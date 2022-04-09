В Грузии отмечают 9 апреля – День национального единства

Со дня трагедии 9 апреля в Тбилиси прошло 33 года. В этот день в 1989 году на рассвете, в центре Тбилиси войска и спецназ МВД СССР разогнали мирную демонстрацию, в результате чего погиб 21 человек, а сотни граждан отравились неизвестным газом, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Грузии 9 апреля отмечается как День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину. В то же время, это день восстановления независимости Грузии. 9 апреля – это также официальный выходной день.

По традиции, этот день отмечают в Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели, возле мемориала жертвам 9 апреля. Сюда начинают приносить цветы и свечи еще накануне вечером, и этот процесс продолжается до утра.

Для расследования трагических событий 9 апреля Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. В ту ночь на улицах в центре Тбилиси погибли 20 участников акции, из них трое мужчин и 19 женщин и девушек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще один человек погиб в результате действий спецназа во время действия еще комендантского часа.

День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. С этого момента начался процесс консолидации грузинского общества.

Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдия – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении независимости Первой Республики Грузия 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.