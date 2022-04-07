Обзор абхазской прессы

Агентство «Апсныпресс» пишет, что по инициативе Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия в Сухуме состоялся круглый стол, на котором обсудили пути выхода из энергетического кризиса, перспективы использования в Абхазии альтернативных источников энергии.

Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба напомнил участникам, что для полноценной эксплуатации «ИнгурГЭС» необходимо сотрудничество двух сторон – абхазской и грузинской, которое основано лишь на устных договоренностях.

«Как мы все знаем, у Грузии с Абхазией незавершенный конфликт, и уже этого достаточно, чтобы понять актуальность проблемы и направить все усилия на создание альтернативных мощностей для производства электроэнергии. Этот вопрос имеет стратегическое значение, он затрагивает напрямую безопасность нашей страны. Среди наиболее перспективных направлений альтернативных источников энергии – энергия ветра, солнца и малая гидроэнергетика».

Однако заместитель главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саид Блабба скептически относится к перспективе перехода к альтернативным источникам электроэнергии. Он считает, что искать альтернативные источники генерации электроэнергии в промышленных масштабах нецелесообразно.

Саид Блабба пояснил: «В Абхазии для производства электроэнергии используются исключительно гидроресурсы, которые у нас в избыточном количестве. Можно рассматривать в качестве альтернативных источников малые гидротехнические сооружения для компенсации реактивной мощности. Но для полного покрытия энергодефицита этого тоже будет недостаточно. Возможно, ситуацию могут исправить газотурбинные электростанции, но это в долгосрочной перспективе. Что касается солнечной и ветряной электрогенерации, то это очень дорого и сложно с технико-экономической стороны».

Он уточнил, что такие сооружения зачастую существуют благодаря дотациям со стороны государства.

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Журналист Астанда Ардзинба на своей странице в Facebook написала пост по поводу открытого обращения нескольких жителей Абхазии, в котором они выступили за мир.

«Под этим обращением началась местами полемика, местами откровенная травля. А сегодня выясняется, что их стали вызывать на допросы. Когда я была помоложе, помладше и понаивнее, я читала Солженицына, Довлатова, искандеровкую Софичку, автобиографию нашей соотечественницы Адиле Аббас-оглы, историю Сарии Лакоба, невероятную книгу Лидии Чуковской «Прочерк», я радовалась, тому, что мы, как общество, этот период уже пережили и осмыслили, что он закончился, что он позади и не повторится. И помню свой ужас, когда, разговаривая однажды с человеком, обнаружила, что – нет. Человек вроде сказал что-то, что ему кажется вполне патриотичным, а ты уже в ужасе от того, что нас ждет дальше. Сначала идут слова, страшные леденящие, потом допросы, доносы. Потенциал у человека, конечно, огромный. Вся эта нечисть сидит себе тихо в людях, а потом, как провозгласят, что вот этот с другим мнением – шпион и бить его все равно, что спасать родину, а те вообще фашисты и давить их надо в утробе еще. И процесс пошел. Мы далеко зашли за эти полтора месяца в вопросах ограничения свободы слова. Я человек, всегда открыто высказывающийся на острые темы, впервые в своей родной стране почувствовала подлый страх. И он, к сожалению, обоснован. Но сегодня травят их, и все молчат, а завтра уже травят вас, и все молчат. По сценарию, первыми страдают читающие», – отметила Астанда Ардзинба.

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«Апсны.паблик» сообщает, что председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния написал открытое письмо-обращение к представителям правительства и администрации президента РФ. Он отметил, что топливные компании, осуществляющие поставку горюче-смазочных материалов на территорию Республики Абхазия, «не всегда руководствуются стратегическими интересами Российской Федерации, а действуют по алгоритмам, решения которых принимаются исходя из сиюминутных коммерческих интересов».

«Предложенные поставщиками цены на дизельное топливо, стоимость которого в рознице может достигать 100 рублей за литр, абсолютно противоречат характеру и значению налаженного партнерства между сторонами. Даже действующая стоимость дизельного топлива, на 10 рублей превышающая стоимость на территории России, сводит на нет весь экономический эффект от помощи Российской Федерации, оказываемой в рамках содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Мы, граждане Республики Абхазия, общественные и ветеранские организации, просим администрацию президента РФ, правительство РФ вмешаться, принять неотложные меры к разрешению сложившейся ситуации».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия