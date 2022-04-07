Югоосетинские кандидаты в президенты считают Путина образцом для подражания

Информационное агентство «Рес» в преддверии выборов 10 апреля опубликовало интервью с кандидатами на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Их, в частности, спросили о том, кто из мировых лидеров является для них образцом для подражания. Почти все кандидаты сошлись во мнении, что это – президент России Владимир Путин.

Действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов считает, что Путин «является примером для подражания в качестве политика и человека, который берет на себя ответственность за судьбу не только России, но многих других стран, которые нуждаются в его поддержке».

«Он – образец дальновидного и ответственного лидера, умеющего обозначить приоритетные задачи и повести за собой страну для их достижения. Думаю, многие мировые лидеры хотели бы иметь такую же способность хладнокровно и взвешенно решать любую сложную проблему в интересах своего государства», – сказал Бибилов.

Кандидат Александр Плиев считает, что Путин – «человек, который безмерно любит свою родину, понимает проблемы и чаяния народа, посвящает ему свою жизнь и деятельность, чтобы поднять уровень жизни в Российской Федерации, престиж своего государства».

«Такого лидера за последние практически 50 лет мир не видел», – добавил Плиев.

Кандидат Дмитрий Тасоев, отвечая на вопрос, назвал имена Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Для Алана Гаглоева образцы для подражания – Владимир Путин и экс-премьер Израиля Голда Меир.

Лишь Гарри Мулдаров не назвал фаворита, заявив, что для него нет понятия «образец подражания».

«В первую очередь любой президент должен быть предан своему народу и стране, должен быть честным и волевым человеком, который работает во благо своего государства. И я уважаю каждого такого лидера», – сказал Мулдаров.