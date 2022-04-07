И с «Оскаром» тоже что-то не так…

27 марта сего года в Лос-Анджелесе, в театре «Долби» прошла 94-я церемония вручения главной кинонаграды года – «Оскара».

Почему эта награда считается главной, вопрос, конечно, интересный. Почему не Канны, не Берлинале, не Венеция и иже с ними, а именно «Оскар» всему голова? Но ответ ужасно прост, и ответ единственный: потому!

Потому, что США остается мировым лидером и в кинематографе тоже, и все, как один, стараются равняться на Голливуд. Если когда-нибудь Китай, или Франция, или Австралия станет мировым лидером по многим показателям, то все кинолюбы будут равняться на Париж, или Пекин, или Мельбурн. Но пока что равнение идет на кинематограф США.

Я люблю эту церемонию. Скорее даже, я люблю подготовительный период к этой церемонии: задолго до самого награждения я вдумчиво знакомлюсь с фильмами-претендентами на главный приз и сам для себя определяю фаворита. После награждения же в который раз убеждаюсь, что я снова промазал.

Никогда мне не везло в лотереях и тотализаторах, и, слава богу, у меня всегда хватало холодного разума вовремя останавливаться, дабы не пойти по пути Федора Михайловича, чтобы доказать себе и всем, что я везунчик.

К нынешнему «Оскару» я тоже долго готовился, но, когда подошло время главной церемонии, я вдруг понял, что не могу сосредоточиться, так как голова занята совершенно другим. Конечно, пытливый читатель сразу поймет, чем сегодня занята голова каждого человека, ведь куда не кинь взгляд, все время натыкаешься на войну, которую в РФ «ласково» называют «спецоперацией» и «миротворческой миссией».

Миротворческая миссия.

Странное представление у российских властей о миссии мира и творчества. С таким же успехом в свое время Адольф Шикльгрубер тоже мог назвать свое вторжение в СССР «миротворческой миссией». Просто у него на это фантазии не хватило. А потом бы на нюрнбергском процессе его приспешники могли бы говорить, что они шли демилитаризовать и денацифицировать СССР. А по ходу, когда лес рубят, то и щепки летят, и во время «миссии» случались разного рода «перегибы», ну, и так далее.

Уверен, когда все закончится и когда Россия окончательно проиграет по всем параметрам, то будет суд! Я не знаю, какой это будет суд, товарищеский, гаагский, божий или еще какой. Но российская сторона обязательно будет настаивать, что изначально миссия была «миротворческой», просто потом что-то пошло не так. Конечно, сразу начнут искать стрелочников, которые не так поняли приказы начальства, и есть у меня подозрение, что главные организаторы более или менее выйдут сухими из воды. В данном случае – из крови.

Как же я себе представляю «миротворность» миссии? Ну, если говорить в плане бреда, наверное, представители мирной миссии не должны иметь при себе никакого оружия, вплоть до перочинных ножиков. Они должны быть одеты во все белое, желательно, на спине иметь парочку крыльев и должны идти по чужой территории, источая мирру, бросая лепестки роз и призывая людей опомниться, демилитаризироваться и денационализироваться во имя мира во всем мире. Что-то типа доброй миссионерской миссии.

Пытаюсь делать полувеселую мину при грустной игре, но зернышко истины в моем бреде есть: я правда думаю, что словом можно добиться больше добра (и, кстати, зла тоже), чем огнем и мечом. Может, я ошибаюсь, может, это все влияние рождественских сказок, которыми я в детстве зачитывался, но сдается мне, я в чем-то прав.

Ребята, я уже совсем зарапортовался, но это неудивительно. Кто из нас не зарапортовался, пусть первый бросит в меня камень. То, что сейчас происходит, настолько, мягко говоря, нелепо и страшно, что не вполне понимаешь, это во сне или наяву?

Если российская «миротворческая миссия» такая, то боюсь себе даже представить, какая же могла быть у них немиротворческая миссия. Наверное, немиротворческая предполагала бы сразу ядерное насилие и, вероятнее всего, уничтожение всего живого на территории, которая им кажется «неправильной».

Я уже ловлю себя на том, что разучился шутить и зубоскалить. Видимо, мои золотоносные источники юмора или совсем оскудели, или же нынешние события их полностью заблокировали. Сколько же пройдет времени, чтобы мы все смогли вернуться к обычному образу жизни?

Не знаю.

Пока что конца и края всей этой мерзости не видно. Но вот что мне интересно: когда главный творец сего кошмара идет почивать в свою очень защищенную кровать, то какое выражение лица у него перед сном? Счастливая улыбка на устах али тревога и страх за содеянное?

Вопрос риторический.

Я все время шастаю по сети и читаю высказывания того или иного знакового человека, которого я знал, может быть, даже любил, признавал авторитетным. В ряде случаев произошло жуткое разочарование ходом мыслей некоторых известных людей. А иногда – наоборот; те, от кого я не ждал откровений, оказались на высоте.

Поговорю о разочарованиях.

К примеру, актер Владимир Машков – такой крутой мачо, играющий смелых, отважных, могутных мужчин, и, как я знаю, предмет ночных бдений многих представительниц прекрасного пола. Актер Машков оказался ярым защитником всех тех безобразий, которые творят воины его родины на сопредельном государстве. Вот вам и Давид Маркович Гозман из культового сериала «Ликвидация»!

Не думаю, чтобы в будущем мне захочется смотреть какое-либо художественное действо с этим актером. Уверен, если даже я сяду смотреть, то невольно буду думать о том, что этот парниша одобряет бомбы и смерть. Думаю, настоящий Давид Гозман, если бы он существовал в реальности, после 24 февраля отрекся бы от воплотителя его образа.

Конечно, глупо требовать от всех житейской мудрости. Почему-то многие думают, что актер и в жизни такой же мыслящий и справедливый человек, как тот персонаж, которого он воплощает на экране. Но мы же не лаптем щи хлебаем и понимаем, что жизнь – совсем другая штука. Хотелось бы, чтобы Владимир Машков хотя бы промолчал. Но, видимо, прорвало человечка. 18 марта в Лужниках состоялся слет всех тех, кто ЗА. Это был такой концерт-митинг в «честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией». Машков выступил, толкнул речь и прочитал строчки Тютчева. Кстати, прочитал плохо, но это детали. Владимир даже свою дочь, которая ныне живет в США, призвал вернуться, не быть предателем и встать рядом с родиной.

Дочка отказалась.

Среди тех, кто приветствовал «мудрое решение партии и правительства», были люди, которые меня не удивили своим квасным патриотизмом (Михалков, Бортко, Валуев, Драпеко, Дугин, Симоньян, Шахназаров, Петросян, Канделаки, Гергиев, Мацуев). Но некоторые фамилии стали для меня неожиданностью: Панкратов-Черный, Василий Ливанов, Охлобыстин. Я думал, они мудрее и человечнее, но, к сожалению, ошибся. Было неприятно видеть среди них и Марию Шукшину, дочь великого Василия Макаровича. Наверное, будь он жив, не очень обрадовался бы выбору своей дщери.

Не буду говорить про тех, кто высказался категорично против войны в Украине. Это надо отдельную статью писать, так как их позиция на сегодняшний день и в сегодняшней России равна геройству. И мне даже не хочется упоминать их рядом с теми, кого я выше перечислил.

Низкий мой им поклон.

И все-таки вернусь к «Оскару».

В двух словах – «Оскар» тоже уже не тот.

Неинтересный и пресный. И даже легенькое мордобитие на сцене не смогло оживить мой былой интерес.

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