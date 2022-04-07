Командир «Грузинского легиона»: «Всех пленных мы передадим украинской стороне»

«Грузинский легион» отрицает причастность к распространенной в интернете видеозаписи предположительного расстрела российского военного. Командир батальона Мамука Мамулашвили утверждает, что ни один из его бойцов не знает человека, появившегося на кадрах, несмотря на обвинения российских СМИ.

«Ну все, он хрипит уже», – после этих слов человек в форме украинского военнослужащего дважды стреляет в лежащего на дороге российского солдата, спустя несколько секунд раздается третий выстрел, и тот перестает подавать признаки жизни. Это видео появилось в сети три дня назад. Личности автора записи и того, кто произвел выстрелы, пока не установлены. Впрочем, в одном человеке, попавшем в кадр, разные СМИ опознали Теймураза Хизанишвили – участника боевых действий в Украине.

«Один солдат похож на человека, который, предположительно, обеспечивал защиту бывшего президента Грузии и украинского политика Михаила Саакашвили во время акции протеста 2017 года. Программа по сопоставлению лиц указала на вероятное совпадение», – написал накануне в Twitter журналист The New York Times Эван Хилл.

Некоторые российские СМИ выдвинули предположение, что появившийся на записи человек – член «Грузинского легиона». Командир батальона Мамука Мамулашвили в первом комментарии каналу «Ходорковский LIVE» опроверг эти обвинения. На кадрах нет ни одного представителя легиона, сказал он. В то же время он предложил не ждать иного отношения к «российским солдатам, вторгшимся в Украину и убивающим женщин и детей». Он также сообщил, что дал бойцам приказ не брать в плен российских оккупантов и кадыровцев: если оккупантов убивать в бою, то они не станут военнопленными, объяснил командир батальона. За этим незамедлительно последовала реакция российских СМИ, обвинивших бойцов «Грузинского легиона» в причастности к военным преступлениям. В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили заявил, что в нашумевшем интервью были использованы вырванные из контекста фразы:

«Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали все из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев».

Такой версии придерживается и доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая:

«Такие гибридные провокации со стороны российских вооруженных сил не очень-то редки. Бывали факты, когда российские военные переодевались в форму Национальной армии Украины, они как раз так и захватили здание СБУ в Мариуполе. Лучше подождать проведения соответствующих журналистских расследований и подтверждения фактов от специальных миссий, есть такие миссии. То есть дождаться соответствующих компетентных структур, которые выдадут свое заключение по этому поводу».

Схожее предположение выдвинул и советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Если мы получим доказательства любых неправовых действий наших вооруженных сил, безусловно, мы будем нормативно возвращать их в правовое поле. Но еще раз подчеркну, слишком много фейков, которыми РФ пытается оправдать свои зверства», – сказал Подоляк в интервью российским журналистам.

Официальный Тбилиси тему эту оставил без комментариев. На обвинения российских СМИ в военных преступлениях, якобы совершенных гражданами Грузии, не откликнулись ни представители оппозиции, ни властей. И это правильно, считает эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Ответственность за расследование и доказательство данного преступления лежит на властях Украины, так как оно было совершено на территории Украины. Наши власти никак не должны реагировать на это, кроме консульского сопровождения следственных действий».

Между тем уголовное дело по предположительному факту убийства российских военнопленных в Украине поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.