилова о проведении референдума. Он называет эту новость «очередным предвыборным вхождением». Блогер напоминает, что за последние годы все выборы в республике – и парламентские, и президентские, связаны с этим лозунгом. «Неужели не хватает фантазии для разнообразия привлечь чем-то другим на свою сторону югоосетинского гражданина-избирателя. Нет, говорят мне оппоненты, на этот раз все очень-пре-очччень серьезно. Восклицают они: "По Первому(!) Каналу Показали Бибилова". Если бы все, что показывают по Первому каналу, становилось реальностью... не буду продолжать, а то еще посадют», – пишет блогер и приходит к заключению, что это больше похоже не предвыборный трюк. «Правда, зрители уже давно знают, в чем его секрет, но все равно смотрят и даже хлопают. Надеются».

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Эту же тему комментирует на своей странице в социальных сетях югоосетинский юрист Тимур Кокойты, который после скандала с нарушениями в ЦИК вышел из его состава. Он опроверг информацию о том, что Эдуард Кокойты состоит в инициативной группе по проведению референдума. Ранее пресс-служба Бибилова распространила информацию, что в нее входят все экс-президенты, в том числе Кокойты. Также Тимур Кокойты комментирует и формулировку вопроса для референдума: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» «Оставляя за скобками косноязычие инициаторов (в вопросе не приведено полное официальное наименование Российской Федерации), удивляет в предложении главное слово – «объединение». Не вхождение, не воссоединение, о чем нам 8 лет периодически перед выборами долдонят, а объединение… Объединение во что? В союзное государство? В производственное объединение, в религиозное, в детское творческое?» – пишет он.

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Другие пользователи активно обсуждают публикацию о том, что без Бибилова воссоединения не произойдет. «Ведь только при президенте Бибилове РЮО сможет войти в состав РФ, он играет в этих событиях ключевую роль. С остальными даже разговаривать не станут», – пишут члены штаба действующего президента. Пост собрал много негативных отзывов: «Низкий предвыборный рейтинг вынуждает представителей официальной власти идти на несуразные меры, затмевая разум и понимание того, как политически нелепо выглядит, как сказал автор, низкопробная агитация в целях введения широких масс населения в заблуждение», – пишет страница «Алания Выборы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия