Программист, пришедший с холода

Россиянин, попросивший убежища в Грузии, по его словам, преследовался ФСБ России. Однако грузинская Служба безопасности намерена экстрадировать его в США. По горячим следам журналисты Радио Свобода провели собственное расследование.

Весной 2021 года 25-летний гражданин России перешел турецко-грузинскую границу. Позже он заявил, что является агентом ФСБ и готов предоставить ценную информацию грузинским спецслужбам в обмен на предоставление убежища.

Илья родился в Москве в 1996 году в смешанной семье – отец грузин, а мать русская. По его рассказам, в 2014 году во время учебы в МГУ сблизился с одной из студенток. Когда, как рассказывает Илья, выяснилось, что его подруга является агентом российских спецслужб, его отец решил бежать в Грузию, но было поздно.

24 ноября к ним в московскую квартиру пришли сотрудники ФСБ с обыском на основании ордера суда города Красноярска. Его отвезли на Лубянку, вспоминал Илья свой первый контакт с ФСБ России в письме, которое он отправил грузинской Миграционной службе. Документ передали Радио Свобода адвокаты заключенного.

По признанию Ильи, он, как агент под прикрытием Службы информационной безопасности, получил от ФСБ конкретные задания – собрать информацию о программистах, молодых людях, владеющих системами компьютерного кодирования, и подготовить почву для их вербовки. Илья использовал собственные связи, чтобы познакомиться и сблизиться с ними. Так продолжалось около семи лет.

По словам журналиста Георгия Мгеладзе, адвокаты Ильи вышли с ним на связь после того, как их подзащитный был задержан по запросу Интерпола. Согласно документам, решение об аресте 25-летнего мужчины было принято судом округа Колумбия 24 августа 2021 года. Спустя месяц Интерпол объявил о его розыске. Илью обвиняют в «заговоре с целью совершения банковского мошенничества с использованием электронных средств».

По рассказу журналиста, в этом деле заслуживают внимания два обстоятельства:

«Первое – он располагает информацией по поводу подрывной деятельности ФСБ на территории Грузии и хочет поделиться деталями с компетентными органами. Второе – готовится его ускоренная экстрадиция в США с нарушением процессуальных норм. Несмотря на то, что он шесть месяцев находится под стражей, он ни разу не был допрошен службами безопасности Грузии, его просто отказываются слушать. Независимые юристы сходятся во мнении, что налицо нарушение его прав».

Обвинения против Ильи выдвинуты серьезные. В июне 2021 года Федеральное бюро расследований США арестовало более 10 человек, причастных к системе Slilpp. По данным Минюста США, эта система перепродала более 80 миллионов украденных персональных данных, при этом только в США нанесенный ущерб гражданам и компаниям превысил 200 миллионов долларов.

В участии в этой схеме обвиняется 25-летний гражданин России, который после задержания пытается получить убежище в Грузии. Согласно обвинительным актам округа Колумбия, в результате его деятельности из России Илья причинил ущерб конкретным лицам на сумму более пяти миллионов долларов, из которых ему причитались около 390 000 долларов. В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до 30 лет тюрьмы.

Россиянин, задержанный по запросу американцев, сейчас опровергает обвинения Федерального бюро расследований из тюрьмы Глдани. Адвокаты Ильи утверждают, что у их клиента недостаточно компьютерных знаний для совершения киберпреступлений и что его имя и учетная запись могли быть использованы хакером, действовавшим под прикрытием российских спецслужб.

Георгий Мгеладзе обращает внимание на следующее:

«Согласно грузинскому законодательству, задержанный иностранец вправе требовать у Миграционной службы предоставления ему убежища, в чем ему было отказано 30 ноября прошлого года. Адвокаты обжаловали этот вердикт, и повторное рассмотрение назначено на май. В это же время прокуратура Грузии, не дожидаясь постановления суда, готовится к его экстрадиции в США. Согласно законодательству Грузии, до окончания административного спора и отказа на получение убежища иностранцев нельзя экстрадировать в третьи страны».

«Лица, ищущие убежища, не должны быть экстрадированы до завершения административного судебного заседания и вступления решения в силу», – заявил Радио Свобода Арчил Чопикашвили, юрист организации «Права для Грузии».

Также юрист ссылается на закон Грузии «О международной защите», статья 56 которого гласит, что лицо, ищущее убежища, «не подлежит выдаче или высылке из Грузии до принятия решения о предоставлении ему международной защиты или вступления в силу решения суда».

Согласно этой же статье, госорганы должны дождаться решения всех инстанций административного суда по данному делу и только после этого принимать решение о выдаче. Решения первой инстанции по этому делу пока нет.

Также, по словам адвокатов, согласно грузинскому законодательству, информация, предоставленная гражданином России, может рассматриваться как сообщение о преступлении, и прокуратура обязана начать расследование.

Почему Грузия не допросила заключенного в течение шести месяцев? Радио Свобода обратилось с вопросами в Генеральную прокуратуру и СГБ Грузии 31 марта, но ответы не получены до сих пор.