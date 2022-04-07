Грузия присоединилась к декларации ЕС о зверствах, совершенных Россией в Буче

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов накануне провел встречу с экс-президентом Эдуардом Кокойты.

Как сообщил по итогам встречи Бибилов в своем Telegram-канале, Кокойты «станет специальным представителем Южной Осетии на все время проведения спецоперации РФ».

Отметим, что ранее Кокойты, не допущенный до президентских выборов, активно критиковал Бибилова и говорил о невозможности провести законные выборы 10 апреля.

Кокойты также заявлял, что у военных из Южной Осетии, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия», так как они – «не пушечное мясо». После этих слов экс-президента стало известно, что часть конкрактников отказалась от участия в боевых действиях и вернулась в Цхинвали.

Бибилов теперь говорит, что несмотря на политические разногласия с Кокойты, они «будут служить одной цели – развитию и укреплению Южной Осетии».

Увольнение с армии – не самая большая проблема которая может быть у наших ребят, и на этом должно все закончиться

«Очень важно, что мы с вами встретились. В первую очередь это важно для нашего общества, тем более перед выборами. Считаю, что политические деятели должны встречаться и обсуждать существующие вопросы. Не могу не поблагодарить вас за соучастие в судьбе наших ребят – участников спецоперации России на Украине. Этот вопрос беспокоит и солдат, и их родителей. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы максимально минимизировать издержки, которые могли быть у них. Увольнение с армии – не самая большая проблема которая может быть у наших ребят, и на этом должно все закончиться», – заметил Бибилов.

Сообщается, что Эдуард Кокойты выразил благодарность Анатолию Бибилову.

«Вами тоже было сделано немало для этих ребят, и хочу еще раз поблагодарить их за то, что прислушались к нашему мнению и не устроили акции. Они не принесли бы пользы. У нас есть достаточно ресурсов, чтобы отстоять позиции наших ребят, за такие поступки могли быть более жесткие наказания, это один из примеров, когда мы действуем совместно и приносим пользу нашему народу», – сказал Кокойты.

Он добавил, что необходимо пресекать разговоры о том, что «это не наша война».

«Спецоперация, в ходе которой Россия борется с националистами, в том числе и наша спецоперация, потому что Россия наш стратегический партнер. И эта беда может прийти и к нам», – добавил Кокойты.

На встрече он прокомментировал инициативу Бибилова провести референдум о вступлении Южной Осетии в состав России, заявив, что поддерживает «независимую Республику».

«Я сам за независимую Республику, за союзное с Россией государство. Но то что, референдум нужен, я понимаю, – это наша поддержка России. Крайне необходимо создать все условия для нашей интеграции с Россией, мы должны думать о глобальной безопасности», – сказал Кокойты.

Бибилов добавил, что референдум не стоит увязывать с президентскими выборами.

«Будущее нашего народа нельзя привязывать к выборам», – отметил югоосетинский лидер.

Ранее стало известно, что экс-президенты, в том числе Эдуард Кокойты вошли в инициативную группу по проведению референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ.