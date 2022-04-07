Как попасть в Грузию: памятка для граждан Украины

Грузия принимает украинских беженцев, которые вынуждены покинуть страну из-за войны с Россией. Ряд порталов, в том числе агентство УНИАН публикует памятку для беженцев: «Как попасть в Грузию из Украины».

Как сообщалось ранее, авиакомпания Wizz Air предоставляет украинцам, бегущим от войны, бесплатные авиабилеты. Wizz Air сейчас выполняет рейсы в грузинский город Кутаиси из пяти городов Польши – Варшавы, Кракова, Гданьска, Катовице и Вроцлава. Билеты можно забронировать на специальной странице: https://wizzair.com/#/rescue

Чтобы получить бесплатный билет, необходимо ввести номер загранпаспорта или ID-карты, и предъявить паспорт при регистрации. Бесплатный тариф включает только ручную кладь. Билеты с багажом обойдутся примерно в 45-70 долларов.

Платные авиабилеты можно купить у компании LOT Polish Airlines. Стоимость билета в одну сторону составляет примерно 220 долларов.

Правила въезда в Польшу довольно простые, не обязательно даже иметь загранпаспорт. Эвакуироваться в Польшу можно на своем автомобиле или на эвакуационных поездах. Также украинцам помогают уехать в Telegram-каналах «Перевозки в Польшу», «Помогаем уехать» и «Евакуація з України».

По Грузии украинцы могут бесплатно перемещаться на поезде. Чтобы получить бесплатный ж/д билет, необходимо предъявить паспорт на кассе. Купить билеты на поезд по Грузии онлайн можно на сайте Georgian Railway.

И детям, и взрослым для въезда в Грузию нужен загранпаспорт. Заполнять онлайн-форму не нужно. Также необходим документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест за 72 часа до въезда. Для въезда с животными требуется ветеринарный паспорт, чип и ветеринарное свидетельство №1, оформленное за 5 дней до прибытия.

В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев из Украины. Чтобы взять участие, необходимо заранее оставить заявку на сайте. Также действует бесплатная горячая линия 0 800 800 909.

В этом Telegram-канале украинским беженцам помогают найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь в Грузии. Также запущен специальный сайт http://dopomoga.ge/

Грузинская некоммерческая организация Inclusive Practices помогает детям с ограниченными возможностями и их семьям в Грузии, предоставляет психологическую помощь. Связаться с ними можно по номеру +995579094761 (Viber, WhatsApp, Telegram).

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